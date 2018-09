Arvostelussa Honor Play

Honor tunnetaan firmana, joka tekee kohtuuhintaisia laitteita huippuluokan tekniikalla. Honor Play ei poikkea tuosta kaavasta.

Puhelin tuli Suomessa myyntiin 15. elokuuta 2018.

Honor Playn hinta ja julkaisu

Honor Play maksaa Suomessa 349 euroa

Honor Playn hinta ei ole paljon korkeampi kuin Honor 7X:n. On myös muistettava, että siinä on paljon paremmat tekniset tiedot. Laite maksaa 349 euroa useissa verkkokaupoissa, mutta erikoisversiot puhelimesta tulevat luonnollisesti maksamaan enemmän.

Muotoilu ja näyttö

Honor Playssä on täysin alumiininen runko ja Honor 10:n inspiroima ulkonäkö. Puhelin sopii kuitenkin käteen vielä isoveljeään paremmin, eikä siinä ole lasista takaosaa, kuten Honor 10:ssä. 176 gramman painoinen laite on kuitenkin hieman Honor 10:tä painavampi.

Kyseessä ei itse asiassa ole erityisen suuri puhelin ottaen huomioon, että siinä on peräti 6,3-tuumainen näyttö. Ohutreunaisen näytön kuvasuhde on 19,5:9 ja sen yläreunassa on näyttölovi kameraa ja muita välttämättömyyksiä varten

Honor Play on mitoiltaan 157,9 x 74,3 x 7,5 millimetriä, mutta sitä on todella mukava pitää kädessä.

Näyttölovi on suurehko verrattuna muihin markkinoilla oleviin puhelimiin. Se ei kuitenkaan ole mikään ongelma, ellei siitä halua sellaista itselleen tehdä. Näyttöloven voi lisäksi halutessaan peittää mustalla palkilla, vaikka se onkin omasta mielestämme näyttötilan tuhlausta.

Näytön alareunaan sijoitettu Honor-logo jakaa varmasti käyttäjien mielipiteitä. Me pitäisimme enemmän puhtaan mustasta etuosasta ilman valmistajan merkintöjä.

Näytön resoluutio on vain Full HD+, mutta katselukokemus on mielestämme todella vaikuttava. Värit ovat hyvät ja näyttö kirkas. Pikselitiheys on 409 pikseliä tuumaa kohden. Näyttö ei ole yhtä hyvä kuin Samsung Galaxy Note 9:ssä ja S9-perheen puhelimissa, mutta se on hintaansa nähden loistava.

Honor Playn takaosa tuntuu laadukkaalta käsissä. Moni käyttäjä saa siitä varmaan paremman otteen kuin monista muista markkinoilla olevista laitteista, joissa on lasinen takaosa.

Puhelimen kyljet pyöristyvät sulavasti taakse, vaikka siinä onkin selvästi näkyvät antennipaikat, joiden avulla signaali pääsee metallisen rungon sisälle.

Pohjassa on USB-C-portti, monokaiutin ja 3,5 millimetrin kuulokeliitäntä. Kuulokeliitäntä on sijoitettu laitteen vasemmalle puolelle ja kaiutin oikealle. Ääni ei siis kuulu hyvin, jos kaiuttimen onnistuu peittämään kädellään.

Honor Playn sormenjälkitunnistin on takapuolen yläosan keskellä. Se ei näytä kovin hyvältä, mutta se on sijoitettu hyvin ja siihen on helppo osua sormella.