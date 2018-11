Arvostelussa Honor 9 Lite

Honor on tullut tunnetuksi hinta-laatusuhteeltaan loistavista älypuhelimista, ja Honor 9 Lite ei poikkea tuosta kaavasta. Se ei ole täydellinen, mutta laitteen neljä kameraa ja upea muotoilu tekevät siitä hintansa arvoisen.

Tämä Honorin halpapuhelin näyttää mainiolta paperilla, sillä siinä on 18:9-kuvasuhteen Full HD+ -näyttö, alumiininen runko ja lasinen takaosa. Tietyillä osa-alueilla se lyö jopa jotkut lippulaivapuhelimet.

Honor 9 Lite ei kuitenkaan ole lippulaivapuhelin – ja se käy myös selväksi. Tallennustilaa on vain 32 gigaa, joka on vähän verrattuna nykypäivän laadukkaampiin laitteisiin, joissa on 64 tai 128 Gt:tä tallennustilaa. Kamerassa ei ole kuvanvakainta, laitteessa on keskitason Kirin 659 -suoritin ja vain 3Gt:tä RAM-muistia.

Tarkoittavatko nämä kompromissit, että Honorin laitetta ei voi varauksetta suositella, vai onko Honor jälleen tehnyt hintaansa nähden edullisen puhelimen?

Honor 9 Liten hinta ja saatavuus

Maksaa 149 euroa Suomessa

149 euroa maksava Honor 9 Lite on varsin edullinen Android-halpapuhelin.

Se on tällä hetkellä edullisempi kuin esimerkiksi Moto G5 Plus tai Nokia 6. Jos verrataan Honorin omiin puhelimiin, on se halvempi kuin Honor 7X ja samaa hintaluokkaa kuin Honor 6A.

Muotoilu

Laadukas ulkonäkö, mutta kerää sormenjälkiä

Miellyttävä koko ja sopii hyvin käteen

Honorissa on 5,65-tuumainen näyttö, joten se ei ole liian iso tai liian pieni. Puhelin on kooltaan juuri sopiva: näyttö on riittävän kokoinen, mutta laite sopii hyvin käteen.

Honor saavuttaa tämän optimaalisen näytön ja rungon välisen suhteen käyttäen 18:9-kuvasuhdetta – laitteen etupuolella ei myöskään ole fyysisiä näppäimiä. Tuon seurauksena reunukset ovat varsin pienet: näytön ja reunusten välinen suhde on 75,5 prosenttia.

Laitteen pohjassa on micro USB -portti, 3,5 millimetrin kuulokeliitäntä ja yksi kaiutin. Virtanäppäin ja äänenvoimakkuuspainikkeet ovat oikealla puolella.

Runko on pehmeästi kaartuva ja tuntuu vankalta. Puhelimet reunat on myös pyöristetty, ja laite tuntuu miellyttävältä kädessä. Hintaansa nähden se tuntuu siis varsin laadukkaalta.

Lasinen takaosa paljastaa kuitenkin, että kyseessä on halpapuhelin. Se ensinnäkin kerää magneetin lailla sormenjälkiä. Kun Honor 9 Liten takaosaa taas naputtaa kynnellään, kuuluu laitteen hinnasta muistuttava ontto ääni.

Pitää silti myös muistaa, kuinka edullisesta puhelimesta on kyse. Honor 9 Lite näyttää virtaviivaiselta, tuntuu kevyeltä taskussa ja on rakenteeltaan varsin jykevä.

Näyttö

18:9 IPS -näyttö on erinomainen tässä hintaluokassa

Erittäin terävä FHD+ -resoluutio

Honor 9 Litessä on Full HD+ -resoluution näyttö (1080 x 2160 pikseliä). 5,65-tuumaisella näytöllä kuvat ja videot näyttävät teräviltä, ja sen pikselitiheys on 428 pikseliä tuumalla. Sen näyttö on siis selkeämpi kuin osassa lippulaivapuhelimista, kuten iPhone 8:ssa, 8 Plussassa , ja OnePlus 5T:ssä.

IPS -näyttöpaneeli tarjoaa loistavat katselukulmat ja mainion kirkkauden, joten puhelinta voi käyttää hyvin myös kirkkaissa olosuhteissa. Värit ovat vähän viileät, ja niissä näkyy hienoinen sinisen vivahde. Honorin asetuksista voi kuitenkin säätää valkotasapainoa makunsa makuun.

On myös mahdollista käyttää yötilaa (Night mode), jos haluaa suojata silmiään. Näytön resoluution voi lisäksi pudottaa 720p:hen. Näytön terävyyden heikentäminen saattaa tuntua erikoiselta vedolta, mutta se parantaa akunkestoa ja päästää myös suorittimen helpommalla.

Puhtaasti laadussa mitattuna Honor 9 Lite ei pysty kamppailemaan Samsung Galaxy A5:n OLED-näytön kanssa. OLED-näytöt eivät kuitenkaan ole vielä yleisiä halpapuhelimissa, joten tämä näyttö on ihan perusteltavissa oleva ratkaisu Honorilta.

Ja Honor pystyy tarjoamaan maailmanluokan hintaan yhden ison jutun: 18:9-kuvasuhteen näytön, jonka kanssa pystyy selaamaan nettiä ja katsomaan laajakuvavideoita nautinnollisesti. Näytön reunukset ovat myös kapeat, joten näyttö ja katsottava sisältö pääsevät päärooliin.