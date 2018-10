Arvostelussa Google Pixel 2 XL

Osa artikkelimme linkeistä johtaa englanninkielisille sivuille. Teemme jatkuvasti töitä saadaksemme entistä useamman sivun suomen kielelle.

Google Pixel 2 XL on hieno osoitus siitä kuinka pitkälle Google on tullut muotoilun ja sekä ohjelmiston kehittämisen osalta viimeisen parin vuoden aikana.

Lisäksi laite tuo mukanaan täysin uusia ja kiinnostavia uudistuksia, kuten Google Lens -älykameratoiminnon sekä uudistetun ja upean Pixel Launcherin.

Tämä on monella tapaa paras puhelin, jonka Google on tähän mennessä valmistanut. Laitteen vaikuttava ja suuri näyttö kilpailee vahvasti muiden valmistajien lippulaivamalleja vastaan. Parhaan näytön Googlen osaamisesta antavat kuitenkin puhelimen kamerat, jotka ovat käytännössä markkinoiden parasta tasoa.

Google Pixel 2 XL on kuitenkin myös kallein Googlen puhelimista. Samalla rahalla löydät markkinoilta helposti kilpailijan vastaavan mallin, josta löytyy monipuolisemmin erilaisia ominaisuuksia kuin tästä puhelimesta (kuten mahdollisuus lisätä ulkoista muistia, langaton lataus jne).

Olemme kuulleet myös, että käyttäjät ovat huomanneet kuvien palavan kiinni Google Pixel XL:n näyttöön, mikäli näytön kuva on pysynyt muuttumattomana liian pitkään. Lisäämme tähän arvosteluun lisätietoa heti kun kuulemme ongelmasta lisää. Tällä välin voit turvautua oppaaseemme, johon olemme keränneet tietoa siitä, miten voit korjata muita tähän malliin liittyviä ongelmia itse.

Katso alta arvostelumme PIxel 2 -sarjan muotoilusta sekä näytöistä.

Kiinnostavaa kyllä, luultavasti tämän mallin pahin kilpailija on saman yhtiön pienempi versio samasta puhelimesta, Google Pixel 2.

XL-mallista löytyy suurempi akku, ohuemmat reunukset sekä suurempi ja parempi näyttö. Edullisempi ja pienempi versio tarjoaa kuitenkin monia samoja ominaisuuksia.

Google mainosti uusia laitteitaan sillä, ettei ero näiden kahden välillä olisi kovin suuri. Tämän on nähty olleen hienoinen osoitus Applen suuntaan, joka päätti sisällyttää kaksoiskamerat ainoastaan iPhone 7 Plus- ja iPhone 8 Plussaan.

Image 1 of 4 Image 2 of 4 Image 3 of 4 Image 4 of 4

Onkin totta, että pienemmät erot tekevät ostopäätöksestä helpomman. Käyttäjän tulee lähinnä tehdä päätöksensä perustuen puhelimen kokoon sekä näytön laatuun.

Oletko kiinnostunut elokuvista ja pelaamisesta ja haluat ehdottomasti puhtaan Androidin käyttöösi? Sopiiko käyttöösi parhaiten suurella ja laadukkaalla näytöllä varustettu puhelin, jonka muotoilu on modernia? Etsitkö puhelinta, jolla saa otettua upeita kuvia? Siinä tapauksessa Google Pixel 2 XL on varmasti hyvä vaihtoehto sinulle. Kaiken lisäksi saat aina käyttöösi uudet Android P- sekä Android Q -päivitykset ensimmäisten joukossa.

Päivitys: Google Pixel 2 XL on mainio valinta vielä vuonna 2018, kiitos Googlen uusimpien päivitysten. Helmikuun päivitysten mukana aktivoitiin nimittäin Pixel Visual Core eli puhelimesta löytyvä apupiiri, jonka avulla kuvausominaisuuksia on pystytty hiomaan entistä parempaan suuntaan.

Mikäli odotat jo kovasti uutta Android P -päivitystä, voit ladata sovelluskehittäjille tarkoitetun version PIxel 2 XL:lle. Pidäthän kuitenkin mielessä, että ohjelmistossa voi ilmetä vielä jonkin verran ongelmia ennen sen virallista julkaisua.

Hinta ja saatavuus

Alkaen 1 219,90 euroa

Julkaistu 4.10.2017

Pixel 2 XL -mallin 64 Gt hinta Suomessa alkaa 1 219,90 eurosta, kun taas 128 Gt mallin hinta on alkaen 1359,90 euroa. Nämä ovat jonkin verran korkeammat kuin Googlen edellisten Pixel-mallien alkuperäiset hinnat.

Päivitys: Pixel 2 XL on tällä hetkellä Suomessa kohtuuttoman kallis pahimpiin kilpailijoihinsa nähden. On vaikeaa perustella, miksi kuluttaja haluaisi maksaa Pixel 2 XL:stä 1 219 euroa, kun Samsung Galaxy S9 Plussan ja iPhone X:n saa 999 eurolla. Pixeliä harkitsevien kannattaakin tällä hetkellä tilata laite ulkomailta.

Muotoilu ja Active Edge

Tyylikäs yhdistelmä metallia ja lasia

IP67-vesitiivis

Puristettavat sivut Google Assistantin käynnistämiseen

Riippuen siitä keneltä asiaa kysytään, Google Pixel -mallit olivat joko hyvännäköinen aloitus tuotesarjalle, näyttivät liikaa Applen puhelimilta tai olivat hieman liian futuristisia.

Google Pixel 2 ja Pixel 2 XL jatkavat tätä mielipiteitä jakanutta muotoilua, joka yhdistelee lasia ja metallia. Yhtiö on kuitenkin pyrkinyt yltämään asetettuihin odotuksiin lisäämällä laitteisiin pieniä parannuksia, kuten IP67-vesitiiviyden.

Laitteen takaosa on lähes kokonaan metallia. Google on työstänyt puhelimensa muotoilua myös siltä osin, että laitteesta saa nyt merkittävästi paremman otteen kuin aiemmasta mallista. Tästä syystä puhelimen kantaminen mukana ilman suojakuorta ei tunnukaan enää aivan mahdottomalta ajatukselta.

Laitteen takaosan yläreunasta löytyy lasinen kaistale, jonka reunassa komeilee markkinoiden paras takakamera.

Image 1 of 3 Image 2 of 3 Image 3 of 3

Parannuksia on tehty myös näytön kestävyyteen, sillä Googlen uusimmasta puhelimesta löytyy vahva Gorilla Glass 5 -lasi, joka kaartuu näytön reunoilta. Tämän avulla puhelin pysyy paremmin käyttäjänsä otteessa, jonka lisäksi uusittu näyttö parantaa laitteen ulkonäköä huomattavasti.

Mikäli yrität selvittää, mitä eroa Pixel 2 XL:llä on edeltäjänsä kanssa, saat tämän parhaiten selville asettamalla nämä kaksi puhelinta vierekkäin. Uusi laite on 3 milliä korkeampi (157,9 mm) ja noin millin leveämpi (76,7 mm). Samalla laite on hieman ohuempi (7,9 mm).

Nämä erot näyttävät paperilla aika mitättömiltä mutta ne vaikuttavat silti suuresti puhelimen ulkoasuun. Muotoilu näyttääkin modernilta aiempaan verrattuna, sillä laitteen näyttöä kiertävät reunat ovat entistä ohuemmat ja kuvasuhteeksi on vaihdettu 18:9.

Vaikka tämä muotoilu onkin hyvin samanlainen kuin muissakin suosituissa lippulaivamalleissa, löytyy tästä puhelimesta joitakin tekijöitä, jotka erottavat sen joukosta.

Etuosan reunoihin on upotettu kaksi eteenpäin osoittavaa kaiutinta. Tämä ominaisuus itsessään oikeuttaa hieman paksummat reunat kuin vaikkapa Samsung Galaxy S8:ssa.

Tämä on pieni mutta tervetullut lisä, joka parantaa esimerkiksi videoiden katselukokemusta. Google on tämän lisäksi ujuttanut laitteeseen erittäin hyvän etukameran sekä LED-ilmoitusvalon.

Kummassakaan Googlen uusista puhelimista ei ole kuulokeliitäntää, joka ei sinänsä ole mikään uusi asia Android-puhelimien joukossa. Ongelma ei kuitenkaan ole kovin suuri, sillä Android Oreo tukee laadukasta langatonta äänentoistoa. Kirjoitamme tästä asiasta lisää tulevissa arvosteluissamme.

Takaosan materiaalista saa jämäkän otteen.

Seuraavaksi siirrymme puhelimen reunoihin, joiden muotoilua on myöskin päivitetty. Kuten normaalia, puhelimen oikealta reunalta löytyvät äänenvoimakkuudensäätö sekä virtapainike. Puhelinta käyttäessä painikkeet tuntuvat laadukkailta. Puhelimesta löytyy tämän lisäksi Active Edge -toiminto, joka mahdollistaa Google Assistant -avustajan avaamisen puhelimen reunoja puristamalla.

Ominaisuus nähtiin ensimmäisen kerran HTC U11 -mallissa, mutta olemme onnellisia, että se on tuotu myös Pixel 2 XL:ään. Mikäli käytät Google Assistant -toimintoa usein, tulet pitämään tästä kovasti. Puristustoiminto olisi tosin vieläkin käytännöllisempi, mikäli Google sallisi sen muokkaamisen itselle tärkeän sovelluksen tai kameran avaamiseksi. Silloin toiminto hyödyntäisi kaikkia käyttäjiä.

Testatessamme laitetta totuimme käyttämään puristustoimintoa Google Assistantin avaamiseksi ja kokemuksemme mukaan se toimi jopa paremmin kuin alkuperäisessä HTC U11 -mallissa.

Näyttö

Ohuempi mutta korkeampi näyttö kuin edellisessä XL-mallissa

Ohuet reunukset tekevät puhelimesta vuoden 2017 trendien mukaisen

Erittäin tarkka näyttö on erinomainen VR-sisällöille, mutta värintoisto ei ole yhtä eloisaa kuin edellisessä mallissa

Ohuiden reunusten välistä löytyy uutta pOLED-tekniikkaa edustava näyttö, jonka resoluutio on 2880 x 1440 pikseliä ja kuvasuhde 18:9.

Jo ensimmäisellä katsauksella huomasimme, että värit eivät ole aivan yhtä eloisat kuin aiemmassa Google Pixel XL:ssä. Laite pyrkii kuitenkin selkeästi parempaan kontrastitasoon näyttäen mustan sävyt entistä syvempinä. Kokonaisuutena uusi toteutus on mielestämme onnistunut ja hieman parempi kuin aiemmassa mallissa.

Yksi suuri ongelma on näytön katselukulmat – mikäli käännät laitetta kummallekaan sivulle, huomaat pian, että kirkkaus ja värit alkavat heikentyä. Tämä on ehdottomasti askel taaksepäin verratessa laitetta aikaisempiin Pixel-malleihin, joiden näytöt olivat Samsungin valmistamia.

Image 1 of 3 Image 2 of 3 Image 3 of 3

Pixel 2 XL:n käyttäjät voivat kuitenkin halutessaan aktivoida Vivid Colors -toiminnon, jonka tarkoitus on muuttaa näytön värintoisto astetta eloisammaksi. Tämä onnistuukin mielestämme melko hyvin. Et tule huomaamaan valtavaa eroa, mutta kuvat, pelit ja videot näyttävät toiminnon avulla hieman paremmilta.

MIkäli sinulla on hankaluuksia päättää 5-tuumaisen Pixel 2:n ja 6-tuumaisen Pixel 2 XL:n välillä, on näytön laatu toinen ratkaiseva tekijä. Puhelinten näyttöjen resoluutioissa on nimittäin melkoisen suuri ero. Pienemmän mallin resoluutio on "vain" Full HD, kun taas XL:ssä päästään nauttimaan QHD-tarkkuudesta. Suurempi malli onkin järkevämpi valinta, mikäli haluat katsoa puhelimeltasi paljon elokuvia tai nauttia VR -toiminnoista.

Molemmissa malleissa on Googlen uusi Always On -näyttö. Samsung, LG, Motorola ja monet muutkin yhtiöt ovat ottaneet tämän ominaisuuden käyttöön jo aikaisemmin, mutta nyt se löytyy vihdoin myös puhtaasta Androidista. Käytännössä toiminto tarkoittaa siis sitä, että näet päivämäärän, ajan ja ilmoitukset puhelimen näytöltä avaamatta sitä.

Puhelimen Now Playing -toiminto puolestaan tunnistaa automaattisesti ympärilläsi soivan musiikin ja näyttää laitteesi näytöllä esittäjän sekä kappaleen nimen.

Googlen mukaan tämä tapahtuu paikallisesti, eikä tästä kertyvää dataa kerätä mihinkään. Meidän kokemuksemme mukaan toiminto toimiikin upeasti ja on mukava lisä tähän puhtaaseen Androidiin.