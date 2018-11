Arvostelussa Apple Mac mini (2018)

Apple Mac miniä (2018) piti odottaa pitkään ja kärsivällisesti, mutta laite osoittautuu tuon odotuksen arvoiseksi. Pienessä, upeasti muotoillussa laitteessa on vaikuttavat speksit. Laite ei ole halpa, mutta sen hinta on varsin kilpailukykyinen verrattuna toisiin pienikokoisiin tietokoneisiin, etenkin kun huomioidaan Mac minin suorituskyky.

Apple pitää uudella Mac minillään (2018) kiinni lupauksesta, että se ei ole unohtanut pienikokoista Macia. Vaikka se on yksi fanien suosikeista, ei Mac minille saatu kunnon päivitystä neljään vuoteen. Uusi versio on kuitenkin nyt julkaistu.

Paperilla näyttää siltä, että pitkä odotus ei ollut turhaa, sillä Apple väittää uuden Mac minin olevan viisi kertaa aiempaa versiota nopeampi. Suorituskyvyn nousu on seurausta vaikuttavista parannuksista spekseissä, joihin kuuluvat muun muassa 64GB:n RAM-muisti ja jopa kuusiytiminen suoritin.

Mac Miniä on promottu etenkin luovan työn tekijöille, sillä Apple väittää sen olevan 30 kertaa nopeampi HEVC-videon koodaamisessa. Ja liitäntöjä löytyy myös: 3 kappaletta Thunderbolt 3-USB-C:tä, mutta vain yksi HDMI.

Seuraavassa tarkastelemme, palkitseeko Mac mini kärsivällisen odotuksen.

Tekniset tiedot TechRadarin arvostelussa käytössä olleen Mac minin tiedot: Suoritin: 3,6 GHz Intel Core i3-8100 (neliytiminen, 6 Mt jaettua L3-välimuistia)

Näytönohjain: Intel UHD Graphics 630

RAM-muisti: 8 Gt (2,666 MHz DDR4)

Tallennustila: 128 Gt:n PCle-pohjainen SSD-muisti

Liitännät: 4x Thunderbolt 3 (USB-C), 3,5 mm:n kuulokeliitäntä, 2x USB 3, HDMI 2.0, Gigabit Ethernet -liitäntä

Yhteydet: 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0

Paino: 1,3 kg

Koko: 19,7 cm x 19,7 cm x 3,6 cm; leveys x syvyys x korkeus)

Hinta ja saatavuus

Perusversio (4-ytiminen, 128Gt) maksaa Suomessa tällä hetkellä (marraskuussa 2018) 919 euroa ja kallimpi versio (6-ytiminen, 256 Gt) 1 269 euroa. Jos haluaa vaihtaa komponentteja, muuttuvat myös hinnat. Tuo antaa joustavasti paljon mahdollisuuksia erilaisille hintavaihtoehdoille.

Mikäli kiikarissa on luovaan työhön sopiva Mac, on Mac mini selvästi edullisempi vaihtoehto kuin esimerkiksi iMac Pro, jonka perusversiolle tulee hintaa yli 5 000 euroa.

Intel Hades Canyon NUC on Mac minin lähin kilpailija, jos unohdetaan laitteen luovaa työtä tukevat ominaisuudet. NUC on tehokas mutta varsin riisuttu tietokone, jossa voi käyttää Windowsia tai Linuxia ja joka maksaa Suomessa noin tuhat euroa.

Tuo saa Apple Mac minin hinnan kuulostamaan todella hyvältä, kun otetaan vielä huomioon, että NUC:n ostaessa pitää siis hankkia erikseen vielä muisti, kiintolevy ja käyttöjärjestelmä.

Design

Mac minin aiemmasta kompaktista designista pitäneet ovat tyytyväisiä siihen, että uudessa Mac minissä pidetään kiinni tuosta samasta. Laitteessa on siis edelleen sama metallinen ja neliömäinen muotoilu, ja se on kooltaan 19,7 cm x 19,7 cm x 3,6 cm ja painaa (1,3 kg) hieman enemmän kuin edellinen Mac mini (1,19 kg).

Apple on kuitenkin tehnyt designiin pieniä hienovaraisia muutoksia, sillä se on nyt väriltään tähtiharmaa kuten iMac Pro. Kyseessä on ainoa värivaihtoehto. Apple kehuu myös ylpeänä, että Mac minissä on käytetty 100-prosenttisesti kierrätysalumiinia sekä tietyissä osissa 60-prosenttisesti kierrätysmuovia.

Apple on onnistunut myös vaikuttavassa tempussa, sillä samankokoiseen laitteeseen on saatu mahtumaan paljon aiempaa tehokkaampi laitteisto. Iso kiitos menee parannetulle kaksinkertaiselle tuuletusjärjestelmälle.

Siirtyminen SSD-muistiin ei vain tee Mac ministä nopeampaa, vaan se tekee siitä myös hiljaisemman ja viileämmän – tärkeä juttu pienikokoiselle PC:lle.

Entä sitten liitännät? Apple Mac Minissä (2018) on neljä Thunderbolt 3 USB-C -porttia, HDMI 2.0. -portti, kaksi USB-A -porttia, kuulokeliitäntä, Gigabit Ethernet – ja valinnaisena jopa 10 Gt:n Ethernet. Takakulmasta löytyy virtanappula sekä Applen tuotteissa nykyään varsin harvinainen 3,5 mm:n kuulokeliitäntä.

Kaikki nämä portit ovat Mac minin takaosassa, jonka myötä Mac mini näyttää siistimmältä, koska johtoja ei lähde joka suunnasta.

HDMI-portteja on yksi, joten näytön joutuu päivittämään Thunderbolt 3 -monitoriin. Vaihtoehtona on tietysti sovitin, jolla saa kytkettyä useamman näytön. Kun ottaa huomioon, että Mac mini on nimenomaan suunniteltu luovan työn tekijöille, on useampi näyttö useimmiten ehdoton vaatimus, joten moni joutuu tämän hankkiessaan myös lisäosaostoksille.

Hyvä juttu on, että Thunderbolt 3:n avulla on mahdollista kytkeä mukaan kaksi 4K-näyttöä kerralla, jolloin ylimääräisiä liitäntöjä jää vielä kaksi kappaletta. Niistä toinen voisi mennä ulkoiselle, Mini 2018:n tukemalle näytönohjaimelle. Ja kuten tavallista, näppäimistöä ei tämän mukana tule, joten sekin on hankittava lisävarusteena.

Applelle tyypillisesti Mac Miniä ei myöskään ole helppo päivittää, toisin kuin sen kilpailijoita Intel NUC:tä tai Zotaz Zboxia. Kun Mac mini alkaa vanheta, ei siihen siis ole helppo vaihtaa tehokkaampia komponentteja – muistia lukuun ottamatta.

PC:tä aiemmin käyttäneille, joille laitteen päivittäminen on tärkeä juttu, tilanne on turhauttava, mutta vannoutuneille Applen miehille ja naisille tuo ei tule yllätyksenä.

Apple on myös tehnyt joitakin juttuja lievittääkseen käyttäjän tuskaa koskien laitteen päivittämistä. Ensinnäkin ostajalla on runsaasti valinnanvaraa osien suhteen, kun hän hankkii laitteen.

Pitää myös ottaa huomioon, että Apple Mac minin teknologia on niin modernia, että tarvetta päivityksille ei pitäisi tulla hetkeen. Niin sen pitääkin olla, jos muistetaan, kuinka pitkään uutta versiota Mac ministä piti odottaa.

Yleisesti ottaen olemme tyytyväisiä, että Apple on pitänyt kiinni Mac minin pienestä koosta, mutta lisännyt siihen selvästi tehokkaampia komponentteja ja paljon liitäntöjä. Luovan alan osaajia varmaan mietityttää kuitenkin se, että laitteessa on vain yksi HDMI-portti eikä siinä ole lainkaan DisplayPort-liitäntöjä.

Tähtiharmaa väritys näyttää mahtavalta, kuten muissakin Applen tuotteissa. 100-prosenttisesti kierrätysalumiininista valmistettu runko on tervetullut juttu, ja se saa Mac Minin tuntumaan vankalta.

Suorituskykytestit Näin Apple Mac mini (2018) pärjäsi suorituskykytesteissämme: Cinebench-suoritintesti: 587 pistettä;

Grafiikka: Kuvataajuus 40,75 kuvaa sekunnissa

Geekbench 4 -testi (yksi ydin): 4 733;

Moniydin: 14 447

Suorituskyky

Mac miniä pyörittää pöytäkoneiden tasoa oleva 8. sukupolven suoritin, joista on 4-ytiminen ja 6-ytiminen versio. Odotukset olivat siis korkealla suorituskyvyn suhteen. Applen mukaan Mini 2018:n suorituskyky on viisi kertaa kovempi kuin sen edeltäjällä.

Koska Apple Mac miniä on tosiaan mainostettu etenkin luovan alan työntekijöille, jotka tarvitsevat normaalisti työssään laitteistolta paljon vaativia ohjelmistoja ja jotka editoivat isoja tiedostoja, Mac Mini 2018:n on pysyttävä mukana kehityksessä.

4-ytiminen tai 6-ytiminen Intelin 8. sukupolven suoritin jopa 4,6 GHz:n Turbo Boostilla sekä mahdollisuus peräti 64 Gt:n 2666 MHz DDR4-muistiin, joka on neljä kertaa enemmän kuin vuonna 2014 julkaistussa Mac minissä, takaavat sen, että Applen uusi Mac mini tuntuu responsiiviselta ja nopealta lähes kaikissa tehtävissä. Vakuuttavan RAM-muistin myötä samaan aikaan voi suorittaa useita tehtäviä.

Uudessa Mac minissä on Apple T2 -turvapiiri, johon on integroitu SSD-levyn ohjain, turvakäynnistys ja "markkinoiden paras tietoturvallisuus". Sitä käytetään myös 30 kertaa aiempaa nopeampaan HEVC-videokoodaukseen. Tuo on huikea juttu videoeditointiin Mac miniä käyttäville.

Speksien suhteen ainoa pettymys Mac mini 2018:ssa on sen integroitu näytönohjain Intel UHD 630. Olisimme mielellämme nähneet erillisen näytönohjaimen, ja graafista suorituskykyä vaativia töitä, kuten videoeditointia ja 3D-mallinnusta, tekevät voivat huomata integroidun näytönohjaimen olevan hieman rajallinen. Ulkoisen näytönohjaimen (eGPU) avulla voi toki parantaa suorituskykyä.

Kun liitimme Mac miniin Black Magic eGPU:hun, näimme kuinka monipuolinen laite Applen uutuus on. 4K-videon editointi ja tehosteiden lisääminen Final Cutissa oli vaikuttavan sujuvaa tällä pienellä laitteella. Ulkoinen näytönohjain teki toki suurimman osan työstä, mutta testi kertoi kuitenkin, kuinka hyvin Mac mini sopii luovaan työhön.

Apple esitteli meille myös mielenkiintoista kokoonpanoa, jossa yksi Mac mini (2018) oli verkon kautta yhdistettynä viiteen Mac miniin, jotka olivat päällekkäin. Tuossa tilanteessa 10 Gt:n Ethernet -portti, joka oli yksi vaihtoehdoista, tuli hyvään käyttöön, sillä sen avulla pystyi purkamaan vaativia prosesseja (esim. videon renderointi) muihin verkossa oleviin Mac mini -koneisiin. Tämä on erittäin yksinkertainen prosessi Final Cut -ohjelmassa, jossa piti vain avata valikko ja valita liitetyt Mac minit.

Kun tulee valmista, muut Mac minit suorittivat tehtävät loppuun. "Pääkoneen" käyttämistä voi tuossa tilanteessa jatkaa ilman huomattavaa vaikutusta laitteen suorituskykyyn. Ehkä vaikuttavinta oli kuitenkin se, että viisi pääkoneeseen liitettyä Mac miniä pysyivät varsin äänettöminä, vaikka teimme koneelta paljon vaativia tehtäviä. Tämä on hieno juttu niille, jotka ovat tottuneet useita tietokoneita yhtäaikaisesti käyttäessään valtavaan tuuletinten aiheuttamaan mölyyn.

Harvat tietenkään käyttävät Mac miniä tällä tavalla, mutta esimerkki osoittaa kuitenkin, kuinka monipuolisesta laitteesta on kyse.

Päivän käyttökokemuksen perusteella olimme todella vaikuttuneita uudesta Mac ministä, joka tuntui nopealta ja responsiiviselta macOS 10.14 Mojave -käyttöjärjestelmän kanssa. Sovellukset käynnistyivät ja sulkeutuivat välittömästi. Myös haastavammat prosessit, kuten videoiden transkoodaus, onnistuivat nopeasti ja äänettömästi.

Pidimme tässä Mac minissä siitä, että se on tehokas ja monipuolinen pienikokoinen laite, jota on helppo kantaa tai joka on tarvittaessa helppo piilottaa näytön taakse.

Mac mini ei pääse suorituskykytesteissämme kalliimman luokan Apple-laitteiden, kuten MacBook Pron tai iMac Pron, tasolle, mutta se suoriutuu silti varsin hyvin – etenkin moniydintestissä – mistä voi kiittää Intelin 4-ytimistä suoritinta. 6-ytimisellä suorittimelta voi tietenkin odottaa vielä parempia tuloksia.

On myös huomattava, että Mac mini on jonkin verran halvempi kuin sen kilpailijat, vaikka otettaisiin laskuihin, että Mac minin lisäksi pitää ostaa vielä hiiri, näppäimistö ja näyttö.

Uusi Mac mini on suorituskyvyltään aivan omaa luokkaansa verrattuna edeltäjäänsä. Ne, jotka rakastavat Mac miniä ja ovat odottaneet päivitystä, tulevat olemaan erittäin tyytyväisiä uuteen Mac miniin.

Yhteenveto

Monet meistä olivat odottaneet jo vuosia, että Apple julkaisisi uuden version Mac ministä. Olimmekin intoa täynnä, kun Apple tiedotti vihdoin asiasta vuoden alkupuolella. Kyseessä ei kuitenkaan todellakaan ole mikään olematon ja hätäisesti tehty päivitys Mac mini -fanien hiljentämiseksi.

Saamme sen sijaan merkittävästi parannellun Mac minin, joka jopa ylittää joiltain osin. Kyseessä on erittäin pätevä pieni laite, jossa on loistavia moderneja ominaisuuksia sekä komponentteja ja joka saa monet kilpailijat kateellisiksi.

Apple on tunnustanut, että kuluttajien odotukset ovat muuttuneet aiemman Mac minin julkaisun jälkeen. Se oli helposti lähestyttävä laite, joka oli suunniteltu tavallisille käyttäjille ja jonka avulla haluttiin voittaa osa Windowsin käyttäjistä Applen puolelle.

Nyt kun kannettavien käyttö on kasvanut ja edullisista MacBookeista on tullut monien ensimmäinen Apple-laite, on Mac mini suunniteltu luovan alan työntekijöille ja asiantuntijoille.

Tuo saattaa kuulostaa hullulta, mutta arvatkaapa mitä? Se toimii. Kyseessä on itsessään mahtava pieni laite, mutta kun siihen yhdistää ulkoisen näytönohjaimen (eGPU) – tai jopa pari ylimääräistä Mac miniä – on käsissä tehokas laite myös vaativampiin tehtäviin. Kun muistetaan vielä eri mahdollisuudet näytön ja oheislaitteiden suhteen, on kyseessä erittäin joustava laite.

Se on myös hintatasoltaan varsin kilpailukykyinen verrattuna muihin pienikokoisiin tietokoneisiin, jotka tarjoavat vastaavanlaista suorituskykyä. Olemme odottaneet pitkään uutta Mac miniä, ja arviomme perusteella kaikkiin odotuksiin vastataan.