Apple Watch 4 review

Apple is er duidelijk van overtuigd dat smartwatches zullen blijven - de Watch 4 bewijst dat volkomen. Het ontwerp alleen al is een grote upgrade, waarbij het scherm veel beter zichtbaar is, en hoewel de gezondheidsvoordelen slechts een deel van de gebruikers zullen helpen, zijn ze welkom en laten ze zien welke kant Apple op gaat. Als de batterij langer meegaat en dus beter in staat is om het slaapritme te volgen, had de Apple Watch 4 de perfecte smartwatch kunnen zijn.

Update: De Apple Watch 4 zal waarschijnlijk later dit jaar worden geüpgraded naar de watchOS 6. We hebben net gehoord van de nieuwe software die voor het eerst een draagbare App Store introduceert.

Andere functies zijn onder andere de menstruatiecyclus in de Health-app en een aantal nieuwe Apple-programma's, waaronder een rekenmachine en spraakherinneringen. Het is niet duidelijk wanneer het uitkomt, maar het zal waarschijnlijk in september 2019 worden geïntroduceerd.

Als je op zoek bent naar iets anders van Apple in de smartwatch-ruimte, dan zit je hier goed: de Apple Watch 4 heeft een verbeterd ontwerp en display, met de bedoeling om een van de populairste horloges ter wereld nog aantrekkelijker te maken.

Het grotere scherm en de meer afgeronde randen zijn veel mooier om naar te kijken en bieden meer functionaliteit, en het voegt ook een aantal extra functies toe die zijn ontworpen voor mensen die wat kwetsbaarder zijn of lijden aan gezondheidsproblemen.

Als je de originele Apple Watch of zelfs het model van de Series 2 gebruikt, denk je waarschijnlijk dat het tijd is voor iets nieuws om je arm - en Apple heeft dat erkend, door dingen te veranderen.

De Apple Watch 4 is nog steeds een van de duurdere smartwatches die er zijn, maar het is ook de meest populaire (volgens Apple) - dus wat brengen de nieuwe functies en zijn ze echt de upgrade waard?

Apple Watch 4 prijs en lanceringsdatum

Bron afbeelding: TechRadar

De Apple Watch 4 is verkrijgbaar in vier varianten: in de maten 40mm en 44mm, en met of zonder LTE. In de Benelux is de versie met LTE momenteel niet beschikbaar. Wat betreft de lanceringsdatum van de Apple Watch 4, kun je hem nu in bijna elk land ter wereld kopen. Hij kwam uit in september 2018 op dezelfde dag als de iPhone XS en iPhone XS Max.

De GPS-only versie begint bij 429 euro voor de kleinste versie, en 459 euro voor de grotere 44mm versie. Zoals eerder gezegd zijn de LTE-varianten niet beschikbaar in de Benelux.

Belangrijke functies

Gezondheidsfuncties die alleen op de Apple Watch te zien zijn

Vrij niche, maar nuttig

Digital Crown haptic feedback is heel goed

Bron afbeelding: TechRadar

Het belangrijkste kenmerk van de Apple Watch 4 is echt het ontwerp - we zeggen dat, want hoewel de extra gezondheidsvoordelen waardevol zijn en dit een aantrekkelijk apparaat maken voor mensen die het echt nodig hebben, is de groep mensen voor wie dit relevant is kleiner dan de groep mensen die alleen op zoek zijn naar een nieuw horloge.

We zijn ook niet in staat om enkele van de belangrijkste nieuwe gezondheidskenmerken te testen - met name de elektrocardiogramfunctie (ECG) die tot nu toe alleen in de VS is ingeschakeld. WatchOS 5.1.2 bracht de ECG-functie eind 2019 naar de VS, maar het is nog steeds onduidelijk wanneer de ECG-functie in de rest van de wereld op de markt zal komen.

We hebben het echter nog niet zelf getest - hopelijk binnenkort - maar we hebben het in actie gezien tijdens onze demonstratie van Apple, waar je de app aan de smartphone moet koppelen en vervolgens de Digital Crown ingedrukt moet houden om het elektrische circuit in je lichaam af te ronden.

Dit zendt een set gegevens uit het ECG naar je gezondheidsapplicatie op de iPhone, die als PDF kan worden geëxporteerd en informatie over het ritme aan een arts kan geven, plus je kunt aantekeningen schrijven om te verklaren wat er op hetzelfde moment gebeurde.

Het andere dat we niet echt konden testen was de nieuwe valdetectie, want je moet op een bepaalde manier vallen en een tijdje op de grond blijven liggen om het te laten werken.

We hebben geprobeerd om te vallen, maar het werd een beetje gênant en misschien moeten we ons meer inzetten bij het testen - we zullen de review updaten als we het ergens in de komende maanden wel aandurven.

Een ding dat ons echter wel een beetje zorgen baart is de levensduur van de batterij - terwijl het geweldig is om te zien dat er valdetectie bestaat, en automatisch zal worden ingesteld voor mensen boven de 65, het feit dat je de iPhone echt één keer per dag op moet laden zal moeilijker te onthouden zijn voor sommige gebruikers en dat zou kunnen betekenen dat hun veiligheidsfunctie (of voor degenen die de Watch 4 gekocht hebben om een geliefde te beschermen) overbodig is als het horloge geen stroom heeft.

Bron afbeelding: TechRadar

Er is ook een set hartslagmeldingen, waaronder een die atriumfibrilleren (AF) in de gaten houdt, dat betekent dat je een pop-up krijgt als er iets is dat er opmerkelijk uitziet met betrekking tot deze aandoening, die kan leiden tot levensbedreigende complicaties.

De Watch 4 wordt ook geleverd met een waarschuwingssysteem als je hartslag te hoog of te laag wordt: als je hartslag gedurende een lange periode (ongeveer 10 minuten) zonder reden hard daalt of piekt, krijg je een waarschuwing die je vertelt dat iets niet in orde is, en dat je misschien een bezoekje moet brengen aan je huisarts.

We hebben een vrij lage hartslag doordat we regelmatig trainen, en de update ging af en toe af om ons eraan te herinneren dat de hartslagtests werkten.

De andere belangrijke upgrade die verder gaat dan het ontwerp, waar we over een minuutje mee aan de slag gaan, zit meer verborgen in het hart van de Apple Watch 4 - er zijn leuke dingen te zien zoals een (virtueel) klikkende digitale kroon die het gevoel geeft dat je door de lijstjes op de pols klokt. Het maakt zelfs een licht geluid en het hele systeem is zeer aangenaam.