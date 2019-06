Update: Apple heeft de watchOS 6 aangekondigd en ze zijn klaar om een App Store, nieuwe wijzerplaten en een menstruatiecyclus naar de smartwatches van het bedrijf te brengen. We verwachten het later dit jaar op de Apple Watch 3 te zien.

Sinds we deze review hebben geschreven, heeft Apple de Apple Watch 4 gelanceerd. De nieuwste versie van het fantastische draagbare horloge van het bedrijf krijgt een groter display, een lichter ontwerp en een luidere luidspreker. Maar gezien het nog steeds aan de dure kant is en de levensduur van de batterij niet is verbeterd, kan het de moeite waard zijn om te kiezen voor een goedkopere Watch 3, dus lees verder om te weten te komen of de derde smartwatch van Apple past bij jou.

De Apple Watch 3 (of Apple Watch Series 3 als je specifiek wilt zijn) is niet alleen een evolutie van de Watch 2, het is een directe vervanging die vreemd genoeg al vroeg kwam, want Apple hield het momentum voor zijn draagbare lijn.

De Watch 3 is verkrijgbaar in twee varianten - een met cellulaire connectiviteit aan boord en een met alleen gps. De variant met cellulaire verbinding is echter niet beschikbaar in de Benelux. Als vervanger van de Apple Watch 2 was dit apparaat de troonhouder voor fitness en een lange levensduur, met loop- en fietstracking aan boord en een waterbestendige behuizing om te zwemmen, plus dezelfde hartslagmonitor aan de onderkant.

De Watch 3 draait nu op de nieuwste watchOS 5 software, wat een belangrijke en nuttige upgrade is. Nochtans, ondanks de verbeteringen aan de software is het horloge vrij duur en landt het in een wereld waarin steeds meer sporthorloges met slimme functies verschijnen.

Apple schept graag op over zijn plaats als de nummer één horlogefabrikant ter wereld - biedt de Apple Watch 3 genoeg om de eerste plaats te behouden?

Apple Watch 3 prijs en lanceringsdatum

Gelanceerd op 22 september 2017, nog steeds verkrijgbaar bij Apple

Prijs begint bij 299 euro

LTE-versie niet verkrijgbaar in de Benelux

Bij de lancering eind 2017 was de Apple Watch 3 de duurste draagbare horloge die het bedrijf verkocht, maar nu is de prijs sinds de lancering van de Apple Watch Series 4 gedaald. Het is per definitie nog steeds geen goedkope smartwatch, maar hij is nu wel wat betaalbaarder.

Er zijn twee varianten van de Apple Watch 3, een met LTE / cellulaire mogelijkheden en een met alleen gps. De eerste variant is helaas niet beschikbaar in de Benelux.

Voor de gps-versie betaal je momenteel 299 euro voor het model met een kastgrootte van 38mm en 329 euro als je kiest voor de kastgrootte van 42mm.

De prijzen van Apple Watch 4 starten daarentegen bij 429 euro voor de 42mm-versie, wat op de kop 100 euro meer is dan zijn voorganger. Lees dus zeker verder als je nog twijfelt of je die extra euro's wil uitgeven aan de nieuwste versie.

Het ontwerp van de Apple Watch 3 (boven) en 2 (onder) is quasi identiek.

Ontwerp en scherm

Vrijwel identiek ontwerp als de vorige modellen

Het scherm is nog steeds levendig en helder

Kleiner display dan de Apple Watch 4

Het ontwerp van de Apple Watch is behoorlijk iconisch geworden, in de zin dat mensen gewoon weten dat je het iUurwerk draagt. Als je een voetballer een Fitbit ziet dragen, moet je kijken welk model het is, maar met het Apple horloge is het direct te herkennen.

In tegenstelling tot bij de iPhone, voelen wij niet de behoefte om het ontwerp te upgraden bij een horloge, en Apple heeft het vrij goed gedaan. Het onderstel is bijna identiek, aangezien er nu een nieuwe chipset en een cellulaire connectiviteit in de twee groottes (38mm en 42mm) verpakt zit.

Dit wordt gedaan door de integratie van de antenne in het scherm, wat een innovatieve manier is om ruimte te besparen... hoewel het horloge niet nog lomper kon zijn met zijn vierkante, licht gebogen ontwerp.

Het productieproces is licht verbeterd, omdat klikken op de Digital Crown of de aan/uit-knop steviger aanvoelt dan op de Apple Watch 2.

Dit is iets subtiels, maar het is iets wat we elke keer merkten. Afgezien daarvan is het enige belangrijke verschil de Digital Crown, die nu is voorzien van een rode stip om aan te geven dat het het nieuwe model is.

Het scherm is nog steeds even helder en scherp als altijd.

Het is niet belangrijk, maar we kregen er wel een vraag over toen we de Watch droegen, waaruit blijkt dat mensen geïnteresseerd zijn als er een nieuw horloge verschijnt.

Het is elegant en licht, en hoewel sommigen verlangden naar een cirkelvormig display, is het 1,65 inch display (op de 42mm-versie) zeker het optimale formaat en de optimale vorm om meer gegevens weer te geven - en zoals gezegd heeft Apple het ontwerp van het horloge gewoon geaccepteerd.

Het scherm zelf, dat gebruik maakt van OLED-technologie, is altijd een van de meest aantrekkelijke op de markt geweest. Het is duidelijk, levendig en helder, en we hebben nooit het probleem gehad dat we het niet konden zien als we het onderweg waren.

Nou, dat is niet helemaal waar - het scherm schakelt zichzelf uit om de batterij te besparen wanneer dat nodig is, en dat betekent dat je je pols moet bewegen om het scherm weer te zien.

Hoewel dit verre van ideaal is, heeft Apple het algoritme zodanig afgesteld dat zelfs een piepklein flikkerend licht het scherm op gang kan brengen - en hoewel dit niet altijd even nauwkeurig is bij het draaien, is het een stuk beter dan we bij de eerste versie van de Apple Watch hebben gezien.

