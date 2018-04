Apple Watch 3 -arvostelu

Apple Watch 3 (pilkuntarkasti muotoiltuna Apple Watch Series 3) ei ole vain kehittyneempi versio Watch 2:sta, vaan suora korvaaja, joka julkaistiin yllättävän aikaisin. Nähtävästi Apple pyrkii pitämään kiinni puettavan älytekniikan momentumistaan.

Watch 3 on saatavilla kahtena erilaisena versiona. Toista on mahdollista käyttää tiettyihin toimintoihin myös ilman kännykän läsnäoloa, toisessa on mukana "vain" GPS. Molemmissa on sisällä upouutta tekniikkaa ja myös tiettyjä oleellisia uusia ominaisuuksia.

Apple Watch 2:n korvaajana tämä kello on Applen seuraava lipunkantaja kuntoilun ja pitkäikäisyyden puolesta. Laitteesta löytyvät juoksu- ja pyöräilytrackerit, vedenkestävä kuori sekä sykemittari.

Tässä, kuten edelleen myynnissä olevassa alkuperäisessä Apple Watchissa, pyörii uusi WatchOS 4 -käyttöjärjestelmä, joka osoittautuu merkittäväksi ja hyödylliseksi päivitykseksi. Maaperä uutuudelle on siitä huolimatta haastava: kilpailu fitnes- ja älykellojen markkinoilla kiristyy jatkuvasti.

Apple on julistanut olevansa älykellomaailman ykkönen, joten tarjoaako Apple Watch 3 riittävästi taatakseen Applen paikan huipulla?

Katso alta videoarvostelumme Apple Watch 3:sta.

Apple Watch 3: Hinta ja saatavuus

Julkaistu 22.9.2017

Nykyhinta 400 euron paikkeilla (huhtikuu 2018)

Mobiiliverkoton Apple Watch 3 maksaa tällä hetkellä (huhtikuu 2018) verkkokaupoissa noin 400 euroa. 4G-versiot maksavat enemmän, mutta niitä ei ole lainkaan saatavilla Suomeen. Niitä on turha tilata myöskään ulkomailta, sillä kellon mobiiliverkko-ominaisuudet eivät toimi Suomessa.

Kun uutuuden hintoja vertaa Apple Watch Series 1:een, huomaa, että uutuusominaisuuksia pitää todella kaivata, jotta uutuudesta tulee kannattava hankinta alkuperäiseen verrattuna.

Tervetullut havainto Suomessa myytävästä edullisemmasta mallista on, että sen julkistushinta oli selkeästi edullisempi kuin myynnistä jo poistuneella Apple Watch 2:lla. Kakkoseen verrattuna uutuudesta löytyvät parempi suoritin sekä korkeusmittari. Uudistukset eivät ole massiivisia, mutta yleisellä tasolla kokonaisuus on hyvä. Saat nyt paremman kellon entistä halvemmalla.

Apple Watch 3 julkistettiin 22.9.2017 ja uskomme, että sen seuraajaa saadaan odottaa vähintään tämän vuoden syyskuuhun asti, ehkä pidempäänkin.

Tarvitsemmeko itsenäistä 4G:tä älykelloon?

Yhteys toimii varsin hyvin, kosketusnäyttö ei aina

Datansiirrosta Watchiin tulee lisäkustannuksia

Huom! Apple Watch 3:n mobiiliverkossa toimivaa mallia ei myydä lainkaan Suomessa. Sitä ei kannata myöskään tilata ulkomailta, sillä kellon mobiiliyhteys toimii vain myyntimaassa. Testasimme kelloja Englannissa, joten pääsimme kokeilemaan myös Apple Watch 3:n 4G-mallia.

Isoin juttu uudessa Apple Watchissa on siis sen oma, sisäinen 4G-matkapuhelinyhteytensä, englanninkieliseltä termiltään LTE. Eli sitä voi käyttää puhelimen tavoin myös ilman kännykän läsnäoloa.

Tarkoittaako se, että voit hankkia älykellon ilman että omistat iPhonea? Valitettavasti ei, ei lähellekään. Käytännössä voit vastaanottaa kellolla puheluita ja joidenkin sovellusten ilmoituksia, mutta muutoin kello on edelleen täysin riippuvainen kännykästä. Mikäli sovellusta ei ole päivitetty tukemaan uuden älykellon toimintaa, silloin jäävät tietysti ilmoituksetkin saamatta.

Mahdollisuus kytkeä älykello 4G-verkkoon on ihan hyödyllinen, mutta ei se silti ratkaisevan suurelta muutokselta tunnu - vaikkakin eräs käyttäjä on jo raportoinut ominaisuuden pelastaneen hänen henkensä.

You can disable LTE from the Control Center

Puhelujen laatu on vaikuttavan korkeatasoinen, kun kyseessä on näinkin piskuinen laite. Suoritimme testipuhelun toisen osapuolen ollessa juoksemassa, ja sekä äänenlaatu kaiuttimessa että mikrofonin herkkyys olivat loistavia.

Juoksija pystyi juoksemaan jotakuinkin normaalisti ja silti keskustelemaan pitämättä Watch 3:a lähellä päätään. Itse asiassa kuuloke toistaa tarvittaessa keskustelukumppanin äänen niin voimakkaana, että juoksijan on syytäkin pitää vauhtia yllä, jotteivät vastapuolen puheet suotta kuulu ohikulkijoille.

Autolla ajaessa ympäristön äänet heikentävät kuuluvuutta kellosta, mutta eipä ainakaan poliisi napauta sakkoja laittomasta kännykkään puhumisesta ajon aikana.

Ominaisuuden hyöty jää tosin melko mitättömäksi, sillä kello vaatii oman puhelinliittymänsä. Mobiiliverkottoman kellon taas saa yhdistettyä bluetoothilla kännykkään, jolloin puhelut sisältyisivät puhelinliittymäsi pakettiin. 4G-version omistajat joutuvat siis maksamaan jonkin verran ylimääräistä joka kuukausi.

Kalliimpien käyttökustannuksiensa vuoksi emme harmittele kovin paljoa, ettei 4G-versiota nähdä Suomessa – edullisempi versio on nimittäin huomattavasti järkevämpi ostos.

40 miljoonaa musiikkikappaletta ranteessa

Yksi tuore päivitys on musiikin suoratoistomahdollisuus, joka paljastettiin kellon julkaisutilaisuudessa, mutta jota ei erikoisesti ollut vielä käytettävissä itse tilaisuudessa.

Tämä ominaisuus on itse asiassa aika hyvä lisä - mutta kuten todettua, se vaatisi, että maksat joka kuukausi datansiirrosta.

Musiikin toisto tapahtuu joko Apple Musicin tai Beats Radion avulla. Niiden käyttäminen on helpointa Sirin kautta. Myös kosketustoiminto toimii, mutta se vaatii turhan pikkutarkkaa koskettelua.

Helpoin tapa valita musiikkia onkin pyytää Siriltä soittamaan haluamaasi musiikkia. Haku toimii niin musiikkigenren, valmiin soittolistan kuin tietyn kappaleenkin osalta. Täysin saumattomasti Siri ei tässä vielä esimerkiksi ulkona ollessa tai liikkeessä ollessa toimi, mutta kun se toimii, on kokemus kuin suoraan tulevaisuudesta. Voit käytännössä valita puheellasi liki minkä tahansa musiikkikappaleen maailmassa!

Apple Musiciin on kuitenkin hyvä totutella ennen lenkille lähtöä. Ranteessa soittolistojen selailu ei onnistu, ja jos Siriä kehottaa soittamaan "jotain juoksumusiikkia", tuottaa käsky usein hieman hämmentäviä valintoja. Itse luomiesi soittolistojen avaaminen onnistuu kuitenkin käden käänteessä.

Tai ainakin toisinaan... Sirillä on nimittäin jatkuvasti vaikeuksia muodostaa yhteyttä. Siri hokee "Odota hetki... odota hetki", eikä lopulta kuitenkaan käynnisty ennen uutta yritystä.

Yleisesti ottaen Apple Musicin striimaus on toimiessaan erinomainen ja tulee varmasti kehittymään vielä pitkälle valmistajan älykelloissa. Helpointa musiikin valinta on kuitenkin edelleen puhelimen kautta.

Apple Musicin kyvykkyydestä huolimatta emme oikein löydä perusteltua syytä suositella Apple Watch 3:n 4G-versiota. Puhelimen jättäminen kotiin urheilusuorituksen ajaksi kun oli mahdollista jo edellisen sukupolven GPS:n ansiosta.

Haluammeko oikeasti olla koko ajan tavoitettavissa? Eikö treenin aikana nimenomaan kuulu olla hetken verran irti puhelimesta? Oletko siis halukas maksamaan tuhdisti enemmän kellosta voidaksesi kuunnella musiikkia ja saada ilmoituksia silloin, kun olet jättänyt puhelimen (tarkoituksella) pois matkasta?

Sanoisimme, että 4G-versiota kannattaa harkita vain, jos olet aidosti huolissasi siitä, ettei sinua tavoita harjoittelun aikana tai sinulla on tapana selittämättömästi unohdella puhelintasi tahattomasti.

Tämän mallin kohdalla 4G-versiota tullaan tuskin näkemään koskaan Suomessa.

Muotoilu ja näyttö

Muotoilu on lähes identtinen aiempien mallien kanssa

Näyttö on edelleen kirkas ja eloisa

Apple Watchin muotoilusta on tullut jokseenkin ikoninen. Ihmiset kyllä tunnistavat ulkonäöstä, että kädessäsi on iKello, toisin kuin vaikkapa urheilijoiden monenlaiset sykemittarit.

Emme näekään, että Applella olisi suurta tarvetta päivittää älykellonsa muotoilua sen suuremmin. Apple on myös tehnyt kelpo työtä saadessaan alustan pysymään lähes identtisenä, vaikka sisään on ahdettu uutta piirisarjaa sekä mobiiliyhteys. Se onnistui integroimalla antenni kekseliäästi ja tilaa säästävästi suoraan kellon näyttöön. Tosin vaihtoehtojakaan ei hirveästi ollut, sillä yhtään tanakammaksi neliön muotoista laitetta ei oikein voisi tehdä.

Tuotantoprosessissa on tapahtunut pientä kehitystä, sillä Digital Crowniksi kutsuttu pyöreä rullapainike sekä virtanappula tuntuvat jämäkämmiltä kuin Apple Watch 2:ssa. Muutos on hienovarainen, mutta sen panee käyttäessä toistuvasti merkille edeltäjään verrattuna. Näiden lisäksi Digital Crowniin on lisätty pienenä nyanssina punainen väri, joka erottaa kellon Watch 2:sta.

The screen is still as clear and bright as ever

Muutos ei ole suuri, mutta testaajamme saivat muilta ihmisiltä huomioita punaisesta väristä, eli jonkinmoista kiinnostusta uuden mallin saapuminen selkeästi herättää.

Apple Watch 3 on elegantti ja kevyt, ja vaikka jotkut ovat hinkuneet pyöreämmän kellomallin perään, on 1,65 tuuman näyttö (42-millisessä kellossa) taatusti optimaalisin koko ja muoto maksimaaliseen tekstimäärään.

OLED-teknologiaa hyödyntävä näyttö itsessään on aina ollut yksi markkinoiden houkuttelevimmista. Se on selkeä, eloisa ja kirkas, eikä tekstien lukeminen siitä ole koskaan ollut ongelmallista ulko-olosuhteissakaan.

Näyttö tosin kytkee itsensä pois päältä säästääkseen akkua, joten näytön aktivoimiseksi käyttäjän täytyy joko napauttaa kellon näyttöä tai kääntää hieman rannettaan. Tämä ei tietenkään ole ihanteellinen toiminto, mutta Apple on onneksi virittänyt algoritmiaan, joten näyttö aktivoituu nyt jo varsin pienestä liikkeestä. Toiminto onkin mennyt erittäin paljon eteenpäin alkuperäisestä mallista.