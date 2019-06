De nieuwe iPad Air (2019) heeft serieus veel vermogen verborgen achter het gelamineerde scherm en gebruikt het uitstekende Smart Keyboard van Apple voor een goede 2-in-1 productiviteit. Dankzij het traditionele ontwerp en de compabiliteit met het eerste generatie Apple Pencil ziet het toetsenbord er gedateerd uit, maar de prestaties van de iPad 9.7 op instapniveau worden verdubbeld. De 'Air'-revival is een potentiële Back to School-winnaar dit jaar.

Update: iPads draaien van oudsher op hetzelfde iOS als iPhones, maar Apple heeft aangekondigd dat het een besturingssysteem heeft gemaakt, genaamd iPadOS.

Dit nieuwe besturingssysteem helpt om iPads van grote iPhones te veranderen in indrukwekkende Mac-achtige werkstations, met functies als gebarenbediening en verbeterde markeringen. Bekijk onze iPadOS hub voor alles wat je moet weten over het nieuwe besturingssysteem.

2-minuten review

Welkom terug iPad Air, nu het lastige, ondergewaardeerde middelste kind van Apple's tablet assortiment.

Nee, hij is niet zo schattig als de nieuwste baby, de 7,9-inch iPad mini, en zijn traditionele uiterlijk maakt hem tot een muurbloempje in vergelijking met de vernieuwde iPad Pro 11 en iPad Pro 12.9. Het kostte ons een paar dagen testen om ons te realiseren waarom hij nog steeds belangrijk is in 2019.

Na verloop van tijd hebben we ontdekt dat het de iPad is voor mensen die 'een beetje meer' willen dan wat de iPad 9.7 op instapniveau biedt. Het heeft een superieure 10,5-inch display met dunnere randen, een snellere chipset die vergelijkbaar is met het vermogen van de iPhone XS en een camera met een hogere resolutie aan de voorkant.

Je hebt ook nieuwe opties voor deze Air: hij heeft grotere opslagconfiguraties, compatibiliteit met het uitstekende Apple Smart Keyboard, en prestatienummers die twee keer zo hoog zijn als die van de iPad 9.7. Het is een veel betere 2-in-1-productiviteitstool en een winnaar voor mensen die weer terug de schoolbanken gaan.

We willen nog steeds meer. iOS 12 blijft vrij beperkt voor Apple's 'beter dan een laptop'-pitch, een probleem dat altijd bestaat, zelfs als je betaalt voor de iPad Pro 12.9, het allerbeste toestel op de markt. De iPad Air ondersteunt multitasking, maar al te vaak vonden we een MacBook beter voor het afhandelen van matig complexe workflows. Hij werkt ook alleen met de eerste generatie Apple Pencil, niet met het magnetische tweede generatie pencil, en het optionele Smart toetsenbord licht niet op zoals een MacBook-toetsenbord. Dat maakt het moeilijk om in het donker te typen.

De iPad Air 2019 is een herverpakte versie van de iPad Pro 2017, waar Apple de verkoop van heeft gestopt. Hij ziet er vrijwel identiek uit en de batterij gaat tien uur mee. Alleen heeft hij serieuze interne specificaties en is hij een antwoord op onze hoofdreservering bij de overigens sympathieke Pro: hij heeft eindelijk een aantrekkelijke prijs.

Je kunt het zien als het vreemde middelste kind van Apple's iPad-assortiment, maar het is ook de goedkoopste iPad met echte kracht en 2-in-1 functionaliteit.

Prijsanalyse

Deze iPad Air (2019) kost €569

iPad 9.7 is €359

iPad Pro begint bij €899

De iPad Air (2019) is uitgebracht op maandag 25 maart, nadat Apple een simpel persbericht de wereld instuurde op maandag 18 maart.

De prijs is een ingewikkeld verkoopargument. Hij kost minder dan de iPad Pro 10,5 (2017) bij de lancering, maar de prijs is gelijk aan die van deze twee jaar oude Pro-tablet als je kijkt naar de huidige verkoop. Is er een verschil tussen de twee? Min of meer. De Air heeft betere interne specificaties en heeft eSIM-ondersteuning, maar slechts twee luidsprekers in vergelijking met de vier oude Pro's. De Air heeft betere interne specificaties en heeft eSIM-ondersteuning.

De iPad 9.7 (2018) is de echte concurrent en nog steeds overal te koop. Hij kost 359 euro. Het was zo'n goede deal dat ik er twee kocht, waarvan één voor mijn ouders, hoewel ik het meer een lees- dan schrijfgerichte tablet vind. Hetzelfde geldt voor de nieuwe iPad mini (2019), vanaf 459 euro.

Aan de andere kant, de iPad Pro 11 en 12.9 beginnen bij 899 euro voor het 11-inch model. Ze zijn het enige alternatief voor de Air met betrouwbare 2-in-1-productiviteitsmogelijkheden. De iPad Air (2019) is uiteindelijk het goedkoopste model met toegang tot de Apple Smart Keyboard cover.

Scherm

10,5-inch display met dunnere randen is een mooie upgrade over 9,7-inch iPads.

Gelamineerd scherm maakt het verschil bij het tekenen met het Apple Pencil.

Dit is de eerste iPad Air met een 10,5-inch Retina-display en dunnere randen, en we vonden het een grote upgrade ten opzichte van alle 9,7-inch niet-pro-tablets van Apple die we in het verleden hebben gebruikt. Dit komt vooral door het volledig gelamineerde scherm en het brede P3-kleurenpalet.

Het gelamineerde display betekent dat er bijna geen ruimte is tussen het dunnere glas aan de bovenzijde en het LCD-paneel aan de onderzijde. Het scherm wordt recht tegen het glas gedrukt en laat de kleuren echt los. Het is moeilijk om het verschil niet te zien wanneer je het vergelijkt met een goedkopere iPad, en het enorm handig wanneer je direct op het scherm tekent met de Apple Pencil.

We merkten meer geel op met dit iPad Air-scherm, en dat komt omdat het gebruik maakt van Apple's True Tone display technologie om zich beter aan te passen aan onze omgeving. Zonder deze instelling ziet het scherm er erg blauw uit in vergelijking met bijvoorbeeld onze kantoorverlichting. Buiten waardeerden we de antireflectiecoating van het scherm, die exclusief is voor deze nieuwe Air en alle Pro-modellen.

De dunnere randen, het gelamineerd scherm, breder kleurenpalet, True Tone display en anti-reflecterende coating kunnen voldoende zijn om mensen te overtuigen om deze nieuwe iPad Air te kiezen in plaats van de iPad 9.7, die geen van deze functies heeft.

Ontwerp

Gedateerd ontwerp, maar je krijgt wel Touch ID en een koptelefoonaansluiting

Het is de dunste niet-Pro iPad die vandaag de dag wordt verkocht

Kleuren: zilver, goud en spacegrijs

"Dit is de nieuwe iPad Air,' riep ik deze week tegen mijn collega's. Hun reactie? "Echt waar? Hij ziet er niet anders uit". Ik liep vol schaamte weg (maar was het wel met ze eens). Verwacht geen grote veranderingen van deze traditioneel ogende iPad. Niemand zal er van onder de indruk zijn zoals bij de iPad Pro 11 en iPad Pro 12.9, die een (bijna) volledig randloos scherm hebben.

Maar hij heeft wel functies waar fans van houden en die je niet zult vinden op de nieuwe Pro's, zoals een 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting en de even betrouwbare Touch ID knop. Het formaat is ook subtiel anders dan dat van de 9,7-inch iPads, maar maakt het toch mogelijk om het 10,5-inch Apple Smart Keyboard aan te sluiten (hetzelfde formaat als dat van de iPad Pro 10,5).

Het is Apple's dunste niet-Pro iPad met een dikte van 6,1 mm (de Pro is 5,9 mm en de iPad 9,7 is 7,5 mm), en weegt ook maar 456 gram. De naam 'Air' betekent wel iets (alleen de iPad mini (2019) is lichter met 300,5 gram) tussen de iPads die momenteel in de handel beschikbaar zijn.

De onderkant van dit iPad frame is voorzien van de traditionele lightningpoort (nieuwere Pro's gebruiken USB-C). Dat is een goede ontwerpkeuze voor mensen met verschillende lightning-kabels, maar nieuwere MacBook-eigenaren zijn wellicht klaar voor de USB-C-toekomst. We denken dat de grootste nalatigheid het ontbreken van de quad-luidsprekers van de iPad Pro 10.5 (2017) is. Er zijn in dit geval slechts twee speakers onderin de tablet te vinden.

De kleuren van de iPad Air 2019 bestaan uit zilver, goud en spacegrijs - die laatste heeft een zwarte voorkant, terwijl dat bij de andere kleuren wit is. Onze gouden review unit lijkt een beetje op Rose Gold of koper. Vreemd genoeg is Rose Gold geen optie op deze nieuwe iPad. Sterker nog, Rose Gold is geen optie op een iPad die momenteel door Apple wordt verkocht.

Smart Keyboard

Smart Keyboard verbindt makkelijker zonder Bluetooth

Het ontwerp bestaat uit een stuk stof en is bestand tegen morsen en water.

De toetsen zonder achtergrondverlichting maken het moeilijk om in het donker te typen

Apple's Smart Keyboard-compatibiliteit is de reden om extra te betalen voor iPad Air ten opzichte van de verleidelijk geprijsde iPad 9.7, die alleen werkt met Bluetooth-toetsenborden. Dit is een van de dingen die je niet kunt laten liggen als je op zoek bent naar een iPad met 2-in-1 productiviteit.

Dit is de goedkoopste iPad die gebruik maakt van Apple's Smart Connector, die drie keer vouwbare toetsenbord magnetisch vastzet aan de onderkant van de tablet (in landschapmodus). Je hoeft niet te knoeien met de vaak onbetrouwbare Bluetooth-toetsenborden van derden.

Je wordt gedwongen om om toetsen te gebruiken die weinig afstand afleggen, wat geen probleem is als je je hebt aangepast aan recente MacBooks of het Mac Magic Keyboard. Het verschil is dat dit toetsenbord uit één stuk van op maat geweven stof is gemaakt met daarop 64 toetsen die zijn geëtst met behulp van lasers. Met laser geëtste stoffen toetsen klinken cool en ze hebben echte voordelen: ze zijn water- en vuilafstotend en ongevoelig voor gruis. Ik at een croissant over de iPad Air en knoeide er op los - voor testdoeleinden - en veegde gewoon de vele stukken weg die mijn mond niet haalden. Een heel verschil met de MacBooks die ik voor reparatie naar de Apple Store moest brengen wanneer er een enkele kruimel onder het delicate vlindertoetsenbord vast kwam te zitten.

Het Smart Keyboard wordt geleverd voor een hoge prijs van 179 euro en er zijn een paar compromissen die je moet maken. Je kan bijvoorbeeld geen toetsen of sneltoetsen wijzigen; ik zou graag command en control willen verwisselen, zoals ik dat op mijn Mac kan doen, omdat ik het indrukken van command+C erg lastig vind. iOS 12 heeft hier helaas geen optie voor.

Ik ben ook teleurgesteld dat het Smart Keyboard geen achtergrondverlichting heeft. Het is een klacht die ik had in onze review van de iPad Pro 9.7, waarbij ik toen gebruik maakte van mijn iPhone 6S Plus om 's nachts licht op de toetsen te schijnen. Vandaag is het een iPhone XS Max, of schreeuw ik even "Hé Siri, zet de Philips Hue-lampen aan" in combinatie met een HomePod. Deze iPad Air is bedoeld om in allerlei situaties te gebruiken.

Apple Pencil

Gebruikt het eerste generatie Apple Pencil, in plaats van het Pro-exclusieve 2e generatie Pencil

Gemakkelijk te verliezen door zijn vorm, en onhandig om op te laden de Lightning-poort

Nog steeds een grote drukgevoeligheid voor tekenen en het maken van notities

Elke iPad die Apple verkoopt, ondersteunt nu een Apple Pencil, en dit is de eerste iPad Air die compatibel is met de drukgevoelige stylus, maar hij werkt alleen met de eerste generatie Apple Pencil en Logitech Crayon.

Dat betekent dat hij niet compatibel is met Apple Pencil generatie 2, dat naast de iPad Pro 11 en iPad Pro 12.9 is gelanceerd en dat magnetisch opladen niet gaat en generatie 1 is bovendien tonvormig en rolt constant weg. Automatisch koppelen en gebarenfuncties zoals een tikje om het scherm om hem te activeren en een dubbele tik om van tools te wisselen, ontbreken hierdoor ook.

Het opladen van de Apple Pencil Gen 1 blijft lastig, dankzij zijn afgedekte uiteinde met Lightning-connector dat op de iPad Air kan worden aangesloten. Op deze manier kan het gemakkelijk afbreken en het hele ding is zwaarder dan de Gen 2 versie. Het is de grootste tegenvaller van de iPad Air, vooral omdat ons Apple Pencil twee keer van de tafel rolde tijdens het schrijven van deze review.

Het goede nieuws is dat het originele Apple Pencil goedkoper is en dezelfde reactiesnelheid bevat als Gen 2. Tekenend op de iPad Air, merkten wij geen vertraging, konden we dikkere lijnen creëren door meer druk te zetten, en voor schaduwen lieten we het Pencil heen en weer schommelen. Het is ook onze favoriete manier om screenshots te verduidelijken.

Prestaties

Krachtige A12 chipset ook gevonden in iPhone XS en XS Max .

. Verdubbelt de prestaties van de goedkopere iPad 9,7 (2018)

64GB and 256GB interne opslagconfiguraties

De echte reden om deze iPad Air te kopen is omdat het een werkpaard is dat verborgen zit achter het kleurrijke gelamineerde display. Het is een van de krachtigste iPads van Apple, die de prestaties van de beste laptops van nu evenaart.

Hij verdubbelt de prestaties van de instapversie van de iPad 9.7 (2018), volgens onze testen, en biedt nog een extra pluspunt voor iedereen die op zoek is naar een serieuze productiviteitsboost en naar een langetermijninvestering. Hij is uitgerust met Apple's aangepaste A12 Bionic chipset, dezelfde krachtige System-on-a-Chip die te vinden is in de iPhone XS en iPhone XS Max.

De chip scoorde een 11.575 in de uiterst belangrijke multi-core benchmark test. Onder de tablets is dat alleen beter dan de iPad Pro 11 en de iPad Pro 12.9, die de A12X Bionic chipset en een score van 17.845 hebben . De iPad 9.7, met zijn iPhone 7-tijdperk A10 Fusion chip, gaf ons een score van 5.786. En hij is ook beter dan de twee jaar oude iPad Pro 10.5 (9.326).

De prestatieboost vertaalt zich in twee belangrijke dingen: betere snelheid voor de huidige apps en multitasking, en het toekomstbestendig maken van de prestaties van de iPad Air. De basisconfiguratie van de iPad Air is 64 GB, wat goed is, en de topversie is een veel acceptabelere 256 GB-versie voor extra geld. Helaas is er geen tussenoptie zoals 128GB om aan ieders behoeften te voldoen.

Software

Nieuwe markeerfuncties en schermtijdmonitoring

Multitasking is mogelijk, maar het is grootste beperking van de iPad

Geen muisondersteuning of een echt dock voor het eenvoudiger schakelen tussen apps

De iPad Air draait op iOS 12, en dat maakt het navigeren door de 'computer' van Apple makkelijker dan iOS 11 en zeker iOS 10, maar we wachten nog steeds op iOS 13 zodat echt het een en ander zal veranderen.

Het wisselen van apps door de niet zichtbare onderste dock omhoog te trekken, vergt wel een paar pogingen, maar als je het eenmaal onder de knie hebt, is het vrij eenvoudig om twee ondersteunde apps in Split View te plaatsen en er tekst over te slepen. Je zult hier echter geen permanent dock onderaan vinden of muisondersteuning.

Door het Smart Keyboard van Apple is de iPad Air bij ons favoriet als het gaat om het uitvoeren van afzonderlijke taken, zoals het schrijven van recensies. Het is ook een geweldige manier om verlichting en andere HomeKit-compatibele gadgets in ons nieuwe smart home te bedienen via de Apple Home-app. Maar voor complexer onderzoek met tabbladen ("Wat waren de specificaties van de oudere iPad?") gingen we toch maar wel op zoek naar een Mac.

We hebben de Apple Pencil echt gebruikt met de nieuwe opmaakopties van de software, zodat je een screenshot kunt maken en direct kan beginnen met het maken van aantekeningen op het vastgelegde moment. Ook het veranderen van de pendikte en -kleur is eenvoudiger dan ooit.

iOS 12 heeft ook nog andere kleine extra's die het vermelden waard zijn: grondige statistieken over de batterijduur bijvoorbeeld, schermtijd (iPad-gebruiksnummers die ideaal zijn voor ouders die de iPad uitlenen aan hun kinderen), en compatibiliteit met een paswoordmanager van derden.

Batterijduur

10 uur batterij – maar houdt het een dag vol als je hem ook uitzet

Snel opladen met de Lightning-to-USB-C-kabel en -stekker

Apple heeft een zeer gevarieerd assortiment iPads en dit is interessant: ze hebben allemaal dezelfde batterijduur: 10 uur surfen op het web via wifi, video's bekijken of naar muziek luisteren.

Dat weerspiegelt wat we zagen bij het gebruik van de nieuwe iPad Air, maar dat hangt sterk af van hoe je de iPad gebruikt. De stand-bytijd kan ongelooflijk lang zijn, dus als je hem tijdens de dag nu en dan gebruikt, krijg je er makkelijk meerdere dagen uit. Bij weinig gebruik kan de iPad waarschijnlijk een week lang stand-by blijven staan.

Het kwam dus niet als een verrassing dat, toen we meer taken uitvoerden, zoals het spelen van AR-spellen, en we de iPad meer als een laptop behandelden, dat er een dip in die batterijduur kwam. Bij mail- en fotobewerking zagen we de grootste afname, volgens het menu van de batterijlevensduur. Aangezien we de wifi + cellular versie van de iPad hadden, merkten we een andere dip die puur op onze SIM-kaart was gebaseerd. Maar de spaarstand helpt wel echt om de batterij te sparen.

Het beste nieuws is, dat dit is de eerste iPad Air is met snel opladen. Dat was voorheen exclusief beschikbaar voor de nieuwere Pro-modellen (elke Pro behalve de iPad Pro 9.7), dus je zult het niet vinden op de goedkopere iPad 9.7. De iPad Air 2019 kon in slechts 15 minuten tot 17% en in 30 minuten tot 32% worden opgeladen met behulp van een lightning-naar-USB-C-kabel en onze 13-inch MacBook Pro USB-C-stekker (die toevallig in de buurt lag). Het kostte in totaal 2 uur en 28 minuten om de iPad volledig op te laden, wat eigenlijk helemaal niet veel is.

Herlaadtijd(via Fast Charging) vanaf 0%.

15 minuten: 17%

30 minuten: 32%

45 minuten: 47%

60 minuten: 63%

75 minuten: 79%

90 minuten: 86%

105 minuten: 92%

120 minuten: 96%

135 minuten: 98%

100% na 2 uur en 28 minuten opladen

Het duurde ook niet lang voordat de iPad Air weer aanging als we deze kabel gebruikten. Als je ze apart koopt, zijn de USB-C-to-Lightning kabel en de USB-C-stekker de kosten waard en zeker als je van plan bent om je iPad Air regelmatig te gebruiken.

Camera

Maakt perfecte 12MP foto's – voor een tablet

Zelfde camera achteraan als de iPad 9.7, maar een betere front camera

Je kunt hem niet vergelijken met je nieuwere iPhone

De iPad Air maakt respectabele foto's voor een tablet, maar ze zullen nooit te vergelijken zijn met je smartphone, en ze zien er ook nogal gek uit als je een 10,5-inch display omhoog houdt om alleen maar een foto te maken.

We begrijpen het wel, sommige mensen hebben gewoon een heel goede foto nodig voor een school- of werkproject, en oudere mensen gebruiken liever de grote zoeker van een iPad. Het is een nicheproduct. Om die paar aanvaardbare redenen maakt de camera aan de achterkant van de iPad Air 8MP foto's met een f/2.4 diafragma, net als de iPad 9.7.

Voor wie is het?

Goede prestaties tegen een redelijke prijs Hij verdubbelt de prestaties van de iPad 9.7 en gaat nek aan nek met de beste laptops. Aan het niveau van de nieuwe iPad Pro's komt hij weliswaar niet, maar de snelheid en prijs maken hem de moeite waard.

Studenten die een 2-in-1-tablet willen

Deze tablet werkt met de eenvoudig te koppelen Apple Smart Keyboard-cover en dat maakt hem ideaal voor het maken van aantekeningen, het versturen van e-mails en het uitvoeren van eenvoudige taken tijdens de les.

U wilt de goedkoopste iPad voor productiviteit

De iPad Pro's zijn voor de meeste mensen te duur en de iPad 9.7 is eerder een soort leestablet. Deze iPad geeft je productiviteit zonder dat je er heel veel geld aan kwijt bent.

Voor wie is het niet?

U bent op zoek naar de goedkoopste iPad

Het is de goedkoopste iPad voor productiviteitsredenen, maar niet de goedkoopste iPad die er is. Casual gebruikers zijn beter af met de iPad 9.7, die goedkoper is zonder deals (en er zijn vaak deals).

U wilt geweldige ondersteuning voor Apple Pencil

De ondersteuning van Apple Pencil Gen 1 is de grootste tegenvaller, zeker als je kijkt naar de gebaren en het magnetische opladen van Gen 2. De grootste fout van het originele Apple Pencil is dat het van tafel rolt.

U hebt productiviteit op laptop-niveau nodig

Hij heeft de snelheid, maar de software leent zich niet voor snelle multi-tasking, het toetsenbord licht niet op en er is geen muisondersteuning. iOS 12 heeft een productiviteitslimiet.

