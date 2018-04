Apple HomePod -arvostelu

HomePodin kohdalla arvostelemme samanaikaisesti kahta asiaa: premium-kaiutinta ja kodin ääniohjausjärjestelmää. Ensimmäisessä kategoriassa HomePod on erinomainen, sillä se on erittäin helppokäyttöinen ja äänenlaadultaan loistava. Ääniohjausjärjestelmänä Siri on kuitenkin vielä keskinkertainen. Kaiuttimen kunnollinen hyödyntäminen vaatii myös antautumista Applen omaan ekosysteemiin.

Applen laitteet ovat kehittyneet huimasti viimeisen 15 vuoden aikana. iPodin menestyksellä pelastautuneesta taantuneesta teknologiayrityksestä on tullut sinä aikana maailman arvostetuin teknologiabrändi.

Ehkäpä kunnianosoituksena tälle HomePod lainaa osan ikonisen iPodin nimestä. 15 vuoden jälkeen löydämme itsemme kuitenkin edelleen saman iänikuisen kysymyksen ääreltä: kuinka paljon ylimääräistä olisit valmis maksamaan laitteesta, joka istuu saumattomasti Applen omaan ekosysteemiin?

HomePod on Applen ensiaskel älykaiutinten markkinoille – ja melko myöhäinen sellainen. Strategia on taattua Applea, sillä valmistajalla on tapana antaa muun teollisuuden keksiä uusia laitteita, oppia toisten virheistä ja tuoda sitten markkinoille oma laite, joka "yksinkertaisesti toimii". Yleensä laitteelle asetetaan lisäksi kilpailijoitaan kalliimpi hinta.

Vaikka HomePodkin noudatti tätä tuttua strategiaa, poikkesi se Applen aiemmista laitejulkistuksista, sillä markkinoilla on jo kaksi erinomaista laitetta. Kaiuttimen äänenlaatu on kiistämättä huippuluokkaa, mutta se on kovassa paikassa Amazonin ja Googlen kehittyneitä ääniohjausjärjestelmiä vastaan. Voiko hyvälaatuinen, mutta epätäydellinen laite siis olla ostamisen arvoinen?

Osa artikkelimme linkeistä johtaa englanninkielisille sivuille. Teemme jatkuvasti töitä saadaksemme entistä useamman sivun suomen kielelle.

Apple HomePod: hinta ja saatavuus

The HomePod is understated in the house.

Applelle tuttuun tapaan älykaiuttimesta saa pulittaa pitkän pennin. HomePod on julkaistu toistaiseksi vasta Yhdysvalloissa (349 $), Iso-Britanniassa (319 £) ja Australiassa (499 AU$). Apple ei ole vielä ilmoittanut, missä vaiheessa tuote on saatavilla Suomessa, mutta ainakin Saksaan ja Ranskaan HomePod on tulossa kevään aikana.

Vaikka tuotetta ei saakaan ostettua suoraan Suomesta, voi sen tilata esimerkiksi useista englantilaisista verkkokaupoista.

HomePod on yksi markkinoiden kalleimmista älykaiuttimista, mutta Apple perustelee korkeamman hinnan tavallista paremmalla äänenlaadulla.

Käyttöönotto

Markkinoiden helpoin käyttöönotto

Kaiutin osaa skannata ympäristönsä

It's a heavy box to bring home...

HomePod on helppokäyttöisyydessään juuri niin hyvä kuin Applen tuotteelta osaisi odottaakin. Käyttöönotto tapahtuu pitämällä iPhonea kaiuttimen lähellä, jolloin kaiutin siirtää automaattisesti Apple ID:si ja Apple Music -asetuksesi. Se osaa jopa siirtää Wi-Fi-salasanasi valmiiksi, jottei sinun tarvitse kirjoittaa sitä erikseen.

Laitteen asettaminen vaatii joko iPhonen tai iPadin, mutta kohderyhmän rajaus tuntuu melko luontevalta, sillä älykaiutin olisi tuskin muutenkaan kiinnostanut muita kuin Apple-laitteiden omistajia.

The speaker glows pleasantly during setup

Koko käyttöönottoprosessi on kuitenkin todella pikainen varsinkin Amazon Echon tai Sonos Onen (linkit englanniksi) käyttöönottoon verrattuna. Sinun ei siis tarvitse kulkea ympäri huonetta iPhonesi kanssa kalibroidaksesi äänen sopivaksi.

Prosessissa huomaa myös toisen HomePodin kätevistä ominaisuuksista, sillä kaiuttimen yläosasta löytyy hohtava valo, joka muuttuu värikkääksi Siri-logoksi laitetta käskytettäessä.

Holding your phone near the speaker calls up this box

Laite on mukavan helppokäyttöinen myös päivittäisessä käytössä. Jos laite täytyy esimerkiksi liittää uuteen Wi-Fi -verkkoon, johon puhelimesi on yhdistetty jo aikaisemmin, sinun täytyy vain pitää iPhoneasi kaiuttimen vieressä ja se yhdistyy verkkoon automaattisesti. Apple päihittääkin kilpailijansa ylivoimaisesti laitteen helppokäyttöisyydellä.

HomePod osaa kalibroida itsensä samalla, kun sillä soittaa musiikkia. Laite analysoi fyysisen ympäristönsä kuuntelemalla kuinka ääni kimpoaa takaisin erilaisista pinnoista. Jos HomePod on vaikkapa sijoitettu seinän viereen, osaa laite automaattisesti lähettää laulun ja tärkeimmät soittimet eteenpäin ja leikata seinää kohti lähetettävän musiikin taajuuksia.

Seven steps and the speaker is ready to go.

Muotoilu

Tyylikäs huomaamaton design

Odotettua painavampi

HomePodia saa nostaa kaksin käsin, sillä 17,2 senttimetrin korkuinen kaiutin painaa yllättävät 2,5 kg.

Kaiutin tuntuu paljon painavammalta kuin sen ulkonäkö antaisi olettaa. Paino johtuu siitä, että pienen kaiuttimen sisään on onnistuttu asentamaan yhteensä kahdeksan kaiutinta. HomePodissa on yksi subwoofer ja seitsemän diskanttielementtiä, joista jokaisella on myös oma vahvistin. Kaiuttimen sisälle on sijoitettu myös kuusi mikrofonia, joiden avulla HomePod kuulee sinut hyvin huoneen joka kolkasta.

Kun olet löytänyt kaiuttimelle mieleisesi paikan, sinun täytyy vielä miettiä, mitä kautta aiot pujottaa laitteen virtajohdon. Se on samalla laitteen ainoa piuha, joten esimerkiksi aux-liitännästä haaveilevat joutuvat kokemaan karvaan pettymyksen – HomePodista ei löydy mitään ulkoisia liitäntöjä.

We do not recommend placing your HomePod in front of a fire for any length of time.

HomePod on matala ja pieni kaiutin, joka on peitetty akustiikkaa parantavalla verkolla. Sen ulkokuoren tarkoitus on suojata laitetta vaimentamalla ääntä mahdollisimman vähän. Applen luomus näyttää juuri niin upealta kuin valmistajalta sopii odottaakin. Kaiuttimen hillitty verkko jatkuu yhtenäisenä ympäri lieriön kaiuttimen yläosassa olevaa ohjauslevyä lukuun ottamatta.

Ohjauslevyn keskiosassa on hohtava valo, joka muuttuu värilliseksi Siri-logoksi aina kun kaiutin rekisteröi äänikomentoja. Valon lisäksi levystä löytyy myös fyysinen plus- ja miinuspainike äänenvoimakkuuden säätämiseen.

Pushing the speaker against a wall brings the best audio performance.

On sääli, ettei painikkeissa ole lainkaan tuntumaa, mutta toisaalta suurin osa käyttäjistä kontrolloi laitetta muutenkin äänikomennoin.

HomePod ei ole ehkä kaikkien makuun markkinoiden esteettisesti miellyttävin kaiutin, mutta se on kiistatta minimalistisen tyylikäs. Joidenkin mielestä se saisi herättää enemmän huomiota kalliin hintansa vuoksi, mutta kaiuttimesta huokuu silti sen laadukas viimeistely.

Kaiutinta ei kannata kuitenkaan sijoittaa huokoiselle puupinnalle, sillä HomePodin on raportoitu jättäneen valkoinen rinkula heikommille pinnoille. Apple on tosin tiedostanut ongelman ja kertonut, että rinkula pitäisi lähteä pois pyyhkimällä tai kadota itsestään muutaman päivän kuluessa. Osa käyttäjistä väittää sen kuitenkin jättävän pinnalle pysyvämmän jäljen. Oli miten oli, kaiuttimen sijoittamisessa kannattaa olla tarkkana, sillä sen syvän bassontoiston värähtely aiheuttaa reaktion laitteen silikonipohjan ja puupinnan välillä.

Me pidimme kaiutinta tavallisella puupinnalla testimme ajan, emmekä havainneet kaiuttimen jättävän mitään jälkiä. Ongelma koskeekin lähinnä kalliita huokoisia puulajeja.

HomePod on varustettu Applen A8 -suorittimella, joka kehitettiin alun perin iPhone 6:een jo vuonna 2015. Se saattaa kuulostaa hieman vanhanaikaiselta, mutta tuolloin suorittimen piti pyörittää koko älypuhelinta. A8 onkin oikeastaan pikemminkin ylimitoitettu melko yksinkertaista kaiutinta varten.

Ääni

Suurenmoinen äänentoisto

Ei Bluetooth-striimausta tai aux- liitäntää

HomePodin äänenlaatu on yksinkertaisesti premium-tasoa. Äänenvoimakkuus riittää helposti täyttämään koko huoneen ja on yllättävän erotteleva laitteen kokoon nähden.

Laitteen älykkäät ominaisuudet ovat parhaimmillaan, kun se on sijoitettu seinää vasten. Yleensä seinän viereen sijoitettu kaiutin kuulostaa kumisevalta, mutta HomePod osaa tehdä äänestä selkeän suodattamalla resonoivia taajuuksia ja suuntaamalla tärkeimmät äänet kuulijaa kohden.

Vaikka musiikkia voi näinä päivinä kuunnella lähes mistä tahansa, on moni kuulija tottunut kuuntelemaan sitä huonoilla kuulokkeilla tai television ja tietokoneen heikoilla kaiuttimilla. Tällaisille kuluttajille HomePod tuo aivan uuden ulottuvuuden musiikkiin ja erottelee äänitteiltä elementtejä, joita käyttäjä ei ole huomannut koskaan aiemmin. Se ei kuitenkaan pärjää laadukkaille hifikaiuttimille.

You can ask Siri to read the news or a message out when in the kitchen if you've got your hands full.

Kaiutin loistaa erityisesti tanakalla bassollaan. Ääntä ei ole silti väritetty liian bassovoittoiseksi, sillä kaiuttimen taajuusvaste on melko tasainen ja myös korkeat taajuudet soivat heleästi. HomePodin vahvuus löytyi elektronisesta musiikista, joka soi kaiuttimesta todella selkeästi ja saa varsinkin harjaantumattoman kuulijan ällistymään.

Kaiutin on myös yllättävän äänekäs. Siri jopa kysyy käyttäjältä erikseen, haluaako hän varmasti nostaa äänenvoimakkuuden huippuunsa.

Suurimman vaikutuksen tekee kuitenkin kahdeksan kaiuttimen yhteistoiminta. Pienestä koostaan huolimatta HomePod kykenee vankkaan ja selkeään bassotoistoon unohtamatta kristallinkirkasta yläpäätä. Kaiuttimien sointia on miellyttävän helppoa kuunnella pidempiäkin aikoja.

Joskus ääni saattaa kuitenkin olla hieman sekava: basso on välillä hieman kumiseva ja heikommat äänet, kuten viulu, saattavat hukkua muun musiikin alle. Muihin älykaiuttimiin verrattuna HomePodin äänenlaatu on silti täysin eri tasolla, sillä esimerkiksi kappaleiden ääniefektit – kuten veden roiske, vesisade tai vinyylin rahina – kuuluvat uskomattoman selkeinä.

Kaiuttimen äänenlaatu on itse asiassa niin hyvä, että ainoa kritiikkimme sen ääniominaisuuksissa liittyy sen älyominaisuuksiin. "Hey Siri"-komennon joutuu välillä sanomaan turhauttavan monta kertaa ja kaiutin saattaa myös mennä sekaisin toisten puheesta, jos huoneessa on samaan aikaan monta ihmistä.

The base of the speaker is on the only place you'll find an Apple logo

Olisi mukavaa, jos käskyjä pystyisi antamaan ilman "Hey Siri"-komentoa, mutta toistaiseksi sillä varmistetaan, ettei kaiutin sekoita muuta puhettasi äänikomennoiksi.

Amazon Echoon ja Sonos Oneen verrattuna Applen versio on kuitenkin merkittävästi parempi älykaiutin. HomePod on helpompi ottaa käyttöön ja sen äänentoisto on huomattavasti kilpailijoitaan laajempi ja selkeämpi.

Amazon Echossa on luonnollisesti kolmikon heikoin äänenlaatu, mutta sekään ei kuulosta kamalalta. Järkevästi sijoitettuna Echo tuottaa kohtuullista ääntä kaiuttimen hintaan nähden, mutta se jää auttamattoman kauas HomePodin laadusta.

Sonos One sen sijaan pääsee huomattavasti lähemmäs Applen äänenlaatua. Sonoksen ääni on melko selkeä ja eloisa, mutta laitteen äänenvoimakkuus ja taajuusvaste jää silti HomePodin tasosta.

Apple häviää kuitenkin kilpailijoilleen monipuolisuudessaan. HomePodin käyttäjä joutuu nimittäin sitoutumaan Apple Musiciin, ellei kaikkea musiikkia halua striimata erikseen iPhonen AirPlayn kautta.

Kaiken lisäksi striimaaminen onnistuu ainoastaan AirPlaylla, joten esimerkiksi Bluetooth-laitteita ei pysty yhdistämään HomePodiin. Tämä ei välttämättä ole suuri ongelma, jos käytät pääasiassa iPhonea ja iPadia, mutta harmillisesti kaiutinta ei saa liitettyä esimerkiksi tietokoneeseen.

Laitteesta ei myöskään löydy aux-liitäntää, joten kaiutinta ei voi käyttää myöskään vaikkapa levysoittimen yhteydessä.

Ymmärrämme jollain tasolla, ettei Applen käyttäjille suunnatusta kaiuttimesta löydy Bluetooth-striimausta, sillä AirPlay on saumattomampi tapa musiikin toistamiseen. Kaiuttimessa on tosin Bluetooth-yhteys, jotta se pystyy kommunikoimaan muiden älykkään asumisen laitteiden kanssa. Aux-liitännän poistaminen tuntuu kuitenkin hukatulta mahdollisuudelta tämän hintaisessa kaiuttimessa.

Jos siis haluat ottaa kaiken irti HomePodistasi, joudut tilaamaan Apple Musicia 10 euron kuukausihintaan.

You'll barely use the volume buttons on the top of the speaker.

Apple Musicilla on oma käyttäjäkuntansa ja se yltää musiikkitarjonnassaan lähelle Spotifyn tasoa, joten tälle kohderyhmälle HomePodiin siirtyminen sujuu kivutta. Spotify-käyttäjät joutuvat kuitenkin striimaamaan kaiken musiikkinsa puhelimen kautta, mikä ei liene kaikkien mielestä yhtä sulavaa. Myös kolmannen osapuolen striimauspalveluita pystyy kontrolloimaan äänikomennoin, mutta se on Apple Musicia hitaampaa.

HomePodia hyödyntääkseen käyttäjä on melko kahlittuna Apple Musiciin. Tätä olisi kompensoinut mukavasti se, että palvelu tukisi Tidalin tapaan häviöttömiä äänitiedostoja, jolloin kuuntelija pääsisi edes hyödyntämään kaiuttimen hyvää äänenlaatua. Apple Music ei kuitenkaan tue kyseistä ominaisuutta, joten nykyisen Spotify-käyttäjän näkökulmasta striimauspalvelun vaihto hankalammalla käyttöliittymällä varustettuun Apple Musiciin saattaa tuntua huonolta vaihtokaupalta.

Toivommekin näkevämme vaihtoehdon tulevaisuudessa. Apple Musicin (256 kbps AAC) ääni on käytännössä hyvin samalla tasolla Spotifyn (320 kbps Ogg Vorbis) kanssa, sillä tavallinen kuulija ei huomaa niiden eroa.

Apple Musiciin pakottaminen kalvaa kuitenkin mieltä, sillä se on jälleen yksi osoitus, miten syvälle Applen ekosysteemiin täytyy kaivautua saadakseen kaiken irti HomePodista.

Apple tulee julkaisemaan myöhemmin tänä vuonna AirPlay 2:en, jonka avulla kaksi HomePodia saa liitettyä yhteen stereokaiuttimiksi. Saimme tästä pienen esittelyn, jonka perusteella ominaisuus toimi hyvin. Äänenlaatu itsessään kuulosti aivan yhtä hyvältä, mutta sen laajempi sointi kuulosti yhtä kaiutinta paremmalta.

AirPlay 2:en myötä äänen saa jaettua myös muihin kaiuttimiin kuin HomePodeihin sekä muihin Airplay 2:ta tukeviin laitteisiin.

Kokeilimme sitä Apple TV:n kanssa, mutta jouduimme etsimään kaiuttimen TV:n asetuksista joka kerta, kun halusimme toistaa musiikkia HomePodin kautta. Olisimme innoissamme, jos kaksi HomePodia saisi toistamaan automaattisesti Apple TV:n kautta tulevaa ääntä, jolloin esimerkiksi Netflixin katselu olisi erittäin nautinnollista.