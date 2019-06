Apple HomePod review

In deze review van de HomePod richten we ons op twee zaken: zijn functie als premium speaker en die als smart home-centrum. In de eerste categorie doet de HomePod het uitstekend, dankzij de zeer eenvoudige installatie en goede geluidskwaliteit. Qua smart home-functionaliteit bevindt Siri zich echter nog in de ontwikkelingsfase, daarnaast kun je voor de belangrijkste functies van het apparaat niet terecht buiten Apple's eigen ecosysteem.

De Apple HomePod is niet alleen een te gek apparaat en een goede keuze voor een smart speaker, het is ook een goed voorbeeld van hoe de focus van de techgigant het laatste decennium is veranderd. Van de iconische iPod tot de laatste iPhone modellen.

De HomePod heeft overduidelijk de helft van zijn naam te danken aan de iPod, maar het lijkt erop dat we in 2019 nog steeds dezelfde vraag moeten stellen, die eerdere Apple apparaten opriepen. Namelijk: is het de moeite waard om een groot bedrag neer te tellen voor een Apple-apparaat dat naadloos aansluit binnen zijn eigen ecosysteem, of is het beter om te kiezen voor een speaker van een derde partij?

[Update: Apple heeft aangekondigd dat de Apple HomePod dit jaar meerdere gebruikers zal gaan ondersteunen, ook is de Handoff-functie toegevoegd, hiermee kun je het geluid van een iOS-apparaat delen door het simpelweg naast de speaker te houden. Verwacht wordt dat deze nieuwe functies beschikbaar zullen zijn na de iOS 13 update die werd aangekondigd op de WWDC 2019. De update is gepland voor september 2019.]

Sinds zijn lancering heeft Apple een reeks updates voor de HomePod aangekondigd. In september 2018 kondigde Apple een HomePod-update aan, waarmee het zoeken naar songteksten mogelijk werd en er extra talen (Spaans en Canadees-Frans) voor Siri beschikbaar werden gesteld. Daarnaast introduceerde deze update de functie om timers in te stellen. Het is nu ook mogelijk om rechtstreeks vanuit de HomePod bellen.

In veel opzichten trad de HomePod laat toe tot de smartspeaker-markt, maar daar heeft Apple zich nooit druk over gemaakt. De bazen in Cupertino lijken met hun apparaat de concurrentie voor de voeten te lopen, door huidige problemen te identificeren en vervolgens iets aan te bieden dat 'gewoon werkt'. Hoewel je voor dat laatste over het algemeen meer betaalt, heeft Apple ook de neiging om de stijlvolste ontwerpen in combinatie met de meest betrouwbare technologie te leveren.

Dat geldt evengoed voor de HomePod, alhoewel niet helemaal op dezelfde manier als eerder. Het valt niet te ontkennen dat de geluidskwaliteit van Apple's speaker van de bovenste plank is, maar in een markt waar Amazon zich heeft geworteld met zijn smart speaker / stemassistent en Google daar niet veel op achterloopt, is het nog maar de vraag of een apparaat dat geweldig klinkt, maar imperfecties vertoont, de moeite van het aanschaffen waard is. Is het misschien verstandiger om te wachten op de Apple HomePod Mini / Apple HomePod 2, die naar verwachting ergens dit jaar uit worden gebracht?

Hier volgen onze bevindingen van Apple's smart speaker, samen wat tests die we hebben gedaan met twee HomePods, die je nu kunt gebruiken in een stereo opstelling.

Apple HomePod: Prijs en beschikbaarheid

De HomePod staat sierlijk in de huiskamer.

Zoals eerder aangegeven is HomePod zeker geen goedkope speaker – de speaker kost 409 euro en is sinds 9 februari 2018 in bepaalde delen van de wereld te verkrijgen. In de Benelux is hij niet verkrijgbaar bij Apple of Apple-verdelers, maar via onder andere Krëfel en Bol kan je hem wel bestellen. Let wel: er is nog geen ondersteuning voor Nederlands.

Dat maakt de HomePod een van de duurste smart speakers op de markt - in ieder geval de duurste mainstream-optie. Apple hoopt daarentegen de prijs door de toevoeging van Siri en premium geluidskwaliteit te kunnen rechtvaardigen.

Apple HomePod: de installatie

Verreweg de simpelste speaker-installatie

Kan de nabije omgeving waarnemen

Het is een zwaar pakketje om mee naar huis te nemen...

Je gebruikt de Apple HomePod op een manier zoals je die van Apple kunt verwachten. Net als bij de AirPods, houd je je telefoon in de buurt van het apparaat. Je telefoon verzendt vervolgens je Apple ID en Apple Music-voorkeuren, ook hoef je gelukkig geen langdradige wifiwachtwoorden (die je uiteraard uit je hoofd kent) meer in te typen.

Het enige dat onze installatieproces vertraagde, was dat we onze iPhone moesten upgraden naar een nieuwere versie van iOS. Dit is namelijk een vereiste om de luidspreker te laten werken.

Dat benadrukt een belangrijk aspect van de HomePod: je moet een iPhone of iPad hebben om het apparaat in de eerste plaats te kunnen installeren.

Het is lastig voor te stellen dat iemand deze luidspreker zou willen kopen, wanneer hij/zij geen iPhone of iPad bezit. Dit zorgt er voor dat doelgroep vanaf begin af aan al een stuk kleiner is.

De top van de speaker licht tijdens de installatie aangenaam op

Het installatieproces laat echter een van de leukere functies van de HomePod zien: namelijk het gloeiende licht aan de bovenkant van de speaker (dit verandert in een veelkleurig Siri-logo wanneer je het later commando's geeft).

Het hele proces verloopt vlekkeloos - vergelijk het bijvoorbeeld eens met het ontzettende trage installatieproces van de Amazon Echo of Sonos One. Uiteindelijk zul je opgelucht zijn dat je geen seconde met je iPhone door de kamer hebt hoeven lopen om geluidsniveaus te kalibreren.

Wanneer je je telefoon naast de speaker houdt, verschijnt dit bericht.

Tel daar nog meer dagelijks gebruiksgemak bij op: wanneer je wilt verbinden met een nieuw wifinetwerk, waar je telefoon al toegang tot heeft, dan houd je de telefoon gewoon in de buurt en wordt de verbinding vanzelf gemaakt. Dit laat zien hoe Apple de concurrentie heeft verslagen op het gebied van gebruiksgemak, een van de kenmerken waar Apple om bekend staat.

De HomePod maakt zichzelf vertrouwd met de kamer waarin hij geplaatst is, door simpelweg wat muziek af te spelen. Op deze manier beoordeelt de HomePod zijn fysieke omgeving, door te bestuderen hoe het geluid dat hij uitstuurt de ruimte rondstuitert en wat voor invloed de nabijgelegen muren hebben op de instrumenten en zang.

De speaker is binnen zeven stappen klaar voor gebruik.

Wanneer de speaker niet tegen een muur is geplaatst, wordt het geluid in 360 graden door de ruimte worden gestuurd. Het lijkt ons echter dat de meeste mensen het apparaat tegen een muur plaatsen.

Nadat je alles hebt ingesteld, kun je het huis verlaten met je iPhone, terwijl je familie of huisgenoten de speaker nog steeds kunnen gebruiken. Daarnaast kun je 'persoonlijke verzoeken' op basis van jouw informatie uitzetten, wanneer je niet wilt dat anderen zich bemoeien met jouw zaken.

(Gelukkig kun je ook voorkomen dat de speaker de afspeelgeschiedenis van jouw muziek verpest - voor het geval je een degelijke afspeellijst op Apple Music wilt maken, maar je huisgenoten continu naar Justin Bieber of Moana luisteren).

Apple HomePod: ontwerp

Klassiek ontwerp

Veel zwaarder dan verwacht

Mocht je overwegen om de HomePod op te pakken, dan kun je dit het beste met twee handen doen. Dit is aan te raden omdat de speaker met zijn gewicht van 2,5 kg en hoogte van 172mm (6,8-inch) een lomp apparaat is.

De speaker voelt veel zwaarder aan dan hij lijkt, dat komt doordat er zoveel luidsprekers in zitten. Namelijk een woofer en zeven tweeters, ieder met een eigen versterker. Daarnaast bevat de HomePod zes microfoons die helpen je stem op te pikken wanneer je Siri begroet.

En wanneer hij eenmaal is geplaatst, is het nog de vraag hoe je de stroomkabel gaat wegwerken. Dit is tevens de enige kabel die je kunt aansluiten op de speaker. Er is geen andere fysieke aansluitingspoort beschikbaar, wat helaas betekent dat er geen aux-in-poort is om een platenspeler of ander apparaat aan te sluiten.

Wij raden het af om je HomePod enige tijd voor een open haard te plaatsen.

De HomePod is een heel kleine luidspreker die is bedekt met een 'akoestisch maaswerk', dat is ontworpen om het apparaat te beschermen en tegelijkertijd zoveel mogelijk geluid te produceren. De speaker heeft een zeer onopvallend ontwerp; er is geen overbodige decoratie. De enige breuk in het design is de ronde, reflecterende schijf aan de bovenkant van de speaker.

Zoals we eerder al vertelden is dit de locatie van het pulserende licht, wat aangeeft dat Siri naar je luistert en opdrachten verwerkt. Ook vind je hier de plus- en min-pictogrammen om het volume mee aan te passen.

De speaker klinkt het best wanneer hij tegen een muur is geplaatst.

Het is jammer dat de knoppen geen haptische feedback hebben, maar dit is geen probleem aangezien je de HomePod over het algemeen met je stem zal besturen.

De HomePod is niet bepaald de meest esthetische spreker die er is, maar hij is aantrekkelijk in zijn eenvoud. Sommige mensen zullen misschien van mening zijn dat de HomePod wat flitsender had mogen zijn voor de prijs die je ervoor betaalt, maar het is zeker geen slecht uitziende speaker.

En wees gewaarschuwd, de Apple HomePod laat een witte ring achter wanneer je hem op bepaalde oppervlakken plaatst (voornamelijk wanneer dit duur, poreus hout is). Apple heeft dit probleem toegegeven en beweert dat de ring na een paar dagen zou moeten zijn verdwenen. Andere bronnen beweren echter dat de HomePod een permanente ring zou achterlaten. Let er hoe dan ook op waar je de speaker plaatst, aangezien de trillingen van de bas een reactie tussen het hout en de siliconen basis kunnen veroorzaken.

Voor onze test hadden we de speaker op een houten oppervlak geplaatst, maar dit was dunner (en goedkoper) hout. We hebben geen vlek gezien... het ziet er dus meer naar uit dat poreuze, duurdere soorten fineer meer gevaar lopen.

Qua rekenkracht is de HomePod vergelijkbaar met de iPhone 6, aangezien deze is uitgerust met de A8-chip van Apple, die vanaf 2015 voor deze telefoon werd geproduceerd. De processor lijkt hierdoor wat verouderd, maar we moeten rekening houden met het feit dat de processor is ontworpen om een complete smartphone van kracht te voorzien. Zodoende is het alsnog een hoop rekenkracht voor 'slechts' een speaker, zelfs wanneer deze regelmatig opdrachten verzendt en ontvangt vanuit de cloud.

Apple HomePod: audioprestaties

Sublieme audioprestaties

Aux-input ontbreekt, streamen via bluetooth niet mogelijk

De geluidskwaliteit van de Apple HomePod is, simpel gezegd, hoogwaardig. Het geluid vult gemakkelijk een kamer, terwijl de verschillende muziekelementen duidelijk onderscheiden kunnen worden.

De speaker komt het beste tot zijn recht wanneer hij tegen een muur wordt geplaatst, de geluiden zijn dan goed te onderscheiden, vocale elementen zoals stemmen krijgen dan een goede diepte.

We zijn eigenlijk allemaal gewend om de hele dag door muziek van uiteenlopende kwaliteit te luisteren, van kwalitatief minder goede koptelefoons tot de luidsprekers van onze tv. De HomePod zal waarschijnlijk een heleboel mensen die geen audiofiel zijn op een nieuwe, subtiele manier die ze eerder misschien niet voor mogelijk hielden, blootstellen aan muziek.

Je kunt Siri vragen het nieuws of een bericht voor te lezen in de keuken wanneer je je handen vol hebt.

Vooral de bas is sterk, maar de de meeste geluiden die de luidspreker voortbrengt zijn stabiel, met scherpe noten die goed in het gehoor liggen. Vooral elektronische muziek klonk helder, terwijl basgitaren het geluid enigszins deden weergalmen. Mensen zonder getraind oor zullen hier in het bijzonder onder de indruk zijn van de speaker.

Maar het is de samenkomst van dit alles wat nog het meest indrukwekkend is: de HomePod heeft een bonkende bas (die eerlijk gezegd soms te veel bonst) die wordt aangevuld door kristalheldere vocalen. Dit levert een mooie geluidservaring op.

Soms lijkt het alsof de geluiden met elkaar vermengd worden - een basgitaar die wat modderig klinkt of een viool die gemakkelijk overmeesterd wordt. Maar in vergelijking met een goedkopere, low-end speaker is de HomePod qua geluidskwaliteit absoluut niet te vergelijken.

Ook is de HomePod luid, Siri vraagt of je - wanneer je de speaker op het maximale volume wilt zetten - of je dat wel zeker weet. Ook zijn geluidseffecten zoals waterspatten, regen of een faux-vinylgeluid kraakhelder.

We vonden de audiokwaliteit zelfs zo goed, dat onze voornaamste kritiek vooral is gericht op de manier waarmee je om moet gaan met de speaker. Wanneer je in een ruimte bent waar meerdere mensen praten, is het belangrijk dat anderen zwijgen wanneer je Siri aanspreekt. Wanneer dit niet gebeurt, worden hun woorden opgepikt en kan het daardoor zijn dat willekeurige nummers worden afgespeeld.

Het Apple logo is alleen zichtbaar aan de onderkant van de speaker.

Het zou prettig zijn als je de speaker kon besturen zonder steeds weer diezelfde sleutelzin te moeten herhalen.

In vergelijking met de nieuwe Amazon Echo en de Sonos One, verslaat de HomePod beide op dit gebied van gemak. Afgezien van zijn eenvoudige installatie, is het geluid van Apple's speaker het meest complex en uitgesproken... het voelt alsof er meer informatie je oren binnenstroomt.

De Amazon Echo heeft duidelijk de laagste geluidskwaliteit van de drie, toch is dit niet rampzalig. Wanneer je er afzonderlijk naar luistert, klinkt het prima, vooral voor de prijs die je ervoor betaalt. Maar de HomePod doet dit te niet met het niveau van zijn geluid.

De Sonos One komt op het gebied van audioprestaties dichter in de buurt van de HomePod, maar het is zeker niet even goed qua kwaliteit. Het bereik van het geluid wordt als 'kleiner' ervaren, het volume en de reikwijdte van het geluid haalt het niveau van Apple's speaker niet.

Dat wil niet zeggen dat het geluid van de Sonos One niet enorm helder en suggestief is, dat is het namelijk zeker. De HomePod biedt simpelweg meer kracht en heeft meer diepte.

Het is vooral de manier hoe je naar de HomePod moet luisteren, waar wat wrijving is. Je hebt een abonnement op Apple Music nodig, tenzij je gewoon vanaf je iPhone wilt streamen - maar ook dat kan alleen met AirPlay.

We zeggen 'alleen' omdat je niet via bluetooth naar de HomePod kunt streamen. Dat is geen groot probleem wanneer je alleen maar Apple-producten gebruikt om muziek af te spelen, maar wanneer je een ander apparaat hebt dat kan worden gebruikt om Bluetooth-muziek te streamen, heb je pech.

Door het gebrek aan een aux-input kun je het premium geluid van de HomePod niet gebruiken om cd's af te spelen, of je vinylcollectie ten gehore te brengen.

We kunnen ons er nog enigszins in vinden dat streamen via bluetooth niet mogelijk is, ondanks dat er een bluetooth-verbinding aan boord is om de HomePod met andere smart home-apparaten te laten communiceren. Het gebrek aan een aux-ingang is echter een gemiste kans.

Dus, hoe kun je, met het bovenstaande in gedachte, het meeste uit je HomePod halen? Een abonnement op Apple Music betekent dat je in principe 10 euro per maand zult moeten betalen om je nieuwe speaker te blijven gebruiken.

Je zult de volumeknoppen aan de bovenkant van de speaker nauwelijks gebruiken.

Als je daar al voor betaalt is dat geen punt - maar wanneer je een Spotify-gebruiker bent, kun je alleen gebruik maken van die service wanneer je via je telefoon streamt, wat niet bepaald ideaal is. Je kunt de muziek in deze modus nog steeds bedienen door middel van je stem, maar het reactievermogen is veel trager.

Het feit dat je vastzit aan Apple Music maakt het des te merkwaardiger dat Apple geen lossless audioformaat aanbiedt, zoals Tidal dat bijvoorbeeld doet, in het bijzonder omdat de HomePod is afgestemd op high-end geluid.

Misschien komt dat nog in de toekomst. Of misschien vindt Apple het huidige geluid zo wel goed genoeg. En zoals we eerder al zeiden: het geluid is geweldig.

Maar het feit dat je alleen Apple Music kunt gebruiken wringt wat, het benadrukt hoe je diep ingebed moet zijn in het Apple-ecosysteem om optimaal gebruik te kunnen maken van de HomePod.

Over de toekomst gesproken, dankzij AirPlay 2, kun je nu twee HomePods aan elkaar koppelen om zo stereogeluid te krijgen, ook kun je luidsprekers van verschillende merken toevoegen om ook naar deze geluid te streamen. De lijst met AirPlay 2-compatibele luidsprekers bevat momenteel de Sonos Playbase, Sonos Beam, Sonos One- en Sonos Play: 5, ook zijn de speakers van Bang & Olufsen, Libratone en Naim compatibel met AirPlay 2.

We hebben het geprobeerd in combinatie met de Apple TV en alhoewel het geluid schitterend klinkt, moesten we telkens opnieuw naar de instellingen gaan om de tv te vertellen het geluid via de HomePod af te spelen. Het zou mooi zijn wanneer we twee HomePods aan weerszijden van de televisie konden plaatsen en deze automatisch de audio van Netflix zouden afspelen.

We keken er naar uit om twee HomePod-luidsprekers met elkaar te verbinden, om er vervolgens via AirPlay muziek op af te spelen. Alhoewel je geen gebruik kunt maken van Bluetooth, is het wel mogelijk om muziek van een iPhone of iPod te streamen – het resultaat was echter vaak zeer teleurstellend.

Terwijl we probeerden om Spotify op beide speakers af te spelen, was er een waarneembare vertraging tussen de twee, die we alleen konden oplossen door het geluid continu te dempen en weer aan te zetten. Het is zeker geen premiumervaring zoals we die van Apple zouden mogen verwachten.

Ook is er geen eenvoudige manier om het volume van beide speakers aan elkaar te koppelen. Je kunt inderdaad het geluid van iedere individuele speaker via de iPhone bedienen, maar je zou mogen verwachten dat je ze beide gemakkelijk op hetzelfde niveau zou kunnen krijgen.

Al met al is het niet de premium dual-speakerervaring die we van Apple hadden verwacht, het bedienen van muziek met je stem hoort daar niet bij.