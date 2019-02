Anmeldelse: Xiaomi Mi Mix 3

Et fuldendt flagsskib med masser af kræfter, god batterilevetid og en smart kameraløsning, som gør den store skærm mulig og får den til at skille sig ud fra mængden.

Xiaomi Mi Mix 3 har et iøjenfaldende design med heldækkende skærm helt fri for skærmhak eller kamerahul, som de fleste topmodeller ellers er udstyret med i øjeblikket.

Spørgsmålet bliver naturligt nok så, hvor frontkameraet er placeret, når skærmen fylder hele fronten og der ikke er noget synligt kamera overhovedet? Svaret er, at Xiaomi har støvet den klassiske skydemekanisme fra årtusindeskiftet af, og når du skyder skærmen ned, kommer kameraerne til syne.

Det trick fungerer godt og betyder, at Xiaomi sætter en ny rekord i målet mod 100% skærm-til-chassis-dælning med et niveau på 93,4 procent.

Udover det smarte skydedesign er Xiaomi Mi Mix 3 også udstyret med specifikationerne for en topmodel samt et prisniveau, som skal konkurrere direkte med de øvrige rimeligt prissatte flagskibe som OnePlus 6T og Honor View 20 .

Pris og tilgængelighed

Xiaomi er så småt begyndt sit indtog i Danmark, og selvom den ikke kan købes hos teleselskaberne endu, er mindre forhandlere begyndt at tage den hjem.

Eksempelvis kan modellen med 6GB RAM og 128GB lagerplads nu bestilles til 4.362 kroner. Den fås også i en større variant med 8GB RAM og 256GB, men denne version er ikke tilgængelig.

Design og skærm

Den mest unikke funktion på Xiaomi Mi Mix 3 er den skydbare front og kræver at du lægger lidt kræfter i, før magnetfeltet giver efter og skyder fronten på plads i åben positioin.

Det er en funktion, der bliver lagt mærke til. Vi lod venner og familie holde Xiaomi Mi Mix 3, og de var vældig imponerede af den heldækkende skærm, men blev samtidig forvirrede, da vi bad dem finde kameraet. Da vi demonstrerede hvordan dette kigger frem, når skærmen skydes ned, havde alle omtrent den samme reaktion: så fedt!

Det giver et tilfredsstillende klik, når du skyder den op og ned – noget som betød, at vi ubevidst kom til at lege en del med det. Et stykke tid inde i testperioden holdt vi dog op med dette igen, da mekanisken er ganske tung at flytte rundt på.

Skærmen holdes på plads af magneter og vi oplevede dem som en anelse for kraftige. Kombineret med det glatte glas og det tunge chassis, skal du bruge ganske mange kræfter, for at åbne den.

Sammenlignet med BlackBerry Priv , som er en af de få telefoner lanceret sidste år med samme løsning, er Xiaomi Mi Mix 3 stadig let at åbne.

Det ser fedt ud, og Mi Mix 3 kan blære sig med en formfaktor, som sikrer, at den skiller sig ud fra mængden og gør dine venner misundelige.

Xiaomi har også proppet flere funktioner ind i skydemekanisken. Du kan bruge den til at besvare opkald, men det er enklere bare at trykke på skærmen. Den han også åbnes for at bruge ansigtsgenkendelse til oplåsning af telefonen, men i og med at Mi Mix 3 har fingeraftrykslæser på bagsiden, som er enklere at bruge, bliver dette overflødigt. I praksis bruger du det kun, når du skal tage selfies.

Skydedesignet har også sine ulemper. Mi Mix 3 er mærkbart tungere end andre telefoner med sine 218g og er desuden lidt tykkere med sine 8,5mm. Alligevel oplever vi, at den ligger godt i lommen.

Det er for tidligt at sige, om skydemekanismen vil blive slidt efter lang tids brug, men vi oplevede ingen problemer i løbet ad testperioden. Hvad vi dog oplevede var, at området som er dækket af mekanismen tiltrækker sig støv og skidt, så man gør klogt i at rengøre dette i ny og næ.

Xiaomi har bekræftet, at Mi Mix 3 ikke har en IP-certificering for modstandsdygtighed overfor vand og støv, og skydemekanismen gør os ekstra skeptiske overfor hvordan den vil håndtere dette.

Et andet problem er beskyttelse. Der fylder et tyndt cover med i æsken, men dette dækker ikke delen, som skydes ud fra telefonen. Derfor vil denne være sårbar overfor skader, hvis du mister den.

Mi Mix 3 følger dagens tendens og har droppet hovedtelefonudgangen. Du finder derfor kun en USB-C-indgang og højtalergrill i bunden af telefonen. De sædvanlige volumenknapper i højre side sidder godt og er nemme at bruge.

I venstre side sidder også en ekstra fysisk knap under porten til SIM-kortet. Den aktiverer Goole Assistant og giver dig hurtig adgang til stemmekommandoer. Størrelsen på Mi Mix 3 gør den svær at håndtere med én hånd og du vil nok finde det lettere at bruge to, når du skal skrive mere end et par ord.

Den gigantiske AMOLED-skærm på 6.39 tommer med Fuld HD+-opløsning (2340 x 1080) føles luksuriøs.

Den har dog ikke samme kraftige kontrast som AMOLED-skærmene på Samsung og OnePlus. Farverne er derfor også lidt mere afdæmpede på Mi Mix 3, og billeder ser lidt mere naturlige ud. Når det kommer til video og spil, havde vi gerne set lidt mere knald på farverne.

Galleri med billeder af Xiaomi Mi Mix 3