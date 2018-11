Anmeldelse: Xbox One S

Xbox One S er højdepunktet for det, som Microsoft satte sig for at skabe med den oprindelige Xbox One. Som den nye de facto Xbox, har One S alt, hvad en konsol skal have: et tjekket ydre, masser af kræfter og en overflod af muligheder. Den er ikke helt på Xbox One X’erens niveau, når det handler om ydelse, men Xbox One S rammer en meget overbevisende balance mellem ydeevne og pris.

Tre år efter lanceringen af den originale Xbox One , har Microsoft udsendt en opdateret version af konsollen, Xbox One S, som nu er blevet Microsofts nye standardsystem.

Selv om det er vemodigt, at se den originale Xbox One sejle ud i solnedgangen, er Xbox One S mindre, mere lydsvag og tager skridtet fra HD til Ultra HD, også kendt som 4K .

I den forbindelse bliver eksisterende spil opskaleret til den nye, højere opløsning (en proces, som ikke ser helt lige så godt ud, som den ægte 4K-udgave på Xbox One X ), mens film vil få det bedste ud af de ekstra pixels, uanset om man streamer Netflix i 4K eller afspiller en Ultra HD Blu-ray.

Udover 4K, er tilføjelsen af HDR også en glimrende feature på konsollen. Den har flere kræfter, end den havde, da systemet kom ud for tre år siden, og den har mere plads takket være en større 2TB-harddisk, som man kan finde i mange af de særlige udgaver af konsollen.

Selvom Microsoft siden har lanceret Xbox One X – en mere kraftfuld udgave af Xbox One, som er i stand til at køre spil i ægte 4K-opløsning – mener vi stadigvæk, at Xbox One S overordnet set er det bedste valg. Om ikke andet så fordi den er betydeligt billigere, og for brugere uden et 4K-tv er der ikke den store forskel.

(OBS. nogle links kan være skrevet på engelsk).

De brugere, som ejer en Xbox One S eller en Xbox One X, vil få mulighed for at spille Xbox-eksklusive titler såsom Gears of War 4 og Forza Horizon 3 i HDR, mens ejere af den oprindelige hardware kun vil få dem at se i standard-farver. Det betyder, at der nok vil være forskellige meninger om, hvilke spil der ser bedst ud, eller hvordan de forskellige spil håndterer loading-tider og lag.

Microsoft sagde oprindeligt, at der ikke var nogen egentlig forskel mellem hardwaren i Xbox One S og den originale konsol, men de tests, som er gennemført efter konsollens lancering, viser at visse spil vil køre en anelse bedre på den nye konsol.

Uanset om en forskel mellem systemerne vil være en gevinst for Microsoft eller en forbandelse, så er Xbox One S uden tvivl det bedste system på hardware-fronten siden Xbox 360 Elite, som Microsoft lancerede tilbage i 2007, især hvis man tager prisen i betragtning – 2.799 kroner for 2TB-versionen, 2.399 for 1TB-versionen og 2.199 for den ‘lille’ 500GB-model, som efterhånden ikke er så nem at finde.

En ting mere, inden vi dykker ned i den fulde anmeldelse. Hvis du er gamer, så spekulerer du formentlig på, hvordan Xbox One S klarer sig overfor PS4 Slim, der kom på markedet nogenlunde samtidigt. For de af jer har vi samlet en særlig guide, som gerne skulle besvare alle spørgsmål: Xbox One vs PS4 .