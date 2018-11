Anmeldelse: Sony Xperia XZ2 Compact

Sony’s Compact-serie leverer noget andet end de fleste andre high-end telefoner, med masser af high-end hardware i det lille format.

Hvis du vil have top-specifikationer og en telefon, hvor man ikke skal strække fingrene af led for at nå alting på skærmen, så er Sony Xperia XZ2 Compact et af de bedste bud. Man vil ikke se hardware af denne kaliber i andre telefoner med 5”-skærme.

Det bliver dog lidt sværere for den at overbevise de købere, der gerne vil have et design, som matcher den høje pris. Sony Xperia XZ2 Compact hverken føles eller ser ud til at være lige så dyr som den rent faktisk er.

Dens kamera og chipset vil tryne dem man ser på stort set enhver anden telefon på samme størrelse, men med mindre du går ind og nærstuderer detaljerne i dens billeder eller bemærker de millisekunder den skærer af loadingtideren på apps, så kan du finde tilsvarende telefoner til den halve pris.

Sony Xperia XZ2 Compact pris og tilgængelighed

Koster 4.500 kroner uden SIM-kort

Tilgængelig i butikkerne nu

Sony Xperia XZ2 Compact er en af Sony’s topmodeller i 2018. Den blev annonceret på MWC-konferencen i februar 2018 sammen med storebroderen, Sony Xperia XZ2 .

Den er i butikkerne nu og koster, hvad der engang var den normale pris for en high-end telefon, før loftet blev hævet med smartphones som iPhone X og Samsung Galaxy S9 Plus . Den koster 4.500 kroner uden SIM-kort.

Der er ikke mange direkte konkurrenter til XZ2 Compact. Ingen af de andre store mærker laver Android-telefoner i denne størrelse med så hurtige komponenter. Det vil være en stor fordel for dem, der ikke bryder sig om store telefoner.

Nogle links i denne artikel er skrevet på engelsk.

Nøgle-features

Kompakt og bygget med de bedste specifikationer

Stærkt 19MP kamera

Sony Xperia XZ2 Compact deler mange features med den større og dyrere Xperia XZ2. Det er det, der gør denne lille telefon så usædvanlig.

Disse features indbefatter Qualcomm’s top-end Snapdragon 845-chipset, et 19MP-kamera, 64GB-lager og en skærm, der er i stand til at afspille HDR-video. Det er en kvalitet, som man ellers ville se på et high-end TV.

Man får simpelthen ikke denne type hardware i andre telefoner på denne størrelse. Det nærmeste man kommer fra Samsung, er Galaxy S9 , som er en anelse bredere og en hel del længere.

Denne kombination af kvalitets-komponenter og det lille format, er præcis hvad mange er ude efter. Problemet er, at man ikke nødvendigvis vil sætte tilstrækkelig pris på kvaliteten af Sony Xperia XZ2 Compact med mindre man dykker ned under overfladen.

På overfladen er denne telefon i fare for at blive opfattet som en billig og enkel Android-model. Og den er bestemt ikke billig.

Telefoner som Moto G5S føles faktisk mere high-end end Sony Xperia XZ2 Compact, hvilket er en smule bekymrende. Selv Motorolas billige perle fylder dog betydeligt mere end denne.

XZ2 Compact er en glimrende telefon for den rette køber, især fordi Sony har lavet nogle markante forbedringer af kameraet på den nye model. Altså bortset fra front-kameraet, som er overraskende almindeligt. Man skal også forstå at sætte pris på den lille, fikse størrelse.

Design

Buttet og afrundet frem for klodset

Plastik på bagsiden giver et billigere look

Fingeraftrykslæser, ja, hovedtelefonstik, nej

De fleste producenter forsøger at gøre deres telefoner så tynde som muligt. Designet på Sony Xperia XZ2 Compact handler dog ikke om tykkelsen. Det er den lille størrelse, som udgør mindst 50% af telefonens appel.

Sony Xperia XZ2 Compact har en silhuet som en telefon med en 4,5”-skærm. Skærmen måler faktisk 5 tommer i diagonal, men det er kun fordi den har et længere 18:9-skærmforhold, ligesom mange andre nyere telefoner.

Når man ser bort fra skærmformatet, så er det Sony Xperia XZ2 Compact et fornøjeligt bekendtskab der bringer mindelser om tidligere tider, hvor vi ikke skulle strække vores tommelfinger af led for at nå et bestemt område af skærmen. Dette har været et positivt træk ved Sony Compact-telefoner siden serien kom frem i 2013.

Sony Xperia XZ2 Compact’s design er dog forskelligt fra Xperia XZ1 Compact . Den er ikke længere en aflang mursten, men har mere afrundede kurver rundt om bagsiden, så den ligger bedre i hånden.

Den minder på en pudsig måde om den allerførste Motorola Moto G, en billig telefon, som man umiddelbart holder af. Forskellen er dog at XZ2 Compact på ingen måde er en billig telefon.

Sony Xperia XZ2 Compact har en plastikryg, som ikke giver den et særlig imponerende look. Med en tykkelse på 12,1 mm, virker den også ret klodset. De færreste ville gætte på, at det var en telefon til omkring 4.500 kroner, de stod med i hånden, hvis de ikke vidste det.

Siderne er af aluminium, men fornemmelsen af telefonen er defineret af de bløde plastik-kurver.

Telefoner er status-objekter, og i den forbindelse er det med denne model nødvendigt for køberen at sluge noget af sin stolthed. Til en vis grad, har det dog altid været tilfældet med Xperia Compact-telefonerne. De er ikke beregnet til at blære sig med.

I betragtning af dens tykkelse, er det skuffende, at Sony Xperia XZ2 Compact ikke har et stik til hovedtelefoner. Man er nødt til at bruge trådløse hovedtelefoner eller en irriterende lille adaptor (følger med), som sluttes til USB-C-stikket i bunden af telefonen. Det er et tydeligt tegn på, at telefoner med 3,5mm-stik snart vil være en uddød race.

På en telefon med denne tykkelse, kan det i hvert fald ikke være for at spare plads.

Sony Xperia XZ2 Compact er dog vandafvisende. Den er IP68-certificeret, hvilket betyder, at man kan tabe den i vand, uden at den tager skade.

Der er også en fingeraftryks-læser på bagsiden, den er flyttet fra Sony’s traditionelle side-placering på Xperia XZ1 Compact. Det er mere bekvemt med placeringen på bagsiden, men den sidder temmelig langt nede. Man er nødt til at flytte sin finger ned fra hvor man normalt ville sætte den, for at nå læseren.

Dette og Sony Xperia XZ2 Compact’s lidt klodsede design, er prisen for telefonens lille størrelse.

At vurdere værdien af en gadget er en stor del af vores job. Det, at Sony Xperia XZ2 Compact er dyrere end den ser ud til, har en vis betydning. Den giver også køb på at være anderledes, men noget af det tjener den hjem igen, fordi den er så nem at holde af. Vi savner ikke de dage, hvor mange telefoner var lige så små som denne, men nu er den her for dem der gør.

Skærm

Dens 18:9-skærm begrænser spildplads

Ultra-mættede farver

Meget lysstærk

Skærmen på Sony Xperia XZ2 Compact er en anden ting som er ændret i forhold til tidligere. Den er i 18:9-format, hvilket giver mindre spildplads i toppen og bunden af skærmen.

Den har også meget bedre specifikationer end forgængeren, XZ1 Compact. Dens skærmopløsning er på 720p. XZ2 Compact har en bred Full HD-skærm med en opløsning på 1080 x x2160. Den er meget skarp, men en tæthed på 483 pixels pr. tomme.

Sony Xperia XZ2 Compact kan også bryste sig af nogle af de imponerende specifikationer fra Xperia XZ2. den understøtter HDR, og Sony’s X-Reality-engine skalerer også standard dynamic range-video op til HDR.

Skærmen har strålende farver, en imponerende lysstyrke og en fantastisk kontrast af en LCD-skærm at være. Når man vipper den, bliver de sorte farver dog en anelse grålige.

Hvis du synes, at farverne er en tand for strålende, eller måske at de mangler liv, kan du også ændre det. Standardindstillingen giver en fin balance mellem mætning og nøjagtighed, men Xperia XZ2 Compact har også en mere afslappet sRGB-indstilling og en Super Vivid en af slagsen. Her har alle farverne fået en ekstra tand.

Denne type tekniske finesser virker dog overflødige på så lille en skærm. Når man ser Netflix eller ser en lang YouTube-video, er det immervæk sjovere på en knap så overdådig 6”-skærm, end på en high-end 5”-model som denne. Især da almidelig 16:9-video efterlader de yderste områder i siderne ubrugte, så man i realiteten kun har en skærmstørrelse på noget der ligner 4,5 tommer.

For at sige det som det er: Alle de teknologiske landvindinger til trods, er der ikke noget, der kan få Sony Xperia XZ2 Compact’s lille skærm til at optræde som en mini-biograf. Men når ret skal være ret, så er det uden tvivl den bedste 18:9-skærm på markedet i denne størrelse.