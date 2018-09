Anmeldelse: Sony PS4 (Slim)

PS4 Pro er Sony’s 4K-konsol, som godt og grundigt har etableret sig som den primære Ultra HD-konsol på markedet. Når det er sagt, så er Sony’s oprindelige PS4 stadigvæk en fremragende maskine, især nu hvor den er skrumpet ind til en mere håndterlig størrelse.

Ikke blot er denne PS4-model slankere end den originale PS4, den er også billigere. Det betyder, at der er få kompromiser. Man vil dog ikke få nogen form for 4K-output, og man bliver også nødt til at klare sig uden en optisk lydudgang.

Hvis man kan leve med disse begrænsninger, vil man opleve at PS4 Slim er en særdeles kompetent maskine og ikke nogen discount-konsol.

Den fylder mindre og vil på den måde passe bedre i de fleste rum end den hidtidige model. Den er også mere lydsvag end PS4 og meget mere strømbesparende. Og som en ekstra bonus, så fås den også i Glacier White .

Det store spørgsmål er så: skal jeg opgradere? Og hvis jeg er på jagt efter min første konsol, er det så den her, jeg skal gå efter?

Det ville være en meget nemmere beslutning, hvis ikke Microsoft havde hævet standarden så markant med Xbox One S ved at lægge en 4K Blu-ray-afspiller ind i Xbox One , sammen med 4K-opskalering og HDR -funktionalitet.

For at gøre beslutningen endnu sværere, leverer 4K PS4 Pro nu en endnu højere ydelse til PS4-udvalget. Den slanke PS4 er imidlertid mere eller mindre identisk med den originale PlayStation 4.

Tjek vores guide til de bedste PS4-spil

PS4 Slim sælges for 2.250 kroner for 500GB-modellen, mens 1TB-modellen fås til 2.600 kroner.

Selv om PS4 Slim nu er Sony’s billigste PlayStation-model, så er det ikke gået ud over specifikationerne på nogen måde. På alle væsentlige områder matcher den originalen, og på mange områder overgår den ligefrem PlayStation 4.

Det er også en langt mindre konsol på alle måder – den fylder kun en tredjedel af den oprindelige model, der er høvlet 16% af vægten, den bruger mindre strøm og støjer også mindre.

Vil du gerne vide, hvordan konsollen klarer sig mod PS4 Pro? Tjek vores guide til PS4 Pro vs PS4

De bedste PS4-spil er blandt de bedste til nogen platform overhovedet, og titler som Uncharted 4 og Bloodborne trækker misundelige blikke fra både pc- og Xbox One-gamere. De vil alle være kompatible med den nye PS4 Slim, og det samme vil alle nye spil fremover – Sony har gjort det helt klart, at alle spil til PS4 Pro også vil virke her.

Ud over spillene, så er PS Plus-netværket så godt som det nogensinde har været. Her har man mulighed for at tage del i multiplayer-spil online, og hver måned er der et mindre udvalg af gratis spil.

Med hensyn til konkurrenter, så har PS4 Slim i realiteten kun to – Nintendo Switch og Xbox One S . Nintendo har ganske vist skabt noget helt unikt med deres nye, men det er overfor Xbox One S, at PS4 er stødt på den hårdeste modstand.

Xbox One S koster nogenlunde det samme, den ser godt ud, den har er overbevisende udvalg af egne spil, og så er den udstyret med en 4K Blu-ray-afspiller, hvilket gør den til en mere komplet pakke end PS4 Slim.

Når alt dette er sagt, så er det Sony, der har solgt 70 millioner af PS4. Så de gør tydeligvis et eller andet rigtigt med deres seneste konsol.

Betyder det så, at du også bør tilslutte dig PlayStation Nation? Læs videre for at blive klogere.

Design

Det kan være svært at huske nu, men det lidt skæve design blev mødt med en del løftede øjenbryn, da den originale konsol første gang blev afsløret for tre et halvt år siden.

Den slanke 2016-udgave af PS4 holder fast i den visuelle identitet fra den første PlayStation 4, men skalerer det hele ned til en mere fiks parallelogram-pakke med afrundende kanter.

Hvor den oprindelige PlayStation 4 målte 27,5 x 30 x 5,3 cm, så måler PS4 Slim kun 26,5 x 26,5 x 3,8 cm. Det er omkring en tredjedel mindre end originalen, og vægten er også tilsvarende lavere.

Hvor den første PS4 havde en finish, som blandede skinnende og mat plastik, holder PS4 Slim sig til en gennemgående matsort finish. Den har også droppet indikatoren med de farvede lamper, der indikerer status for sleep, wake og off, og bruger i stedet små oplyste prikker, som er placeret over tænd/sluk-knappen. De er sværere at se, så man skal sørge for at tjekke dem grundigt, inden man trækker stikket ud, da man eller risikerer at ødelægge sine data.

Diskdrevet sidder stadigvæk på fronten lige over de små, fysiske tænd/sluk- og eject-knapper. Nyere udgaver af PS4 har også fysiske knapper, men de brugere der er vant til den første udgave af PS4 vil bemærke forskellen, da den brugte trykfølsomme felter i stedet.

Der er to USB-stik foran på konsollen ligesom på de tidligere PS4-modeller. På den nye model er de dog er placeret med meget større afstand, så de er nemmere at bruge.

Man kan få PS4 Slim i både en 500GB- og en 1TB-version. Hvis man vælger den mindre af de to vil man måske opleve, at harddisken hurtigt bliver fyldt op på grund af de mange spil-installationer, som konsollen insisterer på, at man foretager. Heldigvis er det forholdsvis enkelt at opgradere den interne harddisk , men takket være en nylig opdatering kan man også vælge at installere spillene på en ekstern harddisk .

På bagsiden finder man også strømstikket (det er ikke nødvendigt med en ekstern strømforsyning her), sammen med et HDMI-stik, stikket til PlayStation Camera (som er nødvendigt, når man vil bruge konsollen sammen med PlayStation VR ) og et Ethernet-netværksstik.

Det eneste, der er blevet ofret til fordel for det slanke design, er den optiske lydudgang bag på. Hvor HDMI vil tilfredsstille behovet hos de fleste brugere, når det handler om at overføre lydsignalet, så vil den optiske lydudgang blive savnet af dem, der gerne ville tilslutte ældre lydudstyr fra hjemmebiografen eller mere opgraderede gaming-headset.

Den slanke PS4 har dog masser af fine design-detaljer. De ikoniske Firkant, Trekant, Cirkel og Kryds-symboler er ridset ind i siden af konsollen (hvor cirklen fungerer som et monteringshul for dem, der vil have konsollen stående oprejst på den tilhørende fod). Og de samme symboler finder man under den nye PS4, hvor de fungerer som fødder, der løfter maskinen en smule op for at give en bedre luftgennemstrømning.

Alt i alt har den nye model et velgennemtænkt design, som komplimenterer den eksisterende serie, og fuldt ud retfærdiggør "Slim" betegnelsen.

Opsætning

Opsætningen af den slanke PlayStation 4 er meget enkel, især hvis man opgraderer fra den originale PS4, eller PS3, eftersom man kan bruge de samme kabler.

Man tilslutter blot de medfølgende HDMI og strømkabler og opretter forbindelse til internettet for at downloade forskellige patches og opdateringer til konsollen.

Man kan også vælge at springe over WiFi eller Ethernet-opsætningen og gå direkte i gang med sit første spil. Til forskel fra Xbox One, kan man uden videre komme til startskærmen uden først at være koblet til internettet og have installeret patches.

Når man er koblet til internettet, er man til gengæld nødt til at lade PS4 opdatere før man kan købe spil i butikken eller spille over nettet.

Media

Siden den allerførste Playstation har Sony’s hjemmekonsoller ligget forrest i feltet, når det gælder medieafspilning. Den første PlayStation gjorde det glimrende som CD-afspiller, PS2 var den første DVD-afspiller for mange brugere, og for PS3 var det Blu-ray og afspilning fra tilsluttede USB-enheder.

Selv om PS4 ikke har introduceret et nyt format, så har den alligevel videreført traditionen ved at tilbyde video-streaming, USB-funktionalitet samt Blu-ray og DVD-afspilning og den har sågar sin egen Spotify-afspiller.

Det, som PS4 slim ikke har, er et modsvar til Xbox One S' 4K Blu-ray afspiller. I stedet holder den sig til den originale HD Blu-ray afspiller. Det er stadigvæk en stærk afspiller, men dem der godt kunne tænke sig at vise deres 4K TV frem med den nye PS4, vil blive skuffede. Det er en feature, som heller ikke vil være til stede i PS4 Pro.

Har du brug for en afspiller til dit fysiske mediebibliotek? Tjek vores guide til de bedste 4K Blu-ray afspillere .

Man kunne sige, at det måske er de færreste gamere, der råder over et 4K TV, og at de under alle omstændigheder vil være mere tilbøjelige til at streame video frem for at afspille Blu-ray-diske. Så måske er det ikke en feature, der er strengt nødvendig, især ikke hvis det er med til at holde prisen nede. Noget som måske er et større problem, er at Sony har fjernet den optiske lydudgang, hvilket kan give problemer for brugere med ældre AV-udstyr.

En opgradering, som kommer til hele PS4-serien, er HDR -understøttelse. Det giver mere detalje for lyskilder i et billede, og det bliver anset for at være den næste store ting inden for TV-teknologi.