Anmeldelse: Sony Alpha A7R III

Alpha A7R III er Sonys seneste spejlfrie kamera med høj opløsning, og modellen er en opdatering til det fremragende Alpha A7R II, som var var ansvarlig for at friste mange fotografer væk fra deres velkendte Canon og Nikon DSLR-kameraer.

Denne seneste model ser ud til at trække på mange af de teknologier, der er brugt i det hastighedsorienterede Sony Alpha A9-kamera. Det giver god mening, for på markedet findes eksempelvis Nikons brillante D850, der tilbyder en fristende kombination af høj opløsning og høj ydeevne, så Alpha A7R II var begyndt at se anelse gennemsnitlig ud.

Med nogle imponerende løft i ydeevnen, så vel som justeringer i betjening og den ro i sindet, der følger med fem års garanti, kan det nye Alpha A7R III så få endnu flere brugte Canon og Nikon DSLR-kameraer til at dukke op på hylderne hos fotohandlerne, mens flere fotografer forsætter med at skifte til Sony?

Visse links i denne artikel henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på , at flere sider bliver vist på dansk.

Funktioner

Full-frame stablet CMOS-sensor, 42,2 MP

Elektronik søger med 3,686K dots og en opdateringshastighed på 100fps

3.0-tommer skærm med 1,440,000 dots, der kan vippes

Mens mange måske havde forventet, at Sony havde hævet pixelmængden, så den matchede eller slog DSLR-konkurrenterne såsom D850 og Canon EOS 5DS, har de i stedet valgt at holde fast i den samme pixelmængde som på Alpha A7R II.

I kernen på A7R III finder man således en 42,2MP bagbelyst full-frame Exmor R CMOS-sensor, men Sony har dog lånt lidt af opfindelserne fra Alpha A9-kameraet, der tilbyder 24,2MP, og integreret dem i denne noget mere tætpakkede chip.

Først og fremmest er der tale om gapless microlenses og en ny belægning mod genskin, og derudover byder Alpha A7R III også på en ny LSI-processor, der næsten fordobler læsehastigheden på sensoren. Kameraet benytter også den seneste BIONZ X-billedprocessor, og alle disse fremskridt gør tilsammen proceshastigheden 1,8 x hurtigere end på A7R II.

Lysfølsomhedsspændvidden er uændret på A7R III (ISO50-102.400 med den udvidede indstilling), så dem der håbede på noget, der kunne matche Nikon D850s udvidede ISO32-indstilling, er måske en anelse skuffede. Dog skulle den nye billedprocessor være i stand til bedre at håndtere støj, end forgængeren var, og Sony påstår, at Alpha A7R III vil have hele 15 stop i eksponeringsspillerummet ved lav lysfølsomhed.

Alpha A7R III har den samme elektroniske søger som Alpha A9, og Quad-VGA OLED-søgeren har en opløsning på omkring 2.686K dots og bruger en Zeiss T*-belægning for at reducere refleksioner. Derudover er man på A7R III i stand til at indstille opdateringshastigheden på søgeren, og man kan vælge mellem 60fps og 120fps, hvor 120fps matcher det man får i Sonys A9.

Image 1 of 4 Image 2 of 4 Image 3 of 4 Image 4 of 4

Ligesom søgeren er displayet på bagsiden, der kan vippes, også blevet opgraderet i forhold til den tidligere model. Nu er opløsningen på 1,44 millioner dots, og som vi har set på nyere modeller såsom RX10 IV, er der nu touchskærm.

Som vi også har set med A9, har Sony fravalgt XQD-kortformatet (på trods af, at de nu er den eneste producent af dette format), og i stedet valgt to SD-kortindgange på Alpha A7R III, og én af de to indgange understøtter UHS-II kort.

Alpha A7R III kan optage 4K-video (3840 x 2160 pixels), med mulighed for at bruge den fulde bredde af sensoren eller Super 35mm-indstillingen, hvor den sidstnævnte bruger samtlige pixels uden pixel binning til at indsamle 5K-information, oversampler dette for at producere det, der tyder på at være endnu sprødere optagelser.

Derudover byder Alpha A7R III nu også på en ny HLG (Hybrid Log-Gamma)-profil, der understøtter Instant HDR-arbejde, som giver HDR-kompatible TV-skræme muligheden for at vise 4K HDR-optagelser, mens både S-Log2 og S-Log3 også er tilgængelige.

Hvis du vil skyde Full HD-optagelser, kan du optage i op til 120fps, og der er indgange til både mikrofon og lydovervågning.