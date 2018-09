Anmeldelse: Samsung Notebook 9 (2018)

Den nye 15-tommer Samsung Notebook 9 lider under et halvdårligt tastatur og for lidt lagerplads til prisen, men den kunne være en perfekt bærbar for en speciel person: Én der prioriterer lang batterilevetid og ydelse… og som kan vænne sig til tastaturet.

Bærbare som Samsung Notebook 9 får som regel gode anmeldelser, fordi selv om der ofte er mangler, så bliver de som regel overgået af de mange fordele, som de kommer med.

For eksempel har Samsung Notebook 9 en fantastisk ydelse og en af de bedste batterilevetider, vi har set på en Ultrabook - men det kedelige tastatur og den alt for lille SSD-disk trækker en del fra.

Dette giver en bærbar, der excellerer nok indenfor nogle bestemte områder, og derfor er super egnet til den rette bruger, en person der sætter rå hestekræfter og lange arbejdstid over alt andet - og samtidigt kan vænne sig til tastaturet.

Spec Sheet Her er specifikationerne på den Samsung Notebook 9 (15-tommer) som TechRadar fik til anmeldelse: CPU: 1.8GHz Intel Core i7-8550U (quad-core, 8MB cache, op til 4.0GHz)

Grafik: Nvidia GeForce MX150 (2GB GDDR5); Intel UHD Graphics 620

RAM: 16GB DDR4

Skærm: 15-tommer FHD (1,920 x 1,080) LED (350 – 500 nits brightness)

Lagerplads: 512GB SSD (PCIe)

Porte: 1 x Thunderbolt 3 (USB-C), 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 HDMI, høretelefon ud/mic-ind kombo port, 3-in-1 kortlæser, DC-in port

Forbindelser: Intel Dual-Band Wireless-AC 8265 Wi-Fi (2 x 2 antenne); Bluetooth 4.1

Kamera: 720p HD webcam med intern mikrofon

Vægt: 1,28 kilo

Størrelse: 347.98 x 229.36 x 15.49 mm; V x H x D)

Pris og tilgængelighed

Med den konfiguration, du kan se her på siden, så er prisen i Storbritannien sat til knap 9.000 kroner. (Vi kender ikke prisen for denne konfiguration i Danmark). Til gengæld kan man få en udgave med halvt så meget RAM og uden Nvidia MX150 til blot 7.750 kroner.

Begge udgaver har en Full HD (1080p skærm), Thunderbolt 3-porte samt fingeraftrykslæser til Windows Hello-login via Windows 10. Den eneste farvemulighed, og det gælder dem begge, er sølvgrå. Så ikke meget har ændret sig siden 2017-modellen, bortset fra grafikken og processoren.

Selv om den ikke har hverken Touch Bar eller super skarp Retina-skærm, så er den langt billigere end en MacBook Pro og har mere beregningskraft. Når det er sagt, så er MacBook Proens AMD RAdeon Pro 555 GPU en smule bedre end Nvidia MX150.

Med hensyn til værdi for pengene, så løber den nye Dell XPS 15 klart fra Samsung Notebook 9. Godt nok har den kun halvt så meget RAM, men til gengæld kommer den med den stærkere Nvidia GTX 1050 GPU og 128GB SSD- plus-1TB HDD kombo-lagerplads samt en FHD skærm. Så hvor efterlader det Notebook 9?

Design

Siden Samsungs Notebook er så afhængig af stil og features, så er det godt, at den netop er proppet godt op med netop disse features. Sammenlignet med sidste år, er der dog ikke meget nyt i Notebook 9's design.

Det er dog ikke nødvendigvis en dårlig idé, da vi altid har været glade for Samsungs tilgang til deres bærbare design. Selv om den er flad, hvor den har behov for det, og den kommer kun med en ganske få kurver, så emmer den med dens sølvfarvede aluminiums-chassis af subtil luksus.

Notebook 9'en vejer 1,28 kilo og er blot 15,49 millimeter høj, og det gør den til en af de mest mobile 15-tommer bærbare, vi har haft i hænderne. Der er dog et element af den, som vi gerne havde set, at man havde strammet lidt op på.

Selv om tastaturet er stort, og tasterne har en fin følelse, når man trykker på dem, så er det feedback, man får ikke så godt. Det er bestemt ikke det skarpe og fyndige klik, som vi er vant til på bærbare i denne prisklasse. Det har selvfølgelig ikke den store indflydelse på selve tastearbejdet, men man skal godt nok lige vænne sig til det. Så må hver enkelt jo selv afgøre, om det er prisen værd.

Desuden kunne vi konstatere, at tastaturets baggrundsbelysning ikke var specielt imponerede, men i det mindste er det er stort tastatur, der efterlader glimrende plads til en fingeraftrykslæser og en touchpad.

Selve touchpaden er coated med glas, og det betyder, at den ikke er følsom overfor fejlbevægelser med håndfladen, når man taster løs. Fingeraftrykslæseren er nem at konfigurere, og den er super hurtig. Sådan burde denne feature virke på alle maskiner.

Skærm og lyd

Med hensyn til lyden, så må vi desværre erkende, at den er lige så tynd, som man kan forvente fra små nedadvendte højttalere. Her er der virkelig plads til forbedring i 2019-udgaven

Ikke overraskende er Samsungs FHD-skærm ganske fantastisk, og LED-skærmen har en glimrende farvegengivelse. Men skærmens store fortrin ligger gemt i Outdoor Mode under indstillinger, hvor man kan forstærke skærmens maksimum brightness på 350 nits med yderligere 150 nits.

Uanset hvad, så er der tale om en førsteklasses skærm, hvilket ikke bør undre, når man tænker på, hvem producenten er - bare tænd for Outdoor Mode, når du ser Netflix, så er alt OK. Det er også betryggende at vide, at under samme indstillinger kan man også skrue lidt ned for det blå lys, hvis de fulde 500 nits føles som lidt for meget.

Anmeldt første gang i april 2018