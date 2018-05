Anmeldelse: Samsung Gear Fit 2 Pro

Hvis vi havde brug for bevis på, at markedet for fitnessarmbånd ikke er som det plejede at være, kan vi pege på, at den største trussel mod Samsungs nye Fit 2 Pro smart- fitnessbånd er dets egen forgænger. Med Fit 2s lavere pris og lige så omfattende funktionalitet er det svært at anbefale denne nye model.

Hvordan kan man følge op på succesen med Samsung Gear Fit 2 , der er et af de bedste fitnessarmbånd, der findes? Hvis du er Samsung, introducerer du Samsung Gear Fit 2 Pro og laver nogle små forbedringer.

Hvad er så "Pro" ved Samsungs nyeste model? Virkelig ikke meget. Batteriet er på samme størrelse. Processoren, skærmstørrelsen og de generelle designfunktioner er ikke ændret, og det samme gælder den indbyggede GPS til registrering af løbe- og gåture.

Hvad er anderledes? Jo,Gear Fit 2 Pro har præinstallerede fitness-apps som MapMyRun, Speedo Go, UA Record og Endomondo.

Og Samsung har fordoblet på originalens IP68-rating for at tilføje MIL-STD-810G-certificering, hvilket betyder, at PRO-udgaven er mere holdbar. Den er også mere svømmevenlig og kan klare vandtryk på 5ATM.

For de fleste af os er fordelene ved denne model, at Spotify's efterspurgte offline-tilstand kan bruges her, hvilket betyder, at den kan fungere som en selvstændig afspiller, som sender musik til dine trådløse hovedtelefoner. Dette er en fantastisk fordel.

Desværre er det ikke alt, der har ændret sig til det bedre. Faktisk giver mange af de fremhævede forbedringer problemer. De forudinstallerede apps, der skulle være tidsbesparende, er et mareridt at oprette og navigere via Samsungs Galaxy App Store. Og to ting: Spotify, som tilbyder den muligvis fedeste funktion, er ikke forudinstalleret. For det andet skal du også downloade de fleste af disse apps på din telefon for at komme i gang. Så for dem der håber på en "ready-to-go"-løsning er denne ændring meningsløs.

Så er der prisen. Fit 2 Pro koster omkring 125 kroner mere end den oprindelige Fit 2 ved lanceringen. Det ser ikke ud som en voldsom prisstigning, men det er meget nemt at finde sidste års Samsung Gear Fit 2 til omkring halv pris på Amazon, og Gear Fit 2 Pro's nye funktioner er ikke så afgørende, at en fordobling af prisen findes rimelig.

Efter at have testet Gear Fit 2 Pro er jeg ikke sikker på, at ændringerne gør den til det bedste valg, hvis du "hopper på" for første gang. Ikke alene er der for få tekniske grunde til at købe den nye model – den originale Gear Fit 2 har en lavere pris og er derfor værd at anbefale.

Det er ikke altid, at en total fornyelse er nødvendig. Men en noget større ændring og forbedring ville have gjort Gear Fit 2 Pro mere værd.

Samsung Gear Fit 2 Pro – pris og tilgængelighed

Til salg nu i USA og UK

Prisniveau 1200 DKK

Det seneste smart-fitnessarmbånd fra Samsung kan nu købes i flere lande.Prisen er på omkring 1200 kr. på selskabets hjemmeside.

Til sammenligning blev Samsung Gear Fit 2 lanceret i 2016 til 179 USD (ca. 1100 kr.), men i øjeblikket er det let at finde en meget lavere pris gennem f.eks. Amazon. Samsung sælger det stadig til fuld pris, men det anbefaler vi naturligvis ikke.

Design

Traditionel remlås er en god forbedring

Absolut intet er ændret – og det er ikke så dårligt

Samsung Gear Fit 2 var – og er stadig – et af de mest kendte fitnessarmbånd, og det vil dette års model ikke ændre på.

På forsiden findes en buet Super AMOLED, der lyser klart og med langt flere detaljer, end du finder i de mere gennemsnitlige modeller. Interface er orienteret lodret, hvilket betyder, atminformatiorne let kan aflæses uden at du skal dreje hovedet til siden, som vi så det med den ellers fantastiske Microsoft Band 2.

Hvad angår kontrol findes der skærmtouch, mens de to knapper på siden styrer Gear Fit 2 Pros hovedfunktioner: en starter hovedmenuen, som man så kan hoppe ind i, og en anden fungerer som "gå tilbage" -knap. For at få dvaletilstand ska du bare lægge en hånd over skærmen.

Image 1 of 4 Image 2 of 4 Image 3 of 4 Image 4 of 4

Den største fysiske forskel er, at Samsung har introduceret en standard urrems-spænde i stedet for en smæklås. Det er en lille ændring, men stor for dem der holder fast i traditionerne. Heldigvis er denne rem også kompatibel med den originale model, selvom den ikke er tilgængelig for separat køb.

Denne model har samme samme hardware som forgængeren, herunder en pulsmåler, og opladningen sker via den medfølgende USB-drevne oplader.

Opladning af Gear Fit 2 Pro foregår fejlfrit på grund af den magnetiske opladningsmekanisme. Opladningen går i gang uden nogen form for postyr.