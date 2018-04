Anmeldelse: Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9 er en fantastisk telefon, men der er ikke sket det store siden Galaxy S8, og både designet og skærmen minder meget om udgaven fra 2017. Den forbedrede biometri var yderst tiltrængt, og kameraet er et skridt fremad, men den fremragende lysoptagelse har betydet mangler andre steder. En telefon helt i top, men den overstråles af S9 Plus.

Samsung Galaxy S8 er den telefon, der skal fortsætte, hvor S8, en af de bedste telefoner vi nogensinde har testet, slap, men den er ikke rigtig en opgradering.

Eller, sådan ser det i hvert fald ud ved første øjekast, for der er en lang række opgraderinger, som nogle vil finde tiltalende. Ja, designet er identisk med Galaxy S8, og dette burde i virkeligheden have været S-udgaven af S8, hvis Samsung nogensinde skulle skele til Apples navngivningsstrategi.

Men der er også et nyt kraftfuldt kamera bagpå, der faktisk byder på innovation i form Dual Aperture, som dækker over et kamera med to blændeindstillinger, såvel som en mere robust ramme og meget, meget mere kraft under motorhjelmen.

Skærmen er lysere, og de to højtalere gør denne telefon bedre egnet til medieafspilning. Derudover retter Galaxy S9 op på én stor fejl ved S8, da telefonen nu er let at låse op med sit ansigt eller finger – noget som ikke var tilfældet ved 2017-modellen.

Visse links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

Disse pluspoint skal ses i sammenhæng med en høj pris – vi taler ikke iPhone X-niveau, men denne telefon er stadig blandt de dyrere, du kan købe. Og den større Samsung Galaxy S9 Plus med en 6,2 tommer skærm er endnu dyrere.

Så hvis du er på udkig efter en afløser til en telefon fra 2016, er nyhederne så nok til at gøre Galaxy S9 investeringen værd, eller er den billigere Galaxy S8 stadig verdens bedste telefon?

Vil du se mobilen i en større størrelse? Læs vores anmeldelse af Samsung Galaxy S9 Plus

Pris og lanceringsdato

Samsung Galaxy S9 specs Dimensioner: 147,7 x 68,7 x 8,5 mm

Vægt: 163 g

Skærmstørrelse: 5,8"

CPU: Snapdragon 845 / Exynos 9810

RAM: 4GB

Lagringsplads: 64 GB

Kamera: 12 MP bagpå, 8 MP foran

Batteri: 3,000 mAh





Samsung Galaxy S9 blev frigivet den 16. marts, og forudbestillingerne blev endda leveret endnu tidligere, så telefonen er tilgængelig nu.

Galaxy S9 er prissat til £739 og $719.99 (6100) kr direkte fra Samsung uden simkort, men den eksakte pris i de forskellige lande er endnu ukendt.

I Storbritanien er det en stor prisstigning i forhold til S8, der kostede £689 ved lanceringen, og de £739 er samme pris, som vores kilder rapporterede om, inden det blev officielt.



AR Emoji

Nyhedsværdien fordufter hurtigt

Brug for kraftigere ansigtsgenkendelse

Det tog os lidt tid at vænne os til ideen om AR Emoji-funktionen – og så ikke alverdens tid før vi blev trætte af det igen.

Lad os være ærlige – Funktionen er et klart svar på Apples Animoji, som fik meget opmærksomhed, da iPhone X blev lanceret, og som bruger TrueDepth-kameraet på fronten af iPhone X.

Samsungs opfindelse virker som en fortyndet udgave af dette, på trods af at det har mere personlighed. For at lave din egen lille avatar, skal du blot smile til front-kameraet, og så skaber Galaxy S9 din egen digitale udgave af dig selv.

Når den er lavet, kan du ændre din avatars hårfarve, hudfarve og vælge et sæt tøj – og det er ærgerligt, at der ikke er endnu flere valgmuligheder her, da tøjudvalget er ret begrænset, og hårfarverne er ikke så nuancerede.

GIF-emojis er sjove, men bliver hurtigt kedelige

Det kan virke som en lille ting, men hvis du ikke kan få din AR Emoji til at ligne dig, så får både du og dine venner svært ved at relatere til den.

Under vores test fandt vi ud af, at vi blev nødt til at lave vores egen avatar et par gange, da der var lejlighedsvise fejl såsom en mærkelig ansigtsform eller forkert øjenfarve.

Vi skulle også vænne os til, at avataren ikke lignede os hele tiden, selvom den i nogle af GIFs, man kan bruge på de sociale medier, pludselig lignede os meget godt fra flere vinkler.

Disse GIFs er nok det bedste ved dette nye tiltag – og de bliver kedelige forholdvis hurtigt. Du sender et par stykker til nogle venner med de kompatible apps (AR Emoji GIFs er integreret i tastaturet på Galaxy S9, dog kan du ikke bruge dem på Twitter eller Gmail, men kun i apps som WhatsApp i øjeblikket), men nyhedsværdien fordufter hurtigt.

Den anden mulighed er, at du kan optage en video af dig selv, hvor du taler som AR Emoji, og her begynder tingene at gå galt. Galaxy S9 fanger de fleste af dine ansigtstræk, men giver også din avatar mærkelige bevægelser ved mund eller øjne, når kameraet mister ansigtsgenkendelsen.

Det viser, at hvis denne funktion skal virke ordentligt, bliver telefonproducenterne nødt til at udstyre telefonen med et mere kraftfuldt kamera, og ikke blot overlade det til software og det normale front-kamera.

AR Emoji er sjovt i et stykke tid, men alene er funktionen bestemt ikke en grund til at købe denne telefon.

Bixby er tilbage – og forbedret

Bixby Voice er stadig bagud

Bixby Vision er langt mere brugbart

Bixby Vision giver flere resultater, men nogle af dem er ikke så præcise

Vi var helt igennem skuffede over Bixby på Galaxy S8 sidste år, da systemet lovede at være den ultimative digitale assistent uden at kunne leve op til det.

Bixby kunne simpelthen ikke gøre nok – systemet var ikke i stand til kontekstuelt at regne ud, hvad du gerne ville, og det kunne ikke styre nok apps. Vi kunne nok tilgive begyndervanskelighederne, hvis det ikke var fordi telefonen ikke allerede var udstyret med Google Assistant, og det fungerer ganske glimrende.

Samsung har dog alligevel valgt at opgradere Bixby på Galaxy S9, og man har holdt fast i Bixby-knappen på siden af telefonen, så du kan interagere med din assistent. Du bruger knappen som på en walkie-talkie, så du trykker, når du taler til Bixby, og slipper knappen, når du er færdig – men telefonen er sløv til at fange beskederne.

Bixby kan nogle gange være alt for bogstavelig – for eksempel ved at ville lave en forudindstilling af timeren i stedet for blot at starte en nedtælling. Og selvom du kan bede Bixby om at tage et billede og sende det til en ven, tager processen omkring 30 sekunder – forudsat Bixby overhovedet kan finde kontaktpersonen – og på den tid kan man lige så godt gøre det selv.

Galaxy S9 bliver også ved med at fortælle os, at man kan diktere direkte til Bixby, men det var aldrig 100 procent præcist. Det fungerede overraskende godt, når man tænker på, at man i virkeligheden taler til en lille robot, men vi var stadig nødt til at rette vores ord, inden beskeden kunne sendes.

Der er dog sket meget med Bixby Vision, og det er smukt, at funktionen som standard er slået fra. Nu er det slut med at små grønne ildfluer danser henover skærmen, når du prøver at tage et billede af din bil, hund, mor eller vasketøjskurv (for at vise hende, at du har vasket alt tøjet) mens telefonen prøver at regne ud, hvad der peges på.

Bixby er nu i stand til at gøre mere, og den nærmer sig Siris niveau, men er ikke nærheden af Google Assistant endnu.

Når du så tænder for Vision, er funktionerne ret brugbare. Bixby er meget, meget bedre i stand til at regne ud, hvad der kigges på, end hvad der siges, og systemet kan give præcise resultater fra internettet på ting som tegneserier, lamper og naturmotiver.

Oversættelsesværktøjet er også meget stærkt – der er nogle mærkelige svar her og der, men generelt er det let at får oversat det, du kigger på. Samsung gør et stort nummer ud af denne funktion, selvom det i virkeligheden er en nichefunktion, der forudsætter, at du er et i et fremmed land, at du har data, og at du slet ikke kan finde ud af, hvad det er, du kigger på.

Så mens det er godt, at Bixby er blevet opgraderet, så det i det mindste giver mening at have knappen på siden af telefonen, er funktionen stadig mere spøjs og underholdende end nødvendig.

Det er stadig langt smartere at indstille knappen til at styre Google Assistant, og på den måde få det mest muligt ud af stemmestyringen af din telefon (selvom du skal hente et tredjepartsprogram for at gøre det). Det på trods af, at Google Assistant kan færre ting end Brixby, for de ting, som Google Assistant kan udføre, udføres rigtig godt.

Forbedret biometri

Intelligent scanning er præcis men knap så sikker

Meget lettere at låse din telefon op

Den nye Intelligente Scanning bruger både ansigtsgenkendelsen og iriscanning.

Alle der har læst vores anmeldelse af Galaxy S8 fra sidste år, har hurtigt opdaget, at den biometriske oplåsning af telefonen var stort set ubrugelig. Fingeraftryksscanneren var for svær at nå, irisscanneren var for upålidelig og ansigtsgenkendelsen var bare for dårlig.

Samsung var nødt til at gøre noget, og det har de gjort, da alle tre funktioner nu fungerer problemfrit.

Intelligent Scanning kombinerer irisscanneren og ansigtsgenkendelsen, så det bliver meget, meget lettere at låse din telefon op, og som nævnt er fingeraftryksscanneren meget lettere at nå.

Hastigheden af Intelligent Scanning-funktionen er meget bedre end sidste år, hvor irisscanneren og ansigtsgenkendelsen på Galaxy S8 fungerede et sted mellem 30 og 50 procent af gangene, er de to sammen på Galaxy S9 en succes stort set hver gang.

I dårligt lys er irisscanneren stadig en smule langsom, og der er ikke altid, telefonen bliver låst op (På dette punkt smadrer Apples Face ID fuldstændigt Galaxy i præcision og brugervenlighed), men det er stadig så let lige at sætte fingeren på scanneren på bagsiden, at vi aldrig oplevede det som et problem.

At man har bevaret fingeraftryksscanneren er virkelig en fordel i forhold til iPhone X.

Fingeraftryksscanneren er nu under kameraet, og den er meget lettere at ramme.

Der er et par fejl i det biometriske system. Først og fremmest er 2D-scanningen af ansigtet, som S9 bruger til genkendelse, ikke så sikker som andre metoder såsom fingeraftryksscanneren eller Apples Face ID.

Det er ikke et stort problem for os – fingeraftryksscanneren er alligevel bedre til brug ved betalinger, og generelt handler biometrisk oplåsning mere om bekvemmelighed end sikkerhed.

Vi var ikke i stand til at snyde Galaxy S9 med et billede af vores ansigt, så hvis du mister telefonen, kan du føle dig sikker på, at tyven ikke kommer ind i telefonen, hvilket jo er det, de fleste af os søger.

Dernæst – og mere frustrerende er det, at du ikke rigtig kan låse telefonen op, når den er placeret på et bord – synsfeltet for scanneren er begrænset, så med mindre du på mærkværdig vis sætter ansigtet henover telefonen, bliver du ikke set. Her har Apples Face ID et meget større synsfelt.

Nye højttalere

Høj lyd der er tunet af AKG

Mangler en smule bundklang, men stor forbedring i forhold til S8

Højtalerne sender stadig lyden ned fra bunden af telefonen men også fra højtaleren ved øret i toppen.

Den anden nøglefunktion, som Samsung fremhæver på Galaxy S9, er det forberede højtaler-setup. Hvis du er træt af at høre lyden blive skudt ud af bunden af din telefon, vil du sætte pris på, at højtaleren i toppen af telefonen nu også er i stand til at sende lyden afsted mod dit ansigt.

Disse højtalere er blevet tunet, så de understøtter Dolby Atmos-lyd, som giver en afstandsfornemmelse i lyden, der kommer fra din telefon.

Når man tænker på, hvor tynd telefonen er, er det imponerende hvor høj lydstyrke og lydkvalitet, telefonen leverer. Faktisk kan lyden skrues lidt for højt op, og vi oplevede flere gange at måtte skrue ned, selvom vi kun så videoer på de sociale medier.

Kvaliteten er ikke den absolut bedste på markedet – du får helt klart mere bund og klarhed i lyden fra en iPhone X, mens lyden fra Galaxy S9 er mere mudret – men det er ikke tanken, at telefonen skal erstatte en bluetooth-højtaler. I stedet skal den blot være i stand til at give en anstændig lytteoplevelse, når du hører musik eller podcasts uden høretelefoner.