Anmeldelse: Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 bør være en af de første telefoner, du kigger på, når du er på jagt efter en ny mobil. Det store display uden kanter er virkelig ikonisk og smukt, og skærmkvaliteten er strålende. At placere fingeraftrykslæseren på bagsiden af telefonen er dog en dårlig beslutning fra Samsungs side, og iris-scanneren/ansigtsgenkendelsen fungerer slet ikke godt nok til for alvor at blive brugt. Det er dog ikke nok til at afskrække nogen fra at investere i mobilen, og den forbedrede batterilevetid og det tjekkede kamera er noget af det bedste, du finder blandt topmobilerne. Samsung Galaxy S8 er en dyr telefon - det er der ingen tvivl om - men vi betragter den alligevel som et godt køb.

Samsung Galaxy S8 ligner ikke nogen andre smartphones på markedet. Den er simpelthen bare virkelig fin, og vi har brugt et par måneder på at teste den grundigt.

Den er utrolig dyr i en verden, hvor telefoner i mellemklassen er rigeligt gode til at håndtere de opgaver, de fleste skal have løst ... men i det øjeblik, du tager den op i hånden, er det nemt at forstå hvorfor.

Skærmen er simpelthen brilliant - den er ultraklar og skarp, og den tilbyder en skøn farvegengivelse, som gør det til en drøm at se film på den. Og så har vi endda endnu ikke fortalt, at den er pakket ind i et chassis, der er så stort, at skærmen er større end på iPhone 7 Plus i et chassis, der opleves mere som det på iPhone 7.

Samsung Galaxy S8 er ikke perfekt. I forsøget på at presse så meget skærm ind på pladsen, er andre faktorer blevet overset - især placeringen af fingeraftrykslæseren. Hvis du vil have denne mobil, er du nødt til at spørge dig selv: har jeg det OK med at bruge en iris-scanner?

Og hvis du leder efter noget endnu større, plus meget forbedret batterilevetid, så er Samsung Galaxy S8 Plus nok snarere den, du bør vælge - tjek også vores anmeldelse af den for at se, om den er noget for dig.

Men Samsung Galaxy S8 står fast på at være en smartphone, som hæver sig op over disse kritikpunkter ved at kombinere alting i en mobil, som virkelig imponerer, når man får den i hånden, og som passer perfekt ind i hverdagen (hvis man altså kan leve med den svimlende pris).

Samsung Galaxy S8 - pris

£ 30-40 med abonnement, £ 639 SIM-fri (DKK 4.200 uden abonnement)

Samsung Galaxy S8 er absolut ikke den billigste telefon på markedet; den er faktisk en af de dyreste. Du får virkelig lov til at betale for den skærm.

Når det er sagt, har vi set prisen falde en hel del i de seneste måneder siden lanceringen af Galaxy Note 8 og Galaxy S9.

En god nyhed er, at du i det mindste får en 64GB-version af denne mobil på alle markeder. Da den indeholder en microSD-kortlæser, sender Samsung ikke flere varianter af denne model på markedet i forskellige regioner, men tilbyder i stedet en god portion lagerplads som standard og giver brugerne muligheden for at udvide lageret, hvis de ønsker det.

Vi brugte en uge på at teste Samsung Galaxy S8 grundigt, da den lige var lanceret - tag et kig på vores video herunder for at se, hvordan det gik.

At se hinanden i øjnene

Biometriske låse koster tid, når man skal åbne mobilen

Fingeraftryksscanneren er dårligt placeret

Ansigtsgenkendelsen er håbløs

OK, lad os så komme i gang - og vi vil begynde med de ting, der bekymrer os mest ved Samsung Galaxy S8.

Det største problem med denne telefon er, hvordan man overhovedet får åbnet den. De fleste smartphone-brugere har vænnet sig til, at de skal bruge fingeraftryk for at låse mobilen op. Det gør telefonen sikker og betyder, at du ikke skal taste din pinkode ind en milliard gange om dagen.

Det er en god idé. Det er sikkert nok for de fleste, og det virker bare - så langt, så godt.

På Galaxy S6 fik Samsung den biometriske lås til at virke helt fint, men på Galaxy S8 er det irriterende nok blevet både svært og forvirrende.

Du kan låse denne mobil op med dit ansigt, med et fingeraftryk, eller med en iris-scanning med en stigende grad af sikkerhed, og det gør Samsung Galaxy S8 til en af de sikreste smartphones på markedet (med mindre nogen kender din pinkode, som er backup-metoden, når du skal låse skærmen op).

Men fordi Samsung har skabt en enorm skærm på forsiden af Galaxy S8, har de været nødt til at flytte fingeraftrykslæseren om på bagsiden af telefonen - og de har placeret den uden for rækkevidde af de fleste fingre, hvis du holder mobilen naturligt.

Resultatet er, at du er nødt til at flytte mobilen til en unaturlig stilling i håndfladen for at nå scanneren med en fingerspids, og takket være læserens aflange ruderform, kræver det ofte flere forsøg, før fingeraftrykket bliver registreret.

Det betyder samtidig, at mobilen ligger usikkert i hånden imens, så der er større risiko for at tabe den. Og når det gælder konkurrencen om at ligge mest ubekvemt i hånden, tager Galaxy S8 Plus det oven i købet til næste level, for på den er det endnu sværere at nå scanneren i toppen.

I løbet af nogle måneder vænner du dig nok til det - efter intense testperioder synes vi ikke længere, det er rædselsfuldt - men det er godt nok ikke optimalt.

Fingeraftrykslæseren er altså for langt væk, til at det er naturligt at bruge den. Hvad så med iris-scanneren? Tja, det er den bedste implementering, vi har set fra Samsung (langt bedre end den, vi så på den brandfarlige Note 7), men den er stadig ikke perfekt.

Til tider fungerer den fejlfrit. Så tænder du blot for mobilen, og skærmen bliver øjeblikkelig låst op, så snart S8 har spottet dine øjne og bekræftet, at du er dig. (Eller også synes den blot, dine iriser er smukke, og prøver at gøre indtryk på dig ... det virker i hvert fald hurtigt).

Når det fungerer på den måde, oplever man en ægte følelse af at leve i fremtiden.

Andre gange, når du prøver et sted, hvor der er dårlig belysning, svigter iris-scanneren igen og igen (selv om den mærkeligt nok virker fint, når der er bælgmørkt).

Det betød, at jeg nogle gange endte med at stå og lave sære grimasser foran Samsung Galaxy S8 i forsøget på at sætte øjnene på stilke (tjek forresten VM i grimasser på YouTube), samtidig med at jeg bevægede mobilen rundt og rundt i håbet om at låse den op.

I et tog er det ikke en særlig heldig måde at opføre sig på - og efter et par dage fik jeg faktisk også ondt i øjnene, fordi jeg så ofte spærrede dem helt vildt op.

Nogle gange virkede iris-scanneren heller ikke, selv om betingelserne var optimale (udendørs i dagslys). I de situationer var jeg tvunget til at genstarte.

Ikke så smart, Samsung. Hvis I vil tvinge folk til at bruge en iris-scanner ved at flytte fingeraftrykslæseren uden for rækkevidde, så skal den være fejlfri, ikke fantastisk-meget-af-tiden-men-af-og-til-håbløs.

Jeg vænnede mig til iris-scannerens særheder i løbet af en uges tid. Det fungerer - men det er ret irriterende at skulle holde telefonen i en særlig vinkel, og det duer ikke, hvis man er i bevægelse eller har solbriller på (selv om den virkede gennem almindelige briller).

Selv om ansigtsgenkendelse er noteret som default på pakken, kom den aldrig til at fungere for mig. Det var alt for sjældent, mobilen kunne genkende mit ansigt, funktionen duer ikke i svag belysning, og den kan snydes med et foto. Nope - den duer ikke.

Det mest irriterende ved den feature er, at man ikke kan se, om man 'placerer' sit ansigt korrekt. Der er tydeligvis en vinkel, der er optimal ... men man har ingen pejling på, hvad der er den bedste vinkel, eller hvorfor.

Problemet er vokset, nu da Apple har investeret, hvad der lyder som milliarder i at skabe usynlige prikker, der fyres af i hovedet på dig for at identificere dig på samme måde ... det gør iPhone X til en kæmpestor konkurrent til Samsung Galaxy S8.

Det, som brugere i dag forventer af en topmobil - og hvad Samsung har klaret perfekt tidligere - er en simpel fysisk handling, som åbner telefonen. Ikke noget ekstra tryk, ikke noget med at interagere med apparatet for at åbne det - blot et enkelt tryk med en finger for at åbne mobilen nemt og sikkert.

Den omvej, som jeg endte med at bruge (da jeg ikke ønsker at lade min telefon ligge ulåst, hvad man ellers let kunne blive fristet til), er Smart Lock. Den giver mulighed for at indstille sikre steder eller andre tilsluttede devices, som kan bekræfte ens identitet.

Så du forhindrer en tyv i at få fingre i dine data, hvis du mister Samsung Galaxy S8 på gaden eller i toget. Men det betyder også, at hvis du lader din mobil ligge fremme på arbejde eller derhjemme, kan andre hoppe direkte ind i den og se, hvad du laver.

Kort sagt har Samsung åbenbart kvajet sig med låsen. Vi har hørt rygter om, at firmaet forsøgte at tilføje en ny feature, hvor fingeraftrykslæseren sad samme sted som på Samsung S7 (nederst på telefonen), men faktisk under displayet. Det ville have været perfekt, for det er i forvejen der, de fleste trykker, når de skal have liv i mobilen.

Det ser ud, som om Samsung ikke kunne få den funktion til at virke ordentligt. I stedet valgte de at skubbe fingeraftrykslæseren langt op ad bagsiden på S8, da det formentlig var det eneste sted, den kunne placeres, uden at hele telefonen skulle bygges om i sidste øjeblik.

Det er den eneste logiske forklaring. For hvorfor har Samsung ikke bare placeret fingeraftrykslæseren lige oven over deres logo, hvor den ville sidde perfekt?

En træg start for Bixby

Bixby mangler stadig at imponere

Stadig en feature til fremtiden

Bixby Vision tilføjer unødvendigt fyld til kameraet

Den anden store feature, som blev lanceret sammen med Samsung Galaxy S8 er Bixby, Samsungs stemme-assistent, som skal være en rival til Apples Siri, Amazons Alexa og Googles model med det kedelige navn Assistant.

Folk, som har brugt Samsung Galaxy S3 og S4 kan huske, at Samsung allerede forsøgte at konkurrere med Siri med S Voice, men den var lidt overflødig, især fordi Googles stemmeassistent allerede dengang var så tjekket.

Bixby er Samsung nye udspil, når det gælder fighten blandt kunstigt intelligente assistenter. Og den konkurrence mener Samsung åbenbart, at de kan vinde, selv om de er kommet sent ind i kampen.

Målet er at gøre Bixby til et uundværligt indslag i din hverdag. Bixby skal minde dig om ting, når du har brug for dem, fortælle dig, hvad du kigger på, og være dit eneste klik til al den information, du søger.

Faktisk er Samsung så overbevist om, at Bixby bliver fantastisk, at firmaet har dedikeret en knap på siden af telefonen kun til den funktion.

Jep - en mobil, der er så tætpakket, at den ikke engang kan placere fingeraftrykslæseren et fornuftigt sted, har dedikeret en hel knap kun til Bixby ... og lige nu er det meget svært at forstå hvorfor.

Bixby er ret banal, også selv om den nu har fået stemmefunktion. Den fungerer indtil videre kun på US-engelsk og sydkoreansk, og den er voldsomt upræcis.

Vi testede den en overgang, men da den ikke understøtter særligt mange apps fra tredjepart eller for alvor forstår, hvad der bliver sagt - ikke engang hvis personen er indfødt amerikaner - virkede den ret overflødig. Den bliver sikkert bedre med tiden, men det er ligegyldigt for de fleste.

Så hvad betyder Bixby for dig som køber af en ny telefon? Tja, ingenting. Når den er bedst, er den gennemsnitlig, og når den er værst, er den stort set ubrugelig.

Bixby Vision, et lille ikon, som lever i hjørnet af kameraet, er i stand til at analysere det, den ser gennem kameraets søger (både live og fra fotos). Bixby Vision kan derefter fortælle dig, om du kan købe tingen, den kan genkende et billede og give dig fakta om det, og den kan give dig information om de steder, du kigger på.

Det lyder meget godt, men resultatet af billedgenkendelsen viser dig blot ting på Pinterest, shopping-featuren genkendte stort set ingenting ved lanceringen, og Bixby Vision genkender kun steder pletvis. Det tager tid at finde ud af, hvad funktionen kigger på, og lige nu er det simpelt hen spild af tid og skærmplads.

Bixby Home, den skærm, der eksisterer side om side med mobilens home screen, er meget bedre.

Den er interessant og skaber sammenhæng, og du kan pinne favoritter (fx Spotify) fast til toppen, så du får nem adgang til dem på alle skærmsider.

Det er ikke revolutionerende, men det er ret lækkert - selv om der er en vanvittig lang pause, hver gang du åbner den første gang - nærmest som om Bixby prøver at huske, hvor den har gemt sin hjemmeside.

Den gode nyhed er, at du kan deaktivere Bixby-knappen, så den ikke starter Bixby, når du trykker på den. Det er heldigt, for hold da op, hvor ramte vi ofte Bixby-knappen i stedet for volumenknappen ved et uheld. Bixby-knappen sidder skidt.

Og så er der Bixby Reminders, som kommer med påmindelser om ting, du har noteret ned. Du kan aktivere en location trigger, som minder dig om at købe frugt, når du passerer et bestemt sted, eller den kan sætte en alarm til et bestemt tidspunkt, hvor du skal ringe til en eller anden.

Ingen af disse funktioner er dog ligefrem nye, og der er aldeles ingen grund til at købe Samsung Galaxy S8 for at få Bixby.

Samsung er ret meget oppe at køre over Bixby og det faktum, at den vil være i stand til at sætte ting ind i en sammenhæng i fremtiden. Men lige nu kan den kun fungere sammen med en håndfuld af Samsungs egne apps (ikke engang dem alle ...), og den samarbejder slet ikke med tredjeparts-apps. Men ud af nutidens lille Bixby-agern vil der med tiden gro et kæmpemæssigt egetræ, insisterer Samsung.

