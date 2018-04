Anmeldelse: Samsung Galaxy S7 Edge

Telefonen er ikke længere stjernen i Samsungs smartphone-opstilling, og må nu spille andenviol til Galaxy S8 og Galaxy S8 Plus, men hvis dit budget ikke rækker til Samsungs nyeste smartphones (de er ret dyre), er Galaxy S7 Edge stadig et fremragende valg

Samsung Galaxy S7 Edge var på en hård opgave, da telefonen blev lanceret i februar 2016.

Det skyldes, at den skulle gå i fodsporene efterladt af forgængeren, en mange gange prisvindene telefon, simpelthen fordi den var spækket med al den kraft for den ”normale” Galaxy S6 og så den der buede kant.

Vi var ikke de eneste, der elskede den, og vi hev den frem så snart det var muligt.

Men det var i 2015, og verden lader sig ikke lige så let imponere af det buede design på Galaxy S7 Edge. Vi har set det. Det er allerede blevet gjort. Så hvad gjorde Samsung for at sørge for, at den nye telefon tager et skridt fremad?

Ulig hvad de har gjort med Galaxy S7, som (umiddelbart) ligner modellen fra 2015, så er ændringer på S7 Edge fantastiske, og de giver et twist til et design, man ellers hurtigt kunne være blevet træt at se på.

Den var faktisk så god, at vi kårede telefonen til den bedste telefon i 2016. Selvom Samsung Galaxy S7 Edge nu er blevet afløst af Galaxy S8 Plus, er det stadig en rigtig god smartphone.

Skærmen er større end på Galaxy S6 Edge, og alligevel føles telefonen ikke meget større i hånden. Bagsiden af telefonen er også buet, hvilket får den til at hvile godt i hånden.

Den er vandtæt. Der er en indgang til microSD-kort. Der er så meget kraft i, at vi var sikre på, at vi kunne spænde telefonen efter en båd og sejle på tværs af Atlanterhavet.

Opdatering: Gode nyheder til dem, der sværger til den solide Samsung Galaxy S7 Edge: Android Oreo er på vej - på et eller andet tidspunkt.Samsung trækker i øjeblikket beta-softwaren til Samsung Galaxy S8, men den skulle være på vej i de kommende måneder. Endnu bedre, du kan få en af disse stadig fantastiske Edge telefoner til lavere pris end nogensinde på vores bedste Samsung Galaxy S7 Edge deals

Nogle links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

Og det er alt sammen kun muligt på grund af batteriet – som var sådan en skuffelse på S6 i 2015. Det er nu boostet massivt, og det betyder at telefonen nu kan klare mere end 24 timer mellem opladninger.

Telefonen er ikke længere stjernen i Samsungs smartphone-opstilling, og må nu spille andenviol til Galaxy S8 and Galaxy S8 Plus, men hvis dit budget ikke rækker til Samsungs nyeste smartphones (de er ret dyre), er Galaxy S7 Edge stadig et fremragende valg.

Samsung Galaxy S7 Edge pris og lanceringsdato

Lanceret: marts 2016

Pris ved lancering: $769 (4700 kr.)

Fås nu til: $669 (4075 kr.)

Alt det teknologi har en pris, og den er ret heftig. Ved lanceringen var Samsung Galaxy S7 Edge prissat til £640 (5500 kr ) uden abonnement, men det tal er faldet siden introduktionen af S8-duoen.

På det officielle Samsung-website koster en 32GB Galaxy S7 Edge nu 5100 kr, men hvis du leder, kan du finde den billigere.

Det er stadig ikke billigt, men i vores optik er det hver en øre værd.

Samsung Galaxy S7 Edge specs Vægt: 157 g

Dimensioner: 150,9 x 72,6 x 7,7 mm

OS: Android 7 (Oreo update på vej)

Skærmstørreæse: 5,5"

Opløsning: 1440x2560

CPU: Snapdragon 820 / Exynos 8890

RAM: 4 GB

Lagringsplads: 32 GB/64 GB (med microSD)

Batteri: 3600 mAh

Bagkamera: 12 MP

Frontkamera: 5 MP

Design

Samsung Galaxy S7 Edge er en telefon der lever og dør med sit udseende. Hvis du kun er interesseret i rå kraft, kan du nøjes med den normale Galaxy S7.

Den mindre ”normale” model har alle det samme indhold og en anelse skarpere skærm, da den har samme pixelmængde som Edge men fordelt på et mindre areal.

Det den normale model mangler er de kloge elementer, som Samsung har brugt på Edge. Skærmen buer længere rundt om kanten end nogensinde før, hvilket betyder, at selvom du har en stor skærm, er telefonen stadig så kompakt som muligt.

Hvis du placerer den side om side med iPhone 7 Plus eller 6S Plus , kan du se, hvad vi mener. Størrelsen på kanten over og under skærmen på Apples telefon er nærmest grinagtig, særligt når man sammenligner med, hvor tæt pakket det er på S7 Edge – og Samsung har et meget, meget større batteri.



S7 Edge er kortere og smallere (150.9 x 72.6mm) end 7 Plus og 6S Plus (158.2 x 77.9mm), selvom begge enheder har den samme skærm på 5,5 tommer. Iphonen er dog en smule tyndere med sine 7,3mm mod Samsungs 7,7mm.

Størrelsesmæssigt er den også meget lig LG G5 (149.4 x 73.9 x 7.7 mm), som også bruger en skærm på 5,5 tommer – og Android-producenterne går virkelig hårdt efter Apple.

En af vores favoritter i designopdateringen af S7 Edge findes bagpå. En process kaldet 3D Thermo Forming – hvilket lyder som om det er navngivet af en kløgtig markedsføringsmaskine – gør det muligt for Samsung at gøre telefonens bagside kurvet og til en kant, der løber hele vejen rundt om telefonen.

Teknologien var også brugt på Note 5 (og bruges også af mærker som Xiaomi) for virkelig at hjælpe telefonen med at ligge godt i hånden og fjerne skarpe metalkanter.

Kombineret med den samme kurve på fronten af enheden, kan du let se, hvordan den ligger så godt i hånden – nærmest som en småsten på den måde, den kan rulle i håndfladen.

Interessant nok har det givet nogle den opfattelse, at den ikke har helt den samme premium-fornemmelse som tidligere Samsung-telefoner. Ved at have mindre metal at holde fast i, rører man ved Gorilla Glass 4-skærmen, som kan føles lidt plastikagtig takket være sin lette (men dog meget stærke) konstruktion.

Hvis du trykker bag på telefonen, mangler der metalglans, men det er fraværet af metal, der gør trådløs opladning muligt, og den er blandt de vigtigste funktioner på S7 Edge.

Bagsiden har dog ét problem – den suger fingeraftryk til sig. Den ville være en sand fest for en kriminalbetjent, som er ude på at anholde dig for noget urent trav.

Det kan dog siges om så mange andre telefoner, men det er særligt gældende for Samsungs nye kurvede telefon. Det er nemt nok at tørre fingeraftrykkene af, men det er irriterende at skulle gøre det igen og igen.

Udbulingen til kameraet på bagsiden er blevet reduceret til blot 0,42 mm, hvilket betyder, at det næsten ikke bemærkes, når telefonen ligger ned, men det er stadig stærkt nok til at beskytte kameraet.

Og så er det, du husker noget andet: Denne telefon med sin elegante kant og rene linjer og sine åbne indgange er vandtæt.

Nej, undskyld, den er vandafvisende, da den er IP68-rangeret. Det betyder, at den er i stand til at fungere efter at have været under halvanden meter ferskvand i 30 minutter. Så du kan uden problemer bruge den i badet eller i den lave ende af en swimmingpool uden at bekymre dig om at tabe den.

Det er ikke så meget en ”lad os tage vores telefoner med ud og dykke for at tage nogle gode billeder”-funktion, men mere en sikkerhedsfunktion. Og telefonen vil nægte at lade op, hvis den er for våd – sådan er telefonen i stand til at håndtere fugt.

Ærgerligt nok er der stadig kun én højtaler, der sender lyd ud af bunden på Galaxy S7 Edge, og lyden er ikke den bedste. Den er dog tilstrækkelig og samtidig mærkbart højere end andre monohøjtalere, vi har brugt.

Generelt kan vi ikke rose designet på S7 Edge nok. Den føles fantastisk i hånden, og Samsung har formået at give telefonen store nok opgraderinger, så det både ligner og føles som en helt anden telefon. Folk der prøver den for første gang vil – selv hvis de ikke er fans – sætte pris på noget anderledes i en verden, der er fyldt med sorte, rektangulære kasser.

Skærm

Selvom skærmen teknisk set er en del af designet på Samsung Galaxy S7 Edge, så er den værd at tale om for sig selv – simpelthen fordi den ser så godt ud.

Det er det definerede træk, når du hiver telefonen ud blandt venner, og selvom den ikke fremkalder samme respons, som skærmen på S6 Edge gjorde sidste år (som vi sagde – buede skærme er ikke nye længere), får telefonen stadig mange anerkendende nik, særligt da skærmen er kombineret med den buede bagside.

QHD-opløsningen på 2.560x1.440 er stadig det bedste, vi har set på en smartphone. Selvom det er strukket en anelse i forhold til sidste år, ser de 5,5 tommer stadig absolut knivskarpe ud.

Det er imponerende at tænke på, at to år efter LG lancerede den første mainstream QHD-telefon, er der stadig ikke dedikeret indhold, der kan ses i den opløsning. På trods af dette føler jeg ikke, at Galaxy S7 Edge lider under det, for skærmen gør web-browsing og fotografier til en fremragende oplevelse.

S7 Edge bruger Super AMOLED-teknologi, som Samsung har pumpet ud i snart et årti, og det fungerer rigtig godt til både at få telefonen til at se eksklusiv ud samtidig med at farverne er flotte.

Kontrastforholdet – forskellen mellem det hvideste hvide og det sorteste sorte – er stadig ret sensationelt, hvilket skyldes, at de enkelte pixels slukker, når de ikke er i brug. Med en telefon som iPhone 6S eller LG G5 har du en skærm, der blot lukker bagbelysningen ude, når de enkelte pixels skal vise et sort billede, så der stadig kan komme lys igennem.

Skærmen på Galaxy S7 Edge har også et side-display, som man får adgang til ved at swipe tommelfingeren fra højre eller venstre side af skærmen (du kan indstille hvilken vej), og det er en fordel.

Hvor dette var en ubrugelig funktion i tidligere år, så har side-displayet en mere defineret rolle på Galaxy S7 Edge. Du kan let få adgang til nyheder, mest brugte kontakter, værktøjer (linealen til digital måling er tilbage) og andre elementer der i øjeblikket er under udvikling.

Kig i Specifikationer og Præstationer-afsnittet af vores anmeldelse for at høre mere om denne funktion – eller hop det over, hvis du er træt af at høre på os snakke om et stykke af skærmen, som du kan swipe.