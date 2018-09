Anmeldelse: Razer Phone

Razer Phone er bygget til gamere, og telefonen har topklasse specifikationer, en glimrende skærm og kraftfulde stereohøjtalere. Men ønsker gamere en smartphone dedikeret til gaming?

(Opdatering: Razer har haft travlt med at opdatere deres debut-telefon. Den seneste opdatering byder på Android Oreo 8.1, og hopper dermed helt over Vanilla-opdateringen)

Med stor konkurrence i toppen af mobil-markedet, hvor flagskibstelefoner allerede byder på fantastiske skærme og en masse ydeevne til gaming, er Razer Phone et modigt træk fra et firma, der er velkendt for deres gaming-laptops og udstyr, og som nu håber, at deres fans vil købe det nyeste skud på stammen.

Android-telefonen er fokuseret omkring to kerneelementer: skærmen og lyden.

Den 5,7 tommer store skærm byder på verdens første 120hz opdateringshastighed på en smartphone, og den flankeres af Dolby Atmos-tunede højtalere. Resultatet er en telefon, der byder på et seriøst stærkt CV, når det kommer til lyden og det visuelle, og som har masser af kræfter.

Se vores anmeldelse af Razers design og skærm herunder.

Razer Phone pris og tilgængelighed

Lanceringspris: $699, £699.99, AU$1,099 uden SIM-kort

Lanceringsdato: November 2017

Razer Phone specifikationer Vægt: 197g

Dimensioner: 158,5 x 77,7 x 8mm

OS: Android 8.1

Skærmstørrelse: 5,7 tommer

Opløsning: 1440 x 2560

CPU: Snapdragon 835

RAM: 8GB

Lagringsplads: 64GB

Batteri: 4,000mAh

Bagkamera: 12MP + 12MP

Frontkamera: 8MP

Razer Phone koster $699, £699.99, AU$1,099 uden SIM-kort, hvilket placerer den blandt de bedste telefoner på markedet herunder Samsung Galaxy S8, iPhone 8, LG V30 og Google Pixel 2.

Du kan købe telefonen online fra Razers webshop, i USA hos Best Buy, Amazon og Microsoft Store, mens dem i Storbritanien også har muligheden for at købe telefonen med abonnement eksklusivt hos 3. I USA bliver du nødt til at betale fuld pris.

3 tilbyder også Razer Phone for £594.99 med løbende betaling, med en mindsteopfyldning på 10£, hvilket bringer prisen ned med 100£.

Razer Phone blev lanceret i november 2017 i en række lande herunder USA, Storbritanien og Canada, og telefonen blev lanceret i Australien den 30. juni 2018.

Razer fortæller os, at man ikke har planer om at lancere telefonen i Indien, selvom en lancering i Mellemøsten er en mulighed senere.

Skærm

Verdens første 120hz smartphone gaming-skærm

5,7 tommer LCD IGZO QHD (1440 x 2560)

Razer startede med skærmen, da de skulle bygge Razer Phone, da den er essentiel for gaming-oplevelsen, og skærmen giver på en oplevelse, du ikke kan få på andre telefoner i 2017.

På papiret virker den 5,7 tommer LCD IGZO QHD (1440 x 2560) skærm beskyttet af Gorilla Glass 3 måske ikke som noget særligt, og den er på linje med mange af rivalerne, når det kommer til størrelse og opløsning. Denne skærm kan dog mere, end der afsløres ved første øjekast.

Razer har valgt LCD-teknologi frem for den klarere og mere farvetætte AMOLED-teknologi, som du finder i telefoner såsom Galaxy S8 og Google Pixel 2 XL, fordi den er i stand til at levere højere opdateringshastighed og billedfrekvens. Det er – naturligvis – ideelt i forhold til 3D-gaming.

Resultatet er en skærm, som byder på 120hz variabel opdateringshastig, og som klarer op til 120fps (billeder pr. sekund). Det betyder, at bevægelser på skærmen er utroligt glidende, selvom det blot er, når du scroller gennem din Twitter-tidslinje, så kan du sætte pris på den højere frekvens, da det hele glider ubesværet, og hurtigere, under dine fingre.

QHD-skærmen er lys og klar, men mangler liv i farverne.

Hvis man dykker ned i indstillingerne, kan du vælge den opdateringshastighed, du ønsker, og du kan vælge mellem 60hz, 90hz og 120hz. Når du hæver opdateringshastigheden, bliver det mere flydende at scrolle, og animationerne (når du eksempelvis åbner en app) bliver mere glidende.

Når man skifter mellem hastighederne og udfører den samme opgave (såsom at bladre gennem Twitter) oplever man en mere glidende og tilfredsstillende oplevelse ved 120hz, men dem uden et skarpt øje, når det kommer til opdateringshastigheder, vil finde forskellen minimal.

Hovedårsagen til den høje opdateringshastighed er naturligvis gaming, og det kommer vi nærmere ind på på næste side af denne anmeldelse.

Razer-fans vil højst sandsynligt sætte pris på, hvad der tilbydes her, men det er svært at argumentere for, hvorfor denne telefon er pengene værd for mere gennemsnitlige brugere. Den føles mere som nice-to-have end en game-changer.

I indstillingerne har du mulighed for at nedskallere skærmens opløsning til Full HD (1080p), hvilket forbedrer batterilevetiden.

Dog oplevede vi, at batteriet på Razer Phone uden problemer klarede en hel dag på én opladning, så vi fik ikke brug for den funktion.

Skærmen er skarp, klar og lys, hvilket sikrer, at alting ser godt ud – fra beskeder til billeder og video.