Anmeldelse: Panasonic Lumix ZS200 / TZ200

Den Essentielle Anmeldelse

Dette er TechRadars anmeldelses-opsummering, som giver dig alle de vigtigste informationer, som du har brug for, hvis du mangler købsanbefalinger på 30 sekunder - vores normale anmeldelse i fuld længde er på vej.

Det, der adskiller Panasonic Lumix ZS200 (kaldet Lumix TZ200 udenfor USA, pånær i Australien, hvor det kaldes Lumix TZ220), fra andre kompakte rejsekameraer med zoom, der koster halvdelen af dette, er sensoren.

Det er en 1,0-tommer sensor med en opløsning på 20,1MP, og overfladearealet er omtrent fire gange større end sensorerne i de fleste andre komptakte rejsekameraer med zoom. Det betyder, at billedkvaliteten er meget bedre og har bedre detaljer.

Det er ikke første gang, vi ser en 1,0-tommer sensor i et kompakt rejsekamera med zoom – den titel går til Lumix ZS100 / TZ100. Men mens det kamera havde et moderat (i hvert fald for et rejsekamera med zoom) 10x zoomobjektiv, har Panasonic nu klemt et 15x zoomobjektiv ind i et hus på samme størrelse med ZS200 / TZ200.

24-360mm afstanden gør Lumix ZS200 / TZ 200 utroligt alsidigt, og i stand til at fange alt fra smukke landskaber til snævre detaljer.

Der er en stor 3,0-tommer touchskærm bag på kameraet (som godt nok sidder plant med huset, og ikke kan vippes ud), og Lumix ZS 200 / TZ 200 følger i fodsporene fra Lumix ZS100 / TZ 100, og har derfor også en indbygget elektronisk søger. Denne får et lille nøk opad i opløsning i forhold til forgængeren, men den føles stadig ret lille og klaustrofobisk at se gennem, så selvom den er anvendelig til at komponere dine skud i skarpt sollys, vil du opleve, at du bruger den fremragende skærm bagpå som søger resten af tiden.

For problem-fri fotografering er der en række automatisk programmer og funktioner, men Lumix ZS200 / TZ 200 har også mere avancerede indstillinger, herunder blændeprioritet og lukkeprioritet så vel som fuld manuel kontrol.

Kameraet kan også skyde i raw-format, så du kan opnå resultater i den bedste kvalitet, og det smarte styrehjul rundt om objektivet giver hurtig justering af en række indstillinger.

Hvis du vil skyde video på dine rejser, byder Lumix ZS200 / TZ200 på 4k-optagelse op til 30p, mens Panasonics 4K PHOTO-program lader brugeren hive enkelte frames ud fra 4K serien skudt med 30fps og gemme dem som billeder svarende til 8MP.

Det er det dyreste rejsekamera på markedet lige nu, men der er ikke andre kameraer på markedet, der tilbyder 15x optisk zoom og 1,0-tomme sensor i et kompakt hus.

Hvem er det til, og skal jeg købe det?

Panasonic Lumix ZS200 / TZ200 er et fantastisk valg, hvis du leder efter et kompakt alt-i-et-kamera, som du kan tage med på rejsen. Den store 1,0-tomme sensor leverer fantastiske resultater, mens 15x zoom betyder, at du bør være i stand til at skyde alt fra landskaber og arkitektur til tætte portrætter og detaljer.

Det er let at bruge, men der er også et væld af manuelle indstillinger, hvis du har lyst til at være mere kreativ, og samtidig vejer det kompakte metalhus ikke for meget.

Hvis 15x zoom ikke just er et kardinalpunkt, så kig på det ældre Lumix ZS100 / TZ100. Det giver lignende billedkvalitet, og med 10x zoom er det stadig alsidigt, og det koster en smule mindre. Men hvis du vil have det ultimative kompakte rejsekamera, så kan Lumix ZS200 / TZ200 sætte flueben i de fleste kasser.

Panasonic Lumix ZS200 / TZ200 pris

Nuværende pris: £729 / $799.99 / AU$1,199

Lumix ZS200 / TZ200 er unik blandt kompakte rejsekameraer

Light Speed AF finder hurtigt fokus

15x optisk zoom er utroligt alsidigt

Elektronisk søger er en god tilføjelse

Panasonic Lumix ZS200 / TZ200 specifikationer Sensor: 1,0-tomme, 20,1MP Objektiv: 24-360mm, f/3.3-6.4 Skærm: 3,0-tommer, 1.240K dots Søger: Elektronisk søger Serieskud: 10fps Video: 4K Batterilevetid: 350 skud Brugerniveau: Begynder/let øvet

Mens Panasonic formåede at klemme et 10x optisk zoomobjektiv på Lumix ZS100 / TZ100, som klarede 25-250mm og blændeåbning på f/2.8-5.9, så er Lumix ZS200 / TZ200 udstyret med et 15x optisk zoomobjektiv, der klarer 24-360mm og en blændeåbning på f/3.3-6.4, hvilket er en anelse kortere i starten af rækkevidden, men mærkbart længere i den fjerne ende. Det nye objektivdesign gør også Lumix ZS200 / TZ200 i stand til at fokusere ned til 3 cm, hvilket gør kameraet i stand til at fange nærbilleder af makroskud.

Med en så stor 15x zoom følger risikoen for, at rystelser i kameraet ødelægger skudene, og det skal Panasonics Power OIS-billedstabiliseringssytem modvirke på still-billeder, mens der er et femakslet stabiliseringssytem til video.

Image 1 of 2 The Lumix ZS200 / TZ200's dækning ved 24mm... Klik her for at se billedet i fuld størrelse Image 2 of 2 ...og zoomet ind til 360mm Click here to see the full-size image

Det, der gjorde Lumix ZS100 / TZ100 unik blandt kompakte rejsekameraer med zoom, var den relativt store 1,0-tomme sensor, og Lumix ZS200 / TZ200 byder på en lignenede 20,1MP 1,0-tomme sensor, som tilbyder ISO-rækkevidde fra 125-12.800 (kan udvides til 80-25.600).

Lumix ZS200 / TZ200 er udstyret med Panasonics Light Speed AF-teknologi, og vi opdagede, at fokushastigheden var ganske høj i hele zoom-rækkevidden i godt lys – AF-systemet vil dog have problemer, når lysniveauet er meget dårligt, men det er ikke unikt for Lumix ZS200 / T200. Kameraet er ikke rigtig egnet til actionsfotografi i højt tempo, men Lumix ZS200 / TZ200's fokus-tracker gør det udmærket til de fleste opgaver.

Forbedringerne af den elektroniske søger gør det lettere at komponere skud i skarpt lys, men pladsen er stadig ret trang, og du vil ofte have mere gavn af at bruge skærmen på bagsiden i de fleste situationer.

Udover den 3,0-tommer store touchskærm bag på kameraet, der har en anstændig opløsning på 1.240.00 dots, er der også indbygget en lille elektronisk søger på Lumix ZS200 / TZ200.

Sammenlignet med søgeren fra Lumix ZS100 / TZ100, har den nye model fået en højere opløsning – fra 1,17 millioner dots til imponerende 2,3 millioner dots. Den er også en smule større – 0,21 tommer mod 0,2 tommer tidligere, og tilbyder en smule bedre forstørrelse – 0,53x sammenlignet med 0,45x tidligere.

Disse forbedringer gør det meget lettere at komponere skud i skarpt sollys, men pladsen er stadig trang, så du vil være bedre tjent med at bruge skærmen bagpå i mange situationer.

Batteriet i Lumix ZS200 / TZ200 kan klare 350 skud – eller 300, hvis du bruger søgeren. Kameraet har også det nye eco30FPS-program, som reducerer frekvensen på Live View, og gør kameraet i stand til at skyde 370 skud på én opladning, hvis du bruger skærmen bagpå. Batteriet kan lades via stikkontakten eller USB, men hvis du ikke har planer om at være nær en oplader i længere tid, skal du nok investere i et ekstra betteri.

Sidst men ikke mindst er der en Bluetooth Low Energy-forbindelse til smartphones eller tablets, som ikke bruger meget strøm, som alternativ til den klassiske wifi-forbindelse, når du hurtigt skal overføre dine billeder.

Slankt design er en diskret forbedring i forhold til forgængeren

Både automatisk og manuel styring

Solid metalkonstruktion

Vejer 340g

På trods af, at objektivet har større rækkevidde end på Lumix ZS100 / TZ100, er Lumix ZS200 / TS200 stort set ikke større. Faktisk er det kun 1mm bredere med 112mm, 1mm tykkere med 45mm og 2mm højere med 66mm – det er ret imponerende, når man tænker over, at der er pakket 15x zoom og en 1,0-tomme sensor ind i huset.

Selvom det nok er en smule for stort til at være i lommen på et par jeans (selvom du nok ville kunne presse det derned), fylder det stort set ikke noget i en taske, og den glatte metal-overflade giver kameraet en premium og holdbar fornemmelse.

En velkommen tilføjelse i forhold til forgængeren er grebet med tekstur fronten af kameraet.

Det slanke design er fulgt med fra Lumix ZS100 / TZ100, men til forskel fra forgængeren byder den nye model på et greb med en anelse tekstur på fronten, så du bedre kan holde fast i kameraet. Vi anbefaler dog stadig, at du bruger den medfølgende håndledsstrop som en ekstra sikkerhed.

Styringen af Lumix ZS200 / TS 200 er ganske ligetil, og de er grupperet på en måde, så du kan bruge kameraet med én hånd, hvis du ønsker det.

Der er et drejehjul dedikeret til programvalg på toppen (der er et udvalg af automatiske programmer og manuelle muligheder), og derudover der der et hjul, der giver kontrol over forskellige funktioner altafhængig af hvilket program, du skyder på. Hvis du eksempelvis arbejder med blændeprioritet, kan det bruges til at justere blænden, men det kan også bruges til at aktivere eksponeringskompensation.

Styringen bagpå kameraet er grundigt afmærket, og Fn3-knappen giver adgang til hurtig-menuen på Lumix ZS200 / TS200, og her kan du justere de mest almindelige indstillinger såsom ISO, lysmåling og hvidbalance, uden du behøver at gå ind i hovedmenuen. Hastigheden af justeringerne bliver hjulpet på vej af touchskærmen på Lumix ZS200 / TS200, da du kan vælge de ønskede indstillinger direkte på skærmen.

Kontrol-ringen omkring objektivet giver adgang til hurtige justeringer af en række indstillinger afhængigt af hvilket program, du arbejder i. Hvis du eksempelvis arbejder med blændeprioritet, kan du bruge ringen til at styre blænden. Hvis du ønsker det, kan du indstille den til at styre andre ting såsom zoom, eksponeringskompensation og hvidbalance.

Billedkvalitet

Lumix ZS200 / TZ200 leverer flotte detaljerede billeder

Godt eksponeringsspillerum

ISO125-12.800 (kan udvides til 80-25.600)

Som vi har set med andre kameraer, der også er udstyret med en 20,1MP 1,0-tomme sensor, er Lumix ZS200 / TS200 i stand til at levere flotte og detaljerede billeder, der har et naturligt men stadig klart og livligt udtryk. Hvis du vil printe i A4 eller mindre, kan billederne sagtens måle sig med billeder fra kameraer med større sensorer.

Når det kommer til støj (den kornede effekt, der viser sig på billederne, når du øger ISO-tallet), klarer Lumix ZS200 / TS200 sig rigtig godt for et kompakt rejsekamera med zoom. Ved lavere lysfølsomhed klarer billederne (både JPEG og raw) støj godt, men uundgåeligt vil kvaliteten af særligt JPEG-billederne lide, når du skruer op for ISO.

Hvis du skyder i JPEG, skal du være klar til, at billederne begynder at vise tegn på, at detaljerne bliver tværet ud, mens kameraet forsøger at bekæmpe støj. Raw-filerne er mere behagelige ved højere lysfølsomhed – selvom støjen er til stede, er flere detaljer fastholdt, og du vil i sidste ende får et bedre resultat, hvis du er indstillet på at behandle dine billeder, når du er hjemme igen.

Image 1 of 7 Ved lavere ISO giver eksponeringsspillerummet muligheden for at redde detaljer tabt i skyggen. Klik her for at se billedet i fuld størrelse Image 2 of 7 Ved 24mm styres vignettering og forvrængning ganske godt Click here to see the full-size image Image 3 of 7 Farverne er gode og kraftfulde Click here to see the full-size image Image 4 of 7 Skarpheden kan lide en smule ved 360mm, men billedstabiliseringssystemet er rigtig godt Click here to see the full-size image Image 5 of 7 L. Monochrome-programmet giver nogle gode sort/hvide resultater Click here to see the full-size image Image 6 of 7 Ved ISO6400 viser denne JPEG-fil en hel del udglatning Click here to see the full-size image Image 7 of 7 … raw-filen ved samme indstilling bibeholder mange flere detaljer Click here to see the full-size image

Hvis du rejser, er der stor sandsynlighed for, at du skal skyde i situationer med høj kontrast ( skarpt sollys og skygge eksempelvis). Det kan udfordre et kamera til at lave billeder, der enten er for mørke eller for lyse, da sensoren ikke har tilstrækkeligt eksponeringsspillerum til at håndterede den store toneforskel.

Selvom det er muligt at genskabe nogle tabte detaljer med JPEG-filer, betyder muligheden for at skyde i raw med Lumix ZS200 / TS200, at du kan sætte ISO'en længere ned, fordi du kan hente endnu flere detaljer i skyggerne bagefter, hvilket giver nogle mere behagelige billeder. Prøv at undgå at skyde i de høje ISO-indstillinger, hvis du har planer om at gøre dette, da du i så fald ikke får helt samme fleksibilitet.

Objektivet præsterer godt, når man tænker på, at Panasonic har været i stand til at klemme 15x zoom ind i et så kompakt hus. Skarpheden lider en smule i den lange ende af rækkevidden, men vignettering og forvrængning bliver holdt godt i skak.

