Anmeldelse: OnePlus 6T

Det kræver meget for et firma at lancere to topmodeller inden for et år, og det fungerer heller ikke altid. Ofte er der ikke sket nok på teknologi-fronten til at retfærdiggøre en opgradering, og det at sende en nye enhed på markedet hver sjette måned, kan virke trættende på selv den mest ihærdige smartphone-fan.

OnePlus har fulgt en plan med to telefoner pr. år siden 3T i 2016, selvom de ikke ligefrem har forpligtet sig til at gøre deres T-serie til et fast indslag.

OnePlus siger, at de kun vil udsende T-modeller, når teknologien har udviklet sig tilstrækkeligt, og at det er af afgørende betydning, at forbedre en telefon inden den næste generation… og OnePlus 6T er et resultat af denne tankegang, da den virker som en solidt skridt opad i forhold til OnePlus 6, som kom på markedet tidligere i år.

Misforstå os ikke: vi var meget begejstrede for OnePlus 6. Den scorede 4,5 stjerner i TechRadar’s anmeldelse, hvor vi lovpriste telefonen for sin rene software, rigelige kræfter og det tjekkede glas-design. OnePlus 6T er bare bedre på næsten ethvert område.

Der er ikke nogen iøjnefaldende nye funktioner, som man bare må have, den er mere et skridt på vejen mod OnePlus 7.

OnePlus 6T udgivelsesdato og pris

Til salg fra 6. november, du kan ikke forudbestille fra OnePlus

Prisen starter ved 4.199 kroner og fortsætter op til 4.799 kroner

Er tilgængelig fra alle de gængse udbydere i Danmark

Du kan allerede nu forudbestille OnePlus 6T hos forskellige udbydere, og du vil være i stand til at købe den fra OnePlus-websitet fra den 6. november.

Prisen for OnePlus 6T vil starte ved 4.199 kroner for 6GB RAM og 128GB lager på Mirror Black-modellen. Den samme lagerplads og farve, men med 8GB RAM vil koste 4.499 kroner.

Midnight Black-udgaver af telefonen har 8GB RAM og koster 4.499 kroner eller 4.799 kroner, afhængigt af om du går efter 128GB- eller 256GB-udgaven.

I Danmark vil telefonen være tilgængelig fra alle de gængse udbydere.

Design

Glas-design på højde med de bedste

Du kan vælge mellem Midnight Black og Mirror Black

Der er en indlejret fingeraftrykslæser, men intet hovedtelefonstik

OnePlus har forskønnet designet en hel del over de seneste par udgaver af deres topmodel, og OnePlus 6 virkede som kulminationen på en masse hårdt arbejde i den henseende – en attraktiv telefon, hvor der ikke er gået let hen over vigtige områder, sådan som det har været tilfældet med tidligere telefoner i serien.

OnePlus 6T er ikke meget forskellig fra den – faktisk er der kun nogle få ændringer – men de er værd at bemærke, og de er alle velimplementeret.

Telefonens forside og bagside er af glas, og man kan vælge mellem to farver: Mirror Black og Midnight Black. Så det er, som Henry Ford sagde i sin tid: du kan få den i en hvilken som helst farve, så længe den er sort – det skal dog retfærdigvis skal siges, at den blanke udgave er meget forskellig fra den matte.

Vi regner også med, at OnePlus vil introducere flere farver hen ad vejen. Der kan komme røde og hvide versioner, som der gjorde med tidligere generationer af OnePlus-telefoner, men indtil videre er der ingen oplysninger om ekstra farve-varianter.

Telefonen ligger godt i hånden, og man har et relativt godt greb om den – med en størrelse på 157,5 x 74,8 x 8,2 mm er det ikke nogen stor telefon.

Bagsiden af telefonen er forholdsvis ren, da fingeraftrykslæseren er flyttet – mere om det i skærm-afsnittet herunder – så der nu kun er kameraet med sine to sensorer og en lille flash under det. Herudover er der ikke noget på bagsiden af telefonen, hvilket er med til at gøre, at den ligger så godt i hånden.

På den højre kant er der en tænd/sluk-knap, som er en af funktionerne til at vække enheden – den anden er at dobbelt-trykke på skærmen – og over den finder man den særlige OnePlus-skydebjælke, som giver mulighed for at sætte telefonen på lydløs.

Det er en funktion, som man også finder på iPhones, men ikke mange Android-modeller har den, og det er noget som vi finder særlig brugbart, når man hurtigt skal sætte telefonen på lydløs.

På telefonens venstrekant sidder volumeknappen, som er nem at komme til, og i bunden sidder USB-C-stikket, som er flankeret af de to højttalere som leverer telefonens stereolyd.

Et af de store samtalepunkter ved denne telefon, handler om noget, som man ikke finder i bunden af enheden – OnePlus har nemlig droppet hovedtelefonstikket, til stor ærgrelse for mange OnePlus-fans, som gerne vil have en fysisk mulighed for at tilslutte deres hovedtelefoner.

I stedet vedlægger OnePlus en 3,5mm-til-USB-C adapter, så man stadigvæk kan tilslutte sine hovedtelefoner via kabel, samtidig med, at man også kan bruge Bluetooth-hovedtelefoner som alternativ. Vi ser ikke dette som et stort problem nu om dage – når det kommer til stykket, har adskillige andre mærker allerede fjernet det fysiske stik – men det er noget som sandsynligvis vil irritere en del fans af mærket.

Det er især en underlig beslutning, fordi firmaet har gjort meget ud af det faktum, at de har inkluderet hovedtelefonstikket på alle deres enheder, mens de konkurrerende mærker har droppet det. Hvis du allerede har et sæt Bluetooth-hovedtelefoner, vil du formentlig ikke opleve dette som et problem, men det vil ikke falde i god jord hos alle.

Skærm

Stor 6,41" AMOLED i en telefon, som ligger godt i hånden

Skærmopløsning på 2.340 x 1.080, 402 pixels pr. tomme

Fantastisk indlejret fingeraftrykslæser får den til at virke futuristisk

Skærmen er et område, hvor der er sket store ændringer i forhold til OnePlus 6 – det var den første OnePlus-telefon, uden den solide ramme men til gengæld med et indhak i toppen af skærmen.

Den nye model har de samme kendetegn, men nu er indhakket skrumpet ind til, hvad OnePlus kalder et teardrop, eller dråbeformet design. Det optager et forholdsvis lille område, så der nu er mere skærmplads til højre og venstre af det beskedne indhak.

Skærmen er en 6,41” AMOLED-skærm, men da selve telefonen ikke er lige så stor i forhold til skærmstørrelsen, virker den ikke som en plus-model, når man holder den i hånden. Den har et skærmforhold på 19:5:9, så det er en længere skærm end hos visse andre telefoner.

På papiret er forholdet mellem skærm og telefon på 86% – det er ikke lige så højt som på andre telefoner på markedet, men det er ikke noget, man vil lægge mærke til ved almindelig dagligdags brug.

Skærmopløsningen er på 2.340 x 1.080 med 402 pixels pr. tomme, og billedkvaliteten er fremragende. AMOLED-teknologien får farverne til at stå klarere frem, og vi er meget begejstrede for den billedkvalitet, man kan få ud af en skærm med en så forholdsvis lav opløsning i 2018.

Måske er den allerstørste opgradering den måde, man låser OnePlus 6T op på, nemlig ved at bruge den fingeraftrykslæser, som nu er indlejret i skærmen.

Det er en nye teknologi, som vi begynder at se på flere og flere smartphones, inklusive Oppo Find X, Vivo Nex og Huawei Mate 20 Pro. Det er noget, som Samsung også eksperimenterer med, og det gør, at fingeraftrykslæseren kan placeres på forsiden af telefonen, hvor den er nemmere at ramme, uden at den optager plads fra selve skærmområdet.

Det tog os lidt tid at vænne os til at låse telefonen op ved at placere fingeren på skærmen, men da vi først havde vænnet os til det, virkede det hurtigt og sikkert, og meget bekvemt.

En gang imellem oplevede vi, at den ikke registrerede vores fingeraftryk med det samme, og det virker som om, at læseren på Huawei Mate 20 Pro er en smule hurtigere. Langt de fleste gange virkede det dog upåklageligt, og vi var meget tilfredse med at bruge denne metode til at låse telefonen op.

Man kan også have Face Unlock aktiveret på samme tid, og når man bruger begge teknologier, reagerer den stort set øjeblikkeligt, hvor enten den ene eller den anden metode altid sørger for at låse telefonen op hurtigt og nemt.