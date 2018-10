Anmeldelse: OnePlus 5

OnePlus 5 er ikke længere tilgængelig, efter den blev erstattet af OnePlus 5T. Med et glimrende kamera, fænomenal ydeevne og et tjekket design er den et fantastisk godt køb for enhver, som er ude efter en topmodel til en overkommelig pris.

OnePlus 5 var en glimrende, smartphone til en overkommelig pris, men den havde en kort levetid. Mindre end seks måneder efter dens lancering i juni 2017, kunne man ikke længere købe telefonen. Og grunden? Den fremragende OnePlus 5T dukkede op til den samme pris, men med endnu mere at byde på.

[Opdatering: Man kan ikke længere købe OnePlus 5. Den er blevet erstattet af OnePlus 5T , som har en mindre ramme, en større skærm, ansigtsgenkendelse og bedre kameraer – det hele til samme pris som OnePlus 5.]

Når man kigger på OnePlus 5, er det svært at forestille sig, at firmaet der lavede den var mindre end fire år gammelt. Dette er en telefon, som kan måle sig med tilsvarende modeller fra de store firmaer med deres enorme finansielle ressourcer til forskning, udvikling og design, samt et årti eller mere af erfaring med at producere smartphones.

OnePlus har altid lavet imponerende telefoner til forholdsvis lave priser, men med denne udgave har det kinesiske firma taget ved lære af deres tidligere fejltagelser og bygget videre på deres succeser og skabt en gennemført fantastisk telefon.

OnePlus 5 pris og lanceringsdato

To versioner: startede ved 4.799 kroner

Udgået på OnePlus-hjemmesiden

OnePlus 5 specs Vægt: 153g

Dimensioner: 154,2 x 74,1 x 7,25mm

OS: Android 7.1.1 Nougat

Skærmstørrelsee: 5.5-inch

Opløsning: 1920 x 1080

CPU: Snapdragon 835

RAM: 6GB or 8GB of RAM

Lager: 64/128GB

Batteri: 3,300mAh

Bagside-kamera: 16MP + 20MP dual lens

Front-kamera: 16MP

OnePlus 5 var dyrere end OnePlus 3T . Det er hovedsageligt fordi OnePlus besluttede sig for at bruge bedre materialer til den nye telefon.

OnePlus producerede to udgaver af OnePlus 5, hvor den basale model var udstyret med 64GB internt lager og 6GB RAM til en pris på 4.799 kroner.

Den dyrere version med 128GB lagerplads og 8GB RAM kostede 5.399 kroner, og det er den model, vi har kigget på her.

Uanset hvilken version du køber, så er det et stort spring sammenlignet med OnePlus 3T, der kostede 4.399 kroner for 64GB-modellen og 4.799 kroner for 128GB-udgaven.

Og husk på, at OnePlus allerede havde sat prisen op til lanceringen af 3T – OnePlus 3 , som blev udsendt i juni 2016, kostede kun 3.999 kroner. Hvis man gerne vil opgradere den OnePlus-telefon, man købte omkring samme tid året før til OnePlus 5, så kommer man altså til at ofre en del mere, end man måske havde forventet.

Den officielle lancerings-dato for OnePlus 5 var den 27. juni 2017, men den er nu udsolgt fra OnePlus-hjemmesiden i de fleste lande.

Nøgle-features

Nyt eksklusivt design gør den til den flotteste OnePlus-telefon til dato

Dual-lens kamera giver tabsfri zoom ligesom iPhone 7 Plus

Når man kigger på specifikationerne for OnePlus 5, kunne man tro, at de var en temmelig behersket opgradering, men der er enkelte nøgle-features, som firmaet fremhæver, for at du skal få lyst til at gøre dette til din næste telefon. Den vigtigste er det nye kamera.

Dette er nu en model med dobbelt linse, som giver mulighed for at lave attraktive billeder med kunstnerisk slørede baggrunde, såvel som en ‘tabsfri’ zoom-funktion, hvilket i bund og grund betyder at man kan zoome ind på objekter, uden at det går ud over billedkvaliteten i nævneværdig grad.

Kameraet virker på nogenlunde samme måde som det på iPhone 7 Plus , men her får man det på en telefon til en mere overkommelig pris. Blænden på den primære sensor er også imponerende stor, og det betyder, at man vil være i stand til at tage nogle af de bedste smartphone-billeder på markedet lige nu.

Designet på den nye telefon virker som et stort skridt fremad for OnePlus. Telefonen bruger stadigvæk de samme materialer som OnePlus 3T – huset er lavet af anodiseret aluminum – men dette er den slankeste og mest attraktive OnePlus-telefon til dato.

OnePlus ville også have 5’eren til at være den mest kraftfulde telefon på markedet – og den gode nyhed er, at det lykkedes for dem. Vore tests viste, at den havde de bedste benchmark-resultater overhovedet af de telefoner, der var på markedet på det tidspunkt.

Design

Den slankeste telefon OnePlus endnu har lavet

Der er stadigvæk et 3,5mm hovedtelefonstik til kabel-headsets

Findes kun i to farver – mørkegrå og dybsort

OnePlus 5 er den flotteste telefon, som firmaet endnu har lavet. Når man holder denne telefon i hånden, kan man med det samme mærke, at den er lavet af de bedste materialer.

Den nye telefon har et mere afrundet design end tidligere udgaver, hvilket betyder at den ligger godt i hånden. Med 7,25mm er det også den tyndeste telefon, som OnePlus endnu har lavet, den er næsten lige så tynd som iPhone 7 , der måler 7,1mm

Den føles let i hånden – den vejer 153g for at være præcis – men ikke så let, at man har fornemmelsen af, at den kan blæse væk i et kraftig vindstød.

OnePlus gør et stort nummer ud af placeringen af antenne-båndene. Ifølge en talsperson er farven specielt designet til at skjule antenne-båndene for at give et uspoleret metallisk look, og når man så får øje på dem, tager det ikke noget fra telefonens design.

På telefonens højre kant sidder tænd/sluk-knappen, uden andet der forstyrrer de rene linjer. På den venstre side finder man en knap til lydløs-funktionen samt volume-knappen.

Lydløs-knappen er ganske interessant. Det er noget som OnePlus har inkluderet på alle deres telefoner siden OnePlus 2, og det er den eneste af de store Android-telefoner, der har denne funktion.

Apple er den eneste anden producent, der har holdt fast i lydløs-knappen, men dens tilstedeværelse på OnePlus 5 er meget velkommen. Den gør det super-nemt, at gøre telefonen biograf-, møde- og sengetids-klar, og det kan vi lide.

Der er kun en højttaler, og den sidder i bunden af telefonen ved siden af USB-C-stikket og et 3,5mm hovedtelefonstik… ja, til trods for alle rygterne, har OnePlus besluttet sig for at bevare dette stik på OnePlus 5.

Her kræves der ikke akavede dongles (sådan som man ser det hos Apple, HTC og Moto), men der er også Bluetooth, hvis man har lyst til at køre trådløst.

OnePlus prøver også, at få os med på noget, som de kalder ‘Horizon Line’, tanken her er at halvdelen af telefonen ligger i skygge, mens den anden halvdel ligger i lys. Vi er ikke helt med på, hvad det går ud på, men dette er under alle omstændigheder en meget lækker og elegant telefon.

En enkelt ulempe med hensyn til designet, er at den ikke er vandtæt. En OnePlus-talsperson bekræftede overfor TechRadar, at den ville overleve en regndråbe, hvis man brugte den udendørs, men den er ikke IP-rated, og den vil ikke overleve en tur i en balje på samme måde som Samsung Galaxy S8 , Sony Xperia XZ eller iPhone 7.

OnePlus 5 fås kun i to farver, og de er knyttet til valget af lager og RAM. Versionen med 64GB/6GB ligger i Slate Gray, mens den dyrere 128/8GB-model er i Midnight Black.

Så hvis du går meget op i hvilken farve, du vil have, så kan du ikke gå så meget op i hvilken ydeevne og lagerplads, der ligger under kølerhjelmen og omvendt.

Skærm

5,5-tommer Full HD AMOLED-skærm ser fremragende ud

Giver en skærm med 401 pixels pr. tomme

Den store nyhed i forhold til skærmen, er at OnePlus ikke har besluttet sig for at opgradere den til QHD.

Det betyder, at man får den samme 5,5” HD AMOLED-skærm som på OnePlus 3T, og det er svært ikke at blive en smule skuffet over dette i betragtning af den højere pris i forhold til forgængeren.

Det er selvfølgelig klart, at OnePlus har været nødt til at tage et par genveje for at holde prisen nede i et konkurrencedygtigt leje, og det skal retfærdigvis siges, at skærmen er et af de få områder, hvor de overhovedet har besluttet sig for at lave besparelser.

Den gode nyhed er, at skærmen på OnePlus 5 stadigvæk ser glimrende ud. Det er en skam at firmaet ikke har valgt en højere opløsning, men med 401 pixels pr. tomme, er den stadigvæk glimrende når man ser video, og da det er AMOLED, tager sorte og andre mørke toner sig fremragende ud.

Cornings Gorilla Glass 5-teknologi er også brugt for at sikre, at man får en fuldt beskyttet skærm som afviser ridser.