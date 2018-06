Anmeldelse: OBS Studio

Det mest effektive – og gratis – optage- og streamingværktøj til gamere, der vil opnå et professionelt resultat. Det tager lidt tid at lære systemet at kende, men det hårde arbejde bærer frugt.

Med YouTube har alle mulighed for at producere videoer, men for at komme i gang skal du bruge en eller anden form for software for at kunne sammensætte dit indhold. Måske optager du blot en enkelt sekvens med dit kamera, men det er nok mere sandsynligt, at du skal producere mere avanceret indhold med indhold fra flere forskellige kilder.

OBS Studio Download her: OBS Studio Udvikler: Jim Styresystem: Windows, Mac, Linux Version: 20

Når du bruger OBS Studio kan du optage direkte både fra dit webkamera og din mikrofon, men du kan også integrere billeder fra spil, tilføje til eksisterende videoer og stillbilleder, vise et udsnit af din skærm og meget mere.

Som navnet antyder er OBS Studio et stykke studie-software, hvor du har mulighed for at arbejde med flere kilder, blande dem og skabe en sammenhængende udsendelse.

Du kan f.eks. bruge en video, du allerede har optaget – en god idé, hvis du vil gå tilbage for at redigere fejl eller for at tjekke videoen igennem en sidste gang. Du kan også livestreame og mikse på samme tid.

Programmet understøtter alle de store streamingstjenester: YouTube, hitbox.tv, DailyMotion, beam.tv, Livecoding.tv, Facebook Live og Restream.io.

Brugervenlighed

OBS Studio virker til en start lidt kringlet. Der er meget lidt vejledning, og det er en smule besværligt at komme i gang. Du vil lynhurtigt erfare, at du skal prøve dig frem, hvis denne type software er ukendt for dig.

OBS Studio er det perfekte redskab til livestreaming på Facebook, Twitch eller YouTube

Har du aldrig prøvet at sammensætte og blande forskellige kilder, kan vi stærk anbefale, at du sætter dig godt ind i tingene, før du forsøger. Du kan f.eks. lave et par testvideoer.

Det tager et stykke tid at vænne sig til arbejdsflowet, fordi det ikke er særligt intuitivt, men det er ikke så komplekst, at det er ubrugeligt.

Den seneste udgave af OBS Studio introducerer en ny brugerflade, hvor du selv kan styre, hvad der skal vises og gemmes - alt efter dit behov. Der er også en ny mulighed for at streame til Twitch og automatisk henvisning til den bedste server.

Se hele listen med ændringer i full release notes.

