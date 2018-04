Anmeldelse: Nokia 8

Historien om Nokias comeback en af de mest interessante på dette felt i 2017, og med den nye Nokia 8 er hele den første serie af smartphones komplet.

HMD Global annoncerede tidligere på året, at de ville levere en række nye smartphones under Nokias navn, og vi har allerede set Nokia 3, Nokia 5 og Nokia 6, der i kvalitet spænder fra middelmådig til OK.

Så var der selvfølgelig den succesrige lancering af Nokia 3310, der for alvor fik folk op fra sæderne, og nu kommer så endelig det flagskib, vi alle har ventet på.

Med en pris på omkring de 4.000 kroner ligger den under for eksempel Samsung Galaxy, men tæt på OnePlus' 5T-model.

Nokia 8 pris

Cirka 4.000 kroner - uden abonnement

Nøglefunktioner

Dual-sensor bag-kamera, der tager glimrende billeder.

Ny "Bothie"-funktion til både selfies og billeder fra det bageste kamera.

Nokia 8 er det første flagskib under det kendte brand i adskillige år, og der er lagt stor vægt på kameraet, der jo var et af højdepunkterne ved lanceringen af Windows Phone Nokia-enheder i 2014.

Nokia 8 kommer med dual-kamera og en såkaldt "Bokeh"-funktion, der giver billederne en flot, sløret baggrund. Kameraet har RGB-optik, som tager billeder i farver, og en monokrom optik, der tager billeder i sort-hvid.

Optikken i kameraet er lavet i samarbejde med Zeiss, selv om det ikke er helt klart, hvilken rolle de tyske specialister har haft på dette felt, og der er presset rigtig mange features ind i forsøget på at gøre kameraet til et af de bedste mobil-kameraer på markedet.

Måske har du hørt om "Bothie"-funktionen, som giver mulighed for at tage billeder med begge kameraer på samme tid, så du kan snuppe en selfie og et portræt af din kæreste på samme tid. Hertil kommer Nokias OZO 3D-lydoptager, som øger kvaliteten af videooptagelserne.

Design og skærm

En af de flotteste Nokia-smartphones nogensinde.

Metal-Unibody som kommer i fire forskellige farver med forskelligt udseende.

Levende 5,3 tommer QHD-skærm, der er skarp og lækker.

Image 1 of 4 Image 2 of 4 Image 3 of 4 Image 4 of 4

Nokia 8's design er en af hovedelementer bag den nye model, og det er en af de flotteste - hvis ikke den allerflotteste - smartphone vi nogensinde har set med Nokia mærke på ryggen.

Den har aluminium Unibody med metal-hjørner, men selv om bagsiden også er af metal, så vil oplevelsen af at holde den i hånden være afhængig af, hvilken finish, man vælger.

Man kan vælge mellem to forskellige stål-blå farver, men de har begge en mat finish, der gør dem en smule kedelige i forhold til de blanke kobber og blå udgaver.

Til vores anmeldelse valgte vi en blank blå variant, der er særdeles iøjnefaldende, men vælger man denne model, skal man nok overveje at anskaffe sig et etui, da der hurtigt kom ridser i lakken.

Nokia 8 er tynd med blot 7,9 millimeter på det tykkeste sted, men hjørnerne er afrundede, så den føles behagelig i hånden.

Nokia 8 specs Vægt: 160g

Størrelse: 151.5 x 73.7 x 7.9mm

OS: Android 7.1.1, klar til Oreo

Skærm: 5.3 tommer

Opløsningg: 1440 x 2560

CPU: Snapdragon 835

RAM: 4GB

Lagringsplads: 64GB

Batteri: 3,090mAh

Bag kamera: 13MP + 13MP dual optik

Front kamera: 13MP

Selv om man har små hænder, kan man sagtens håndtere denne model, da den har en skærmstørrelse på 5,3 tommer. Der er tale om en LCD-skærm med QHD-opløsning og en brightness på 700 nits. Det er temmelig godt for en smartphone og betyder, at det ikke er et problem at læse - selv i skarp solskin.

Video ser fantastisk ud på Nokia 8, også selv om man kan undre sig over, om det nu også er nødvendigt med en QHD-opløsning på en så lille skærm. Nokia mangler stadig ar informere om, hvorvidt man har tænkt sig at lancere nogle VR-funktioner til denne Nokia 8.

Men hvis du gerne vil have, at dine videooptagelser ser godt ud, så er den superskarpe og højtopløselige skærm på Nokia 8 et glimrende valg. Den har 554 ppt, hvilket er fint, men langt fra godt nok til at konkurrere med for eksempel Sony Xperia XZ Premiums 4K-udgave.

Antennen er synlig både for oven og forneden på mobilen, men det trækker ikke fra i det overordnede indtryk. Placeringen er lavet for at give den bedst mulige forbindelse.

Under skærmen er der en fingeraftryks-skanner, der er placeret mellem de to navigations-knapper, og den er nem at komme til, når man vil låse telefonen op. Det er vores oplevelse, at det er nemt at låse mobilen op, omend man skal placere fingeren præcist, da skanneren er ret lille.

Nokia 8 er ikke vandtæt, som for eksempel Samsung Galaxy S8 eller iPhone 7, men den er vandafvisende, hvilket betyder, at du godt kan bruge den i regnvejr uden at være bange for at fylde den med vand.