Anmeldelse: Nokia 6

Nokia 6 er langt den bedste af den trio af smartphones, der nu er kommet på markedet under navnet Nokia. Hvis du har råd til den absolut rimeligt prissatte mobil, så kan vi klart anbefale den, takket være skærmen med fuld HD, glimrende ydelse og et solidt kamera.

Nokia-mobilerne er tilbage. Takket være et finsk firma ved navn HMD, som har tegnet en 10 årig kontrakt med Nokia-navnets ejere, er den engang så herostratisk berømte mobiltelefon nu tilbage på markedet. Og den nye Nokia 6 er hovedattraktionen i den nye trio af produkter.

Selv om Nokia 6 kommer med langt den største håndfuld specifikationer og features, så er den stadig i budget-klassen. Både pris og design er bestemt værd at lægge mærke til.

Mobilen kommer med en 5,5 tommer fuld HD-skærm, Snapdragon 430-processor, 32GB intern lagringsplads, 16MP kamera bag, 8MP for, fingeraftryksskanner og et batteri med 3,000mAh. Det ser alt sammen rigtigt godt ud på papiret.

Hvis du er Nokia-fan og gerne vil have lidt mere, så er det Nokia 8, du skal have fat i. Det er også værd at bemærke, at der i Kina er kommet en opgraderet version med ekstra kræfter, mere RAM og en bedre processor af Nokia 6, som men den er ikke tilgængelig endnu herovre.

Nokia 6 pris

Pris: Cirka 2.000 kroner.

Med en pris på omkring de 2.000 kroner - uden SIM-kort - lander Nokia 6 i et budgetmarked, der er til at komme til for de fleste. Og kigger man på specifikationerne, så får man meget for pengene.

Prisen ligger over både Nokia 3 og Nokia 5, men ikke med meget, så hvis du har kig på en af de modeller, så kast lige blikket på den 6'er også.

Nokia 6 kommer i tre forskellige farver, sølv, sort og blå, hvor især den sorte med kobberkant er usædvanlig flot.

Design og skærm

Førsteklasses aluminiumsblok/unibody design, der bådes føles godt og ser imponerende ud

Skarpe kanter betyder, at den ikke er så komfortabel at holde.

5,5 tommer fuld HD-skærm er glimrende til spil

Nokia 6 er "skåret" ud af en enkel aluminiumsblok, og resultatet er en mobil, der føles dyrere, end den er.

Med hensyn til designet, så er der ikke noget nyt eller specielt over det, man kan nemt genkende ældre udgaver af Nokias smartphones i Nokia 6

Den har en dejlig vægt, og selv om størrelsen hedder 154 x 75,8 x 7,85mm, så er den nem at bruge.

Vi må dog indrømme, at de skarpe kanter ikke føles så godt som mobiler med afrundede kanter - som Nokia 3 og Nokia 5 - og man mærker det især, når man står med mobilen i hånden i længere tid af gangen.

Nokia 6 design galleri

Image 1 of 8 Image 2 of 8 Image 3 of 8 Image 4 of 8 Image 5 of 8 Image 6 of 8 Image 7 of 8 Image 8 of 8

Sammenlignet med Moto G5 og Moto G5 Plus, to af de nærmeste rivaler, så er Nokia 6 flottere, så hvis udseendet betyder meget, så er det den, du skal holde fast ved.

Tænd/sluk-knappen og låsen er med placeringen i bunden af telefonen nem at ramme, og Nokia 6 har et 3.5mm jack-stik i toppen. Forneden på mobilen sidder en mikro USB-port ved siden af en enkelt højttaler.

Når man tænker på prisen, så er det rart at se, at den kommer med en fingeraftryksskanner (Virker også som Home-knap). Ved siden af skanneren sidder touch-sensitive tilbage- og multitasking-knapper. Skanneren er følsom og virker fint, selv om der går en lille smule tid, mellem at man presser fingeren mod den, til telefonen er låst op.'

Den 5,5 tommer store fuld HD-skærm er skarp med rimelige betragtningsvinkler, meget bedre end man kunne forvente af en mobil i denne prisklasse.

Det betyder, at den både er god til video og spil.back and gaming are comfortable, with plenty of space for on-screen controls.