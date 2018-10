Anmeldelse: Moto G6

Moto G6 hverken føles eller fungerer som en telefon i førerfeltet, men det prøver den heller ikke at give sig ud for at være. G6 har en masse basale funktioner plus lidt mere såsom nogle sjove kamerafunktioner, hurtig opladning og NFC (Near Field Communication), og det gør den alt i alt til en af de bedste lavpris mobiler på markedet.

Motorolas G-serie er bare blevet bedre og bedre, hvilket er lidt af en præstation, når man tager i betragtning, at den første i serien tilbage i 2013, satte en ny målestok for lavpristelefoner og opnåede tilsvarende salg.

Motorolas hensigt med Moto G-serien er at overføre de funktioner, man normalt forventer at få på dyre telefoner, til en billigere mobil. Det bliver aldrig det samme, som når man køber en rigtigt avanceret telefon, men du får i det mindste en fornemmelse af disse funktioner uden at spendere en formue.

Med det for øje har Mororola udstyret G6 med det samme 18:9 displayformat, som vi over det sidste halvandet års tid har set på flere telefoner i den dyre ende lige fra Samsung Galaxy S8 til LG G6, og Huawei P20 til Asus Zenfone 5.

Motorola er ikke det første firma, der har gjort det. Alcatel har tidligere på året lanceret en hel serie med 18:9 display (anført af Alcatel 5) , men det er første gang, at Moto G er blevet udstyret med det, og det er den store nyhed.

Og displayet er ikke det eneste nye, G6 byder også på et dual-sensor kamera på bagsiden, hurtig opladning samt andre funktioner, man normalt kun finder på telefoner i den dyre ende.

Så er dette det perfekte valg for den, der gerne vil have en flot mobil i lommen, udstyret med masser af funktioner, men ikke vil bruge en masse penge på den?

Lad os tage en nærmere kig på Moto G6.

Nedenfor kan du se vores video om Moto G6, Moto G6 Plus og Moto G6 Play.

Moto G6 lanceringsdato og pris

Forventes på markedet i Danmark fra midten af maj/begyndelsen af juni.

Grundmodellen koster 1799 kr. , den lidt dyrere version 2299 kr.

Med hensyn til prisen, så ved vi, at den kommer til at ligge på 1799 kr. for standard-versionen, som har 32GB lagringsplads og 3GB RAM.

Der findes også en dyrere model med 64GB lagring og 4GB RAM, som vil komme til at koste 2.299 kr., og måske er det værd at betale det ekstra for den dobbelte lagringsplads.

Moto G6 design og display

Har en lys og klar Full HD+ 5.7-inch LCD display

Flottere design end tidligere Moto G-modeller

3D glas back design med afrundede kanter.

Både design og display er forbedret markant i forhold til Moto G5S fra 2017. Moto G6 er udstyret med et display 18:9 format, og der er tale om en IPS LCD på 5,7 tommer.

Du får Full HD+ opløsning, altså lidt højere end HD telefoner på grund af den større skærm. Det ser ikke lige så fantastisk ud som displayet på en dyr mobil, men det ser alligevel virkelig godt ud, når man tager prisen på telefonen i betragtning.

Det nye format er ikke bare med til at få mobilen til at se godt ud, det betyder også, at der er mere skærm lagt ind i en mindre "krop"; det er den optimale størrelse på telefonens samlede størrelse (vi fandt det lettere at holde på G6 end G6 Plus), og skærmen står klart også fra flere synsvinkler.

Vi fandt det dog lidt vanskeligt at se skærmen i stærkt sollys, hvilket kan være en ulempe ved IPS LCD skærme sammenlignet med AMOLED skærme,

Det forstørrede display-format får G6 til at føles som en klar opgradering i forhold til foregående Moto G-telefoner, da den gør displayet en smule større uden at telefonen i sig selv nærmer sig tablet-størrelse.

G6 er lavet med 3D glas, så bagsiden ser skinnende og flot ud, selv om den nemt efterlader fingeraftryk. Det er imidlertid et problem for mange telefoner med glas-bagsider, men det er ikke svært at tørre mærkerne af igen.

Vi har brugt den sorte version af Moto G6 til denne anmeldelse, men den findes også i deep indigo, silver og blush (en anden blå nuance).

Kanterne bagpå G6 er afrundede, og det får den til at ligge meget mere bekvemt i hånden end de foregående modeller - hvis du har set Samsung Galaxy S7, er det en tilsvarende afrunding på bagsiden. Der er en aluminiumramme rundt om kanterne, hvilket måske er den ene ting på denne telefon, der føles billigt.

Motorola siger, den kan modstå vandplask, men har endnu ikke afsløret telefonens IP-klassifikering, så pas på med vand, for den tåler ikke at kommer helt under.

I bunden af telefonen sidder der et USB-C stik i midten og - tak for det Motorola - et 3,5 mm hovedtelefonstik, så man kan bruge sine ikke-trådløse hovedtelefoner på denne telefon. Vi var ikke sikre på, om Motorola ville beholde hovedtelefonstikket på denne telefon, da de har droppet det på dets flagskibs-produkter, så fans af hovedtelefoner med kabel vil være lykkelige over at se det bevaret her.

Motorola har også bevaret en fingeraftrykssensor på forsiden, lige under displayet, men det fylder ikke meget, så bundrammen er temmelig tynd og ser flot ud. Sensoren er nem at ramme, og vi fandt, at den virkede perfekt.