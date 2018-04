Anmeldelse: Microsoft Surface Pro

Vi er overraskede over, at Microsoft har afholdt sig for at kalde denne model Surface Pro 5, da det er den største forbedring af en Surface, vi endnu har set. Selv om den medfølgende Surface Pen er væk, er dens øvrige forbedringer med til at sørge for, at Surface Pro får vores anbefalingspris.

Til forskel fra det Apple har gjort med iPad Pro, har Microsoft altid tænkt på en anden måde. I stedet for at spørge hvad en computer er, handler det mere om, hvordan man gør en computer bedre. Eftersom det er et Microsoft-produkt, så er udgangspunktet selvfølgelig Windows 10, som mange mener er firmaets bedste operativsystem til dato.

Alene på grund af det intuitive styresystem, er den nye 2017-udgave af Surface Pro bedre end de tre udgaver af den professionelle tablet, som i sin tid var forsynet med Windows 8. Men er den også noget værd i forhold til forgængeren, Surface Pro 4?

Svaret er et utvetydigt, ja. Nok ligner den nye Surface Pro forgængeren på næsten alle måder, men den er langt bedre på stort set alle områder. Med den nye model er ikke blot batteritiden bedre end nogensinde, vi er nu velsignet med et Surface Pro-design, som er det ideelle eksempel på hvordan en Windows-tablet bør se ud, og hvordan den bør fungere. Kabinettet ser ud som det vi kender fra Surface Pro 4, men der er en del væsentlige forbedringer og kun nogle få ubetydelige ulemper.

Spec Sheet Her er den Surface Pro som vi har kigget på til denne test : CPU: 2.5GHz Intel Core i7-7660U (dual-core, 4MB cache, op til 4GHz med Turbo Boost)

Grafik: Intel Iris Plus Graphics 640

RAM: 16GB LPDDR3

Skærm: 12.3”, 2.736 x 1.824 PixelSense (Kontrast: 1.300:1, 100% sRGB-farve, 10-point multi-touch, 3:2 skærmforhold)

lager: 512GB SSD (PCIe 3.0)

Tilslutninger: 1x USB 3.0, mini DisplayPort, microSDXC-kortlæser (UHS-I), hovedtelefon/mikrofon jack

Netværk: 802.11ac Wi-Fi (2 x 2 MIMO), Bluetooth 4.1 (Low Energy)

Kameraer: 8MP bag, auto-fokus kamera (1080p HD); 5MP front, 1080p HD-kamera

Vægt: 0,78kg

Størrelse: 292,10 x 201,42 x 8,5 mm

Pris og tilgængelighed

Den nye Surface Pro koster 5.999 kroner for den mest basale model. Til den pris får man en Kaby Lake Intel Core m3 CPU kombineret med 4GB RAM og 128GB SSD-lager.

Disse specifikationer er ikke ideelle til mere krævende opgaver, så et bedre bud ville være at køre med en Intel Core i5- or i7- chip med mere hukommelse og lager. I øjeblikket koster den dyreste Surface Pro 23.799 kroner for en Intel Core i7 CPU med 1TB SSD og 16GB RAM.

Stillet op overfor, for eksempel den seneste 10.5" iPad Pro , koster den billigste Apple-model 5.599 kroner for en tablet med Apples A10X-processor og 64GB SSD-lager. Den dyreste model står i 10.199 kroner med en 512GB flashdisk og den selvsamme CPU.

Visse links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

Den nyligt udsendte Samsung Galaxy Book starter ved 6.400 kroner for 10,6”-udgaven med en 64GB SSD og 4GB RAM drevet af en Intel Core m3-processor . Den større 12”-udgave har modeller der ligger fra omkring 11.000 kroner og op til omkring 13.000 kroner, hver med en Intel Core i5-chip og henholdsvis 4GB RAM/128GB SSD og 8GB RAM/256GB SSD.

I betragtning af, at den nye Surface Pro pakke ikke længere inkluderer en Surface Pen og stadigvæk ikke inkluderer et tastatur, så ligner Samsung-modellen pludselig et meget bedre køb end både Surface Pro og iPad Pro. Problemet er bare, at den ikke er specielt kraftig, og at designet heller ikke er noget særligt.

Alligevel, selv om det faktum, at Microsoft har fjernet Surface Pen fra pakken, tyder på at den nye model er dyrere at producere, så vil prisen for en Surface Pro med både Pen og Type Cover kun være omkring 600 kroner højere end prisen for en tilsvarende Galaxy Book.

Design

Ved første øjekast ligner den nye Surface Pro den forgængeren på en prik. De har oven i købet den samme, lækre 12,3” PixelSens-berøringsfølsomme skærm med en opløsning på 2.736 x 1.824 pixels.

Når man ser nærmere efter finder man dog visse forskelle. En af dem er, at kabinettet, som består af en magnesium- og aluminium-legering har mere afrundede kanter end tidligere.

Hvis man jævnligt har brugt Surface Pro 4 inden man skiftede til den seneste model, vil ens fingre opdage forskellen inden øjnene gør.

En anden vigtig forskel finder man i hængslet, som er blevet forbedret med Surface Studio som forbillede. Hængslet bøjer nu endnu længere bagover til en ny “Studio-indstilling”, som danner en smallere 165 graders vinkel, som er mere velegnet til tegning end tidligere.

Hængslet ser dermed markant anderledes ud med nye komponenter i forhold til tidligere, selv om det fungerer på præcis samme måde.

Alt i alt har den nye Surface Pro den samme 8,4 mm tykkelse som forgængere og har også den samme vægt på 786 gram. At det er lykkedes Microsoft at holde disse mål samtidig med at de har fået plads til et 20% større batteri, er noget af en bedrift.

Hertil kommer det faktum, at Microsoft har forbedret afkølingen i computeren, så både Intel Core i5-versionen såvel som den forventede Core m3-version kører uden blæsere.

Surface Pen gennemgår en klar forbedring

Hvorfor Microsoft ikke valgte at kalde denne model for Surface Pro 5 er et mysterium, da de tydeligvis har ændret stort set ethvert aspekt af maskinen. Surface Pen har især fået en gennemgribende behandling.

For det første er trykfølsomheden blevet øget, så pennen nu kan registrere trykforskelle på 4.096 niveauer, hvilket betyder at illustratorer og andre kreative brugere nu har endnu mere kontrol over bredde og styrke af linjerne i deres design end før. Måske endnu vigtigere har pennen nu en meget lavere latency, eller forsinkelse, hvilket betyder at spidsen af pennen nu er meget mindre tilbøjelig til at “løbe” foran blækket på PixelSense-skærmen.

Endelig understøtter pennen også vinklen på pennen, selv om denne funktion kun er understøttet på den nye Surface Pro – de øvrige aktuelle Surface-enheder vil få denne understøttelse gennem en firmware-opdatering.

Denne feature vil igen have størst betydning i kreative apps, hvor man kan udnytte funktionen til at tegne og illustrere. Som prikken over I’et fås Surface Pen i en række fikse farver såsom platin, sort, kobolt blå og bourgogne, som alle er designet til at matche farverne på de nye Type Covers.

Der er ingen tvivl om, at både den nye Surface Pen og Type Cover er deres prisforøgelse værd, men vi må endnu en gang sige, at vi er skuffede over, at de ikke følger med i prisen, når man køber en Microsoft Surface Pro.