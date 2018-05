Anmeldelse: Microsoft Surface Book 2 (15-tommer)

Den bedste 2-i-1-laptop til dato er, som det viser sig, blot en større udgave af Microsofts – men en der ikke alene kan spille de seneste PC-spil, men blive ved med at gøre det i utrolig lang tid. Hertil kommer, at det er den bedste tablet til tegnearbejde, som vi endnu har haft fornøjelsen af at teste. Vi ville dog ønske, at Microsoft havde gjort mere for at udnytte den ekstra plads, som den nye 15-tommer skærm byder på.

Da den første Surface Book kom ud i oktober 2015, var der ingen der havde regnet med, at dens efterfølger skulle få Apple MacBook Pro til at virke billig. Men det gør den, oven i købet på flere måder. Godt nok er Surface Book 2 et dyrt bekendtskab, men man får også noget for pengene. I stedet for at kunne vendes ud på vrangen, som de fleste andre 2-i-1-laptops, er dette i egentlig forstand to maskiner i en.

Som det dog er tilfældet med mange Intel-baserede computere, er Surface Book 2 også udfordret med hensyn til sikkerhed. Heldigvis har Intel udsendt sikkerheds-patches sammen med Microsoft (og andre OEM-producenter), som stort set gør deres processorer immune over for de frygtede Spectre-angreb. Det er vigtige nyheder for dem, der er bekymrede for computer-sikkerhed, selv om Surface Book 2 i sig selv er væsentligt bedre beskyttet end den oprindelige Surface Book.

På samme måde er designet blevet diskret opdateret, så selv de meste kritiske brugere kan være tilfredse. For eksempel er skærmhængslet nu meget mere solidt. Hertil kommer altså nu den større 15-tommer-udgave oven i den klassiske og kompakte 13,5-tommer udgave. Begge modeller aspirerer til at være solide allround-computere, som hver især vil kunne erstatte ens samlede bestand af digitale enheder. Så hvordan er det lykkedes for den nye 15-tommer-model?

Det korte svar er, fint, men for brugere, som gerne vil arbejde med mere kreative programmer, er der dog klare udfordringer.

Nogle links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

Specifikationer Her er konfigurationen for den Microsoft Surface Book 2 (15-tommer), som blev sendt til TechRadar til anmeldelse: CPU: 1,9GHz Intel Core i7-8650U (quad-core, 8MB cache, op til 4.2GHz med Turbo Boost)

Grafikkort: Intel UHD Graphics 620; Nvidia GeForce GTX 1060 (6GB GDDR5 VRAM)

RAM: 16GB LPDDR3 (1866Mhz)

Skærm: 15-tommer, 3.240 x 2.160 (260 ppi) PixelSense-skærm (3:2 skærmformat; kontrastforhold: 1600:1)

Lager: 1TB PCIe 3.0 SSD

Tilslutninger: 2 x USB 3.1, 1 x USB 3.1 Type-C, 2 x Surface Connect, SD-kortlæser, 3,5mm hovedtelefonstik

Netværk: 802.11ac 2 x 2 MIMO Wi-Fi, Bluetooth 4.1, Xbox Wireless

Kamera: Windows 8MP bagudvendt autofokus-kamera (1080p), 5MP fremadvendt kamera (1080p HD) med Hello ansigtsgenkendelse

Vægt: 1,9kg med tastatur-base

Størrelse: 343 x 251 x 15 ~ 23mm; B x D x H

Pris og tilgængelighed

Ikke overraskende er 15-tommer udgaven af Surface Book 2 en rasende dyr maskine. I samme konfiguration, som vi har testet, ligger den på 29.499 kroner. Det er til gengæld også den kraftigste og dyreste udgave, men den mest skrabede model er stadigvæk oppe at ringe på 21.699 kroner – den eneste forskel er, at den billigere udgave er udstyret med et noget mindre SSD-drev på 256GB. Der findes også en model med 512GB lager til 25.499 kroner.

Til gengæld er 13.5”-udgaven af Surface Book 2 noget mere overkommelig med priser, der starter ved 13.299 kroner. Denne model er udstyret med en 256GB-harddisk sammen med en dual-core Intel Core i5 processor og 8GB RAM.

Man skal også lige være opmærksom på, at Microsofts Surface Pen ikke er inkluderet, så man er nødt til at punge ud med yderligere 860 kroner for at få den med. Måske på et tidspunkt Microsoft vil flotte sig, og lade dette nærmest uundværlige værktøj følge med i prisen.

Til sammenligning, starter Apple’s 15” MacBook Pro med Touch Bar ved 21.499 kroner for en 7. generation Intel Core i7-processor, en AMD Radeon Pro 555-grafikchip med 2GB VRAM, 16GB hukommelse og en 256GB SSD-disk, som tilsammen driver en 2.880 x 1.800-pixel 15.4”-skærm ved en opløsning på 220 pixels pr. tomme såvel som en OLED Touch Bar.

For 200 kroner ekstra får man altså en mere moderne processor, en meget kraftigere grafikchip sammen med en skarpere og berøringsfølsom skærm som også kan tages af og bruges som tablet. Hvis man helt ser bort fra personlig smag, er der ingen tvivl om, at Surface Book 2 giver meget mere for pengene.

Design

Når det gælder udseende og betjening, er det næppe for meget sagt, at Microsoft har givet den en ekstra tand, både med hensyn til den nye 15”-skærm og det overdådige kabinet i børstet aluminium. Selv om Microsoft tydeligvis har lagt et stort arbejde i at øge computerens kræfter og skærmprofil, er dette på mange måder blot en Surface Book i en større udgave.

Det er dog ikke nødvendigvis en dårlig ting. Microsoft har tydeligvis brugt deres erfaringer fra Surface Book i7 og givet den en alvorlig overhaling. Resultatet er et imponerende kraftværk af en 15”-laptop, som ikke desto mindre er bemærkelsesværdig let. Hvad mere er, så er skærmen, eller tablet-delen, når den er afmonteret basen, den letteste og mest elegante 15”-tablet, vi endnu har været præsenteret for..

Når det er sagt, så gør det solide hængsel på Surface Book 2 den en smule sværere at få ned i en rygsæk end de fleste andre laptops. Man kan heller ikke sige, at Microsoft har gjort særlig meget på design-fronten med den ekstra plads, som de 15 tommer giver.

For eksempel, er computerens glas-trackpad ikke lige så bred eller dyb, som den man får på 15”-udgaven af MacBook Pro, selvom der er rigeligt med plads til det. Det er også ærgerligt, at der ikke er opadvendte højttalere i basen, da der ellers er rigeligt med plads på de tre andre sider til ekstra lydkamre.

I stedet hænger vi på en noget dåseagtig lyd fra de trods alt fremadvendte højttalere, som tablet-delen er udstyret med. Den store tastatur-base måtte gerne have haft mere at byde på, end blot et større billede. Og så er der hovedtelefonstikket, der også på den nye model har samme underlige placering på fronten til højre, hvor det ikke kan undgå at sidde i vejen, når man sidder og skriver.

Det er til gengæld en sand fornøjelse at skrive på Surface Book 2, med et klart baggrundsbelyst tastatur, en behagelig vandring og en modstand, som føles meget naturlig.

Alt i alt, er vi ganske begejstrede for designet – selv computerens 1080p-webcam og bag-kamera vil helt sikkert gøre lykke på det næste møde eller imponere ens følgere på Instagram. Men alligevel kan det ærgre, at man ikke har kørt linen ud og lavet et produkt, som for alvor ville sætte standarden for bærbare computere i forhold til hvordan den er at bruge, hvordan den ser ud, og hvordan den lyder.

Skærm og Surface Pen

Naturligvis er vi lige så begejstrede for Surface Book 2’erens 15”-skærm, som vi var med dem på de to foregående modeller. Teksten står knivskarpt, og det samme gælder for fotos og video, selv om skærmens 3:2-format betyder, at man må finde sig i nogle voldsomt brede sorte bjælker, når man ser video.

Skærmopløsningen er uden lige med mindre man bevæger sig op i 4k-opløsning, og Apple MacBook er ikke i nærheden af at kunne måle sig med Surface Book 2 på dette område.

Selv om Apple’s P3-farveområde er foretrukket af professionelle indenfor design- og medieproduktion, så har vi svært ved at skelne mellem de to, når det gælder farvegengivelse.

Vi har fået at vide, at Microsoft har lagt en del arbejde i at forbedre skærmens berøringsfølsomhed på deres seneste PixelSense-skærm til Surface Book 2, og det ses tydeligt. Hvis der tidligere har været en smule forsinkelse mellem, at man skrev på skærmen med sin Surface Pen til det blev vist på skærmen, så er det i hvert fald umuligt at se på den nye model.

Faktisk er det sådan, at hvis man noterer et eller andet på en sticky note og kører Surface Pen ved siden af, vil man se blækspor oven på det, som er der i forvejen. De vil dog forsvinde næsten med det samme. Fænomenet skyldes en særlig processor, som beregner blækket før det når Windows 10 , har vi fået at vide. Det er med til at forklare, hvorfor der ikke er nogen forsinkelse, når man bruger SurfaceBook’s touch-skærm.

Som man ville forvente med en computer i denne prisklasse, er det også lynhurtigt at montere og afmontere skærmen. Uanset om man går fra laptop-brug til tablet eller omvendt, går der mindre end et sekund, før man er i gang med sit arbejde.

Under alle omstændigheder, viser skærmen på Surface Book 2, at Microsoft er i stand til at producere skærme, som tåler sammenligning med de bedste på stort set alle områder.