Anmeldelse: Lightworks

Lightworkser et enestående videoredigeringsprogram fyldt med professionelle kvalitetsværkstøjer. Det er hurtigt og fleksibelt, og når du først har vænnet dig til brugerfladen, er det overraskende nemt at bruge.

Nogle links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

Lightworks Download her: Lightworks Udvikler: EditShare Styresystem: Windows, Mac, Linux Version: 14

Uanset hvilket projekt du har i tankerne, så kan Lightworks helt sikkert hjælpe dig. Du kan trimme en video eller kombinere flere fotosekvenser, før du uploader dem til YouTube. Lightworks velindrettede tidslinje hjælper dig med at få arbejdet gjort på få øjeblikke. Når du er færdig, kan du bruge Lightworks forudindstillede profiler, så du automatisk kan eksportere dit arbejde i det rigtige format til dit foretrukne videodelingssite.

Arbejder du med din egen film og har brug for et avanceret stykke værktøj til produktionen, er Lightworks fyldt med alt, du har brug for - få hjælp til at gøre både lyd og billede perfekt. Effekter som realtid og farvejustering hjælper dig med at opnå det perfekte resultat. Rendering og andre komplekse gengivelses- og kodningsprocesser kører i baggrunden, så du kan roligt fortsætte dit arbejde, mens de færdiggør opgaven.

Brugervenlighed

Det tager et stykke tid at mestre Lightworks kraftfulde værktøjskasse. Lightworks erstatter ikke Windows Movie Maker, og programmets professionelle ophav kommer især til udtryk i brugerfladen.

Du kommer i gang ved at oprette et projekt og indstille billedhastigheden for den færdige video - sandsynligvis 30 fps eller 60 fps. Nu kan dit arbejde begynde. Lightworks giver dig mulighed for at optage videoer direkte fra et kamera og importere eksisterende klip (både lyd og video). Når du har alle dine kilder, kan du tilføje dem til din tidslinje og lave dine første klip. Til en start føles programmet en smule skræmmende, men fortvivl ikke. Det er overraskende intuitivt, når du først har brugt lidt tid på at eksperimentere.

Lightworks er fyldt med avancerede realtidseffekter, der hjælper dig med at optimere din video, f.eks. farvejustering, sløring og masker. Der er snesevis af forudindstillede effekter, men du kan også oprette dine egne.

Den professionelle udgave af Lightworks er blevet brugt til at redigere store filmhits, f.eks. Shutter Island, Pulp Fiction, The Departed, 28 dage Later og Mission Impossible. Nu er det din tur!

Seneste nyt

Lightworks 14 kommer med en masse nyheder og funktioner:

Forbedret voiceover-værktøj

Nye auto-videoeffekter

Fuldskærms playback-kontrol

Bedre håndtering ved brug af dobbelte skærme

YouTube/Vimeo-eksportering (48 fps)

Tjek den officelle Lightworks release note for at se hele listen med ændringer.

Konkurrenter

Se vores 5 gratis videoredigeringsprogrammer herunder!