Anmeldelse: LG V40 ThinQ

LG V40 har fuldt fokus på fotografering med fem kamera på én enkelt Android-telefon, og det giver dig forskellige muligheder afhængigt af, hvorvidt du tager gruppebilleder, selfies eller et telefoto-mesterværk med kameraet bagpå. Du vil elske at se kameraets tricks og programmer spille sig ud på telefonens smukke 6,4 tommer OLED-skærm, selvom konkurrerende telefoner tager bedre billeder, har længere batterilevetid og i mange tilfælde er billigere.

Opdatering: Vi har opdateret kamera-afsnittet til at inkludere nye opdagelser på telefoto-objektivet, som betyder, at zoomede billeder viser sløring, hvilket kan være en fejl. Husk at læs vores oplevelser på side 2.

LG V40 ThinQ er den første telefon, der klemmer hele fem kamera ind i én enkelt telefon, så du får flere muligheder for at tage bedre billeder - selv hvis du synes, du allerede havde nok muligheder. Det er også den perfekte metafor for LGs ambitioner i et smartphonemarked domineret af Apple, Samsung, Huawei og et par andre. Det er endnu en mulighed, hvad enten du troede, du havde brug for det eller ej.

Heldigvis har LG V40 et par kamera-tricks, som adskiller telefonen fra blot at være endnu en Android-telefon, ulig dette års ikke-overraskende og lav-risiko LG G7 ThinQ. Den fanger større pixels og kombinerer et almindeligt, et telefoto og et super-vidvinkel-kamera i det bagerste kameraudvalg med tre sensorer. Der er også et almindeligt og et vidvinkel foran til selfies og gruppeseilfes.

Du får fem forskellige perspektiver med LG V40s kameraer og et væld af forskellige programmer. Triple Shot tager samtidig et billede fra alle tre kameraer bagpå, så du ikke behøver at tænke over, hvilket ville være bedst til et givent billede. Cine Shot lader dig lave seks sekunder lange cinemagraphs, så du delvist kan animere still-billeder. Og Cine Video, som man først så på LG V30, er tilbage for at gøre det lettere at zoome glidende ind hvor som helst, og ikke blot i midten af skærmen.

LG V40 har en masse kameraer, og mange måder at anvende dem på, selvom vi ikke kommer til at kåre den som alle tiders bedste kameratelefon. Telefonen prioriterer ansigter fint sammenlignet med konkurrenterne, men alt for ofte slører den baggrunden, selv når HDR er aktiveret. Vi testede den ved siden af Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS Max og Google Pixel 2 XL.

Afspilning af multimedia ser glimrende ud på LGs store, farverige 6,4 tommer OLED-skærm med HDR10. Du vil ikke bemærke det lille indhug i toppen af skærmen, og du kan stadig gøre skærmens "ører" sorte langs indhugget, hvis du ikke kan lide udseendet. Den er også blandt de hurtigste Android-telefoner, vi har testet, takket være Snapdragon 845 chipsettet og 6 GB RAM, og den er en af de eneste, der har et stik til høretelefoner, en kraftfuld højtaler og en indgang til microSD-kort.

LG V40 er mærkbart lettere end konkurrenterne på markedet for smartphones med store skærme, men stadig føles den ikke billig i hånden. Telefonen vejer som en stor plastik-telefon, men med alle fordelene (og ulemperne såsom hakker og skrammer) fra en premium-telefon lavet i glas. Der er god polering til stede, selvom den sorte model, som vi testede, var en magnet for fingeraftryk.

Uheldigvis har LG også valgt en let løsning i batteri-afdelingen, selvom prisen er tungere, end vi håbede. Du får knap nok en hel dags batterilevetid fra telefonen, og du skal stadig betale stort set det samme som for en iPhone XS eller Samsung Galaxy S9 Plus. For lidt flere penge kan du få et større batteri i en kun lidt tungere telefon, hvilket virker som en god handel.

Kameraerne på LG V40 er meget sjove at lege med takket være telefonens telefoto og super-vidvinkelkameraer, men billedkvaliteten bliver slået af andre smartphones. Som med LG G7 ThinQ vil LG V40 være et mere interessant tilbud, når prisen falder. Gode kamera-tricks får dig kun et stykke af vejen.

Lanceringsdato og pris

Den officielle lanceringsdato for LG V40 er torsdag d. 18. oktober, selvom forudbestillingerne begyndte d. 3. oktober i USA. Planen kan se anderledes ud i andre regioner, og afhænger af de lokale udbydere. Men ligemeget hvor du er, risikerer LG at få opmærksomheden stjålet af den ventende lancering af Google Pixel 3 og Google Pixel 3 XL d. 9. oktober.

V40 er dyrere, end den burde være, og den koster et sted mellem $900 og $980 i USA. T-Mobile udgaven koster $920, mens Verizon sælger den til $980. Vi venter på en bekræftet pris i Storbritanien, og på at se, hvad den koster i andre regioner.

I USA kan vi allerede fortælle dig, at den koster mere end telefoner i samme størrelse såsom Samsung Galaxy S9 Plus ($840), men mindre end iPhone XS ($1,000) og iPhone XS Max ($1,100).

Design og skærm

Designet på LG V40 henter inspiration fra iPhone XS Max og Galaxy S9 Plus, så det nærmest er et "hvad nu hvis Apple og Samsung slog sig sammen"-koncept.

Stort set hele fronten er dækket af den 6,4 tommer OLED-skærm, der har et lille indhug i toppen, hvilket får den til at ligne en iPhone X og samtlige Android-kloner siden. Indhugget er let at overse, men har plads nok til to frontkameraer og en lille højtaler til samtaler. Der er en anelse større kant omkring telefonens sider og bund, end man ser på en iPhone, men du opdager det kun ved at sammenligne dem side om side.

Det let buede glas på fronten og bagsiden af LG V40 møder en metalramme, hvilket gengiver udseendet fra Samsung Galaxy Note 9, uden dog at selve skærmen er buet - den er flad og følger altså ikke glasset krumning omkring siderne.

Blandt de funktioner, der adskiller telefonen fra konkurrenterne, kan nævnes tre kameraer bagpå, de to små kameraer foran og at alt dette kun vejer 168g. Det er markant lettere end Samsung Galaxy Note 9 (201g) og iPhone XS Max (208g).

LG V40 er en flagskibstelefon på diæt, og det er en prisværdig tilgang, selvom manglen på tyngde klart er en faktor i telefonens gennemsnitlige batteri-ydeevne senere i denne anmeldelse. LGs design-afdeling bliver ved med at vinde over teknologi-afdelingen, når de diskuterer "størrelse og vægt kontra batterilevetid".

I Vesten fås LG V40 i Aurora Black og Moroccan Blue, men der er flere farver såsom rød og grå i andre lande. Aurora Black-udgaven, som vi testede, er blank som et spejl - og lige så udsat for fingeraftryk. Du kommer til at grisse telefonen til på sekunder, hvis du ikke bruger et cover.

Tænd/sluk-knappen vender tilbage på højre side af telefonen - et skifte fra LG V30 og andre V-serie telefoner før den, som havde fingeraftrykssensor-knappen bagpå til at fungere som en tænd/sluk-knap samtidig med at kunne låse telefonen op. Nu bruges sensoren bagpå bare til at låse telefonen op, og den nye trykbare tænd/sluk-knap på siden er dedikeret til at vække telefonen.

Den dedikerede Google Assistant-knap er endnu en ny ting på V-serien, som følger, hvad vi så på LG G7. Knappen hidkalder Googles AI assistent, som er smartere end Samsungs forfærdelige Bixby AI. Men du kommer stadig til at ramme knappen ved en fejl, fordi du tager fejl af den og lydstyrkeknapperne, som sidder lige over. Google Pixel 2 og HTC-telefoner har den rette idé, hvor man klemmer på den nedre del af telefonen for at hidkalde assistenten, hvilket giver færre problemer.

LG V40 har kun én højtaler, men vi oplevede, at den spillede rigeligt højt takket være sit Boombox Speaker-koncept. Vi bemærkede det samme med G7 - indvendigt er hele telefonens bagside dedikeret til et resonanskammer. Du får også en 32-bit Hi-Fi Quad DAC og DTS:X 3D Sorrund Sound, som fortsætter V-seriens tradition med at tilbyde noget af det bedste lyd på en telefon, når du bruger den med høretelefoner.