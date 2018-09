Anmeldelse: iPhone XS

IPhone XS er naturligvis den bedste, som Apple endnu har leveret – det er ingen overraskelse, eftersom det er deres nye topmodel. Spørgsmålet er dog, om Apple har gjort nok for at gøre dette til et oplagt køb, og om det er tilstrækkeligt til at forhindre køberne i at skifte til en konkurrent. IPhone XS er på mange måder ganske vellykket, men det er ikke nogen særlig markant opgradering i forhold til iPhone X fra 2017, og den redefinerer ikke noget på samme måde, som sidste års model gjorde – den vigtigste opgradering er kameraet, hvor Smart HDR virkelig gør en forskel. Hvis du er på udkig efter et fremragende telefon, så har du den her – men du kan også vælge at vente en måned for at se, hvad iPhone XR har at tilbyde.

Note fra redaktionen: Vi har ikke givet iPhone XS en stjerne-vurdering endnu, da vi ikke har haft tid til at køre vores fulde pakke af batteri- og kamera-tests i fuldt omfang – vi vil lægge en endelig score på i den nærmeste fremtid, men først vil vi sikre os, at vi har lavet et grundigt tjek af alle aspekter af telefonens ydeevne, inden vi giver vores anbefalinger.

Dette er iPhone XS, som udtales ‘10-S’, ikke ‘ex-es’ som man kunne tro. Den ligner sidste års iPhone X til forveksling, og det kunne give indtryk af, at ikke meget har ændret sig, men det er i det indvendige, at forskellene ligger.

Dette er en underlig situation for en anmeldelse; som regel, når vi kigger på en ‘S’-variant af en iPhone, stiller vi det spørgsmål, om den er bedre end den eksisterende model fra året før – som så plejer at være billigere.

I 2018 har Apple dog besluttet at stoppe produktionen af iPhone X, så selv om vi kan drage sammenligninger, så vil de ikke hjælpe dig med at foretage et informeret valg (med mindre du kan finde en et sted, hvor X’eren stadigvæk er på lager).

Hvis du vil have den bedste iPhone, Apple har skabt, så er iPhone XS uden tvivl den rette – men kan opgraderingerne i det indvendige virkelig retfærdiggøre prisen, og er det nok til at afvise de stadigt mere kompetente konkurrenter?

Der er også den kommende iPhone XR at tænke på – det er en mere overkommelig udgave af iPhone XS, men før vi kan teste den engang i fremtiden (den skulle komme ud i oktober), er det svært for os at sige, om iPhone XS er den bedste Apple-telefon for dig.

iPhone XS pris og udgivelsesdato

IPhone XS vil kunne forudbestilles i de fleste lande fra den 14. september og være klar til levering over hele kloden fra den 21. september.

Med hensyn til prisen, så er de gode nyheder (hvis det er det rigtige udtryk), at prisen ikke er steget i forhold til sidste års vanvittigt dyre iPhone X, hvor prisen på iPhone XS 64GB ligger på 8.899 kroner.

Med 256GB lagerplads koster iPhone XS 10.249 kroner og 512GB-udgaven af iPhone XS ligger på 12.099 kroner.

Med det i tankerne, og selv om prisen på konkurrerende smartphones også er steget, vil iPhone XS stadigvæk være en af de dyreste smartphones, man kan købe (bortset fra iPhone XS Max, hvor prisen alene er nok til at få øjnene til at løbe i vand: 9.799 kroner for den billigste model).

Nøgle-features

Som regel vil vi i denne sektion tale om alle de nye features, som den nye telefon rummer – men i dette tilfælde, er der ikke særlig mange, eftersom Apple har holdt sig strengt til strategien med at lancere en ‘S’-telefon med ganske få ændringer ud over hastighedsforbedringer og enkelte andre løft i ydeevne.

Det betyder ikke, at der ikke er både imponerende og brugbar ny hardware i iPhone XS, men de fleste af fordelene vil ikke umiddelbart være tydelige for den almindelige bruger.

En ændring, som er nem at spotte, er den nye farve: guldvarianten er mere mokka end noget som helst andet, med et strejf af kobber i de dybe skygger. Den komplementerer de kendte Space Grey- og Silver-varianter.

Vi kan kun gå ud fra, at dette var muligt, fordi iPhone XS i sit ydre er stort set identisk med iPhone X, så det har hverken været dyrt eller tidskrævende, at ændre processen for at tilføje en ny tone-variant.

A12 Bionic-chipset

iPhone XS og XS Max har begge det samme chipset

Masser af kræfter

Neural Engine giver forbedringer hele vejen igennem

Markant kraftigere AR-muligheder

Apple er meget stolte af deres nye chipset, og med god grund: det er et af de kraftigste, der er brugt på nogen smartphone, udviklet som det er med en 7nm-proces

Dette vil måske ikke sige folk så meget, men det betyder grundlæggende set, at der kan presses flere transistorer ind på denne hexa-core CPU, som har to 'power'-kerner samt fire mere, der er optimeret til effektivitet.

Selv disse langsommere kerner er stadigvæk mere kraftfulde end nogen af dem, man finder på iPhone 6, en telefon som kun er fire år gammel, hvilket fortæller noget om, hvor hurtigt smartphone-teknologien bevæger sig, når det gælder kraft og effektivitet.

Man kunne stille spørgsmål ved, om det virkelig er nødvendigt med al denne kraft – og der er ingen tvivl om, at hvis du blot browser på nettet og sender beskeder, så er den helt og aldeles spildt.

På den anden side, hvis du vil lege med mulighederne indenfor augmenteret virkelighed (Augmented Reality), så har du god nytte af de ekstra transistorer.

Der er også en ny 'Neural Engine', som gør telefonen i stand til at arbejde mere intelligent, og lære mens du bruger den.

Den føjer et ekstra lag til brugen af telefonen, og gør at den kan genkende ting på skærmen, uanset om det handler om at lægge en Animoji på ens hovede i realtid under et FaceTime-opkald, eller finde ud af hvad der skal til for at forbedre kvaliteten af et foto, mens du tager det.

Det er svært virkelig at gøre fordelene op ved dette forbedrede chipset på anden måde end ved hjælp af tal. Ved at køre iPhone XS gennem Geekbench CPU-test, fandt vi frem til, at det er den mest kraftfulde telefon, vi endnu har testet: en score på 11.481 er over 1.000 højere end iPhone X fra sidste år og bedre end nogen telefon, vi har testet.

Denne hastighedsforbedring mærker man nemt med telefonen, da iPhone Xs er en af de hurtigste modeller, vi nogensinde har haft fornøjelsen af at bruge.

Det er svært at sige, hvor meget af dette skyldes hardwaren, og i hvor høj grad det er på grund af det nye og bedre iOS 12-system – men uanset hvad, så er det virkelig en lynhurtig oplevelse.

A12-chipsettet giver et skridt fremad i forhold til den grafiske ydeevne – ved gaming ligger grafikken tættere på konsol-niveau end nogensinde, og vi har også haft mulighed for at afprøve et par AR-titler.

Når det er sagt, så er vi ikke helt overbevist om fordelene ved AR-gaming – det er en god adspredelse i en periode, men mange titler mangler den gennemførte finish, som de mere typiske iPhone-spil har, såsom Elder Scrolls: Blades, hvor man får et fabelagtigt gameplay sammen med nogle overbevisende effekter inde i spillet.

For eksempel spillede vi ElemenTao, og ikke nok med at det manglede enhver form for tutorial, det var også en smule klodset, når vi prøvede at spille det på et bord. Det er egentlig ikke spillets skyld, men det er sjældent, at vi har et stort bord, hvor der ikke står noget på, hvor vi kan spille dette spil alene eller sammen med venner.

Ja, der vil være tidspunkter, hvor det fungerer, men de vil være lige så sjældne, som når man beslutter sig for at spille brætspil en aften – det kommer med andre ord an på, hvad man er i humør til.