Anmeldelse: iPhone 8 Plus

iPhone 8 Plus specifikationer Vægt: 202 g

Størrelse: 158.4 x 78.1 x 7.5 mm

Operativsystem: iOS 11

Skærmstørrelse: 5.5 "

Opløsning: 1080 x 1920

Processor: Apple A11 Bionik

RAM: 3 GB

Lagringsplads: 64/256 GB

Batteri: 2,691mAh

Kamera bagpå: Dual 12 MP

Kamera foran: 7 MP

iPhone 8 Plus ser ud som en iPhone 7 Plus, som igen ser ud som en 6S Plus, som igen ser ud som en 6 Plus. Det eneste visuelle som stikker ud på de nye modeller er glasset bagpå, og den dobbelte nuance, det skaber…var det ikke for den effekt, er stort set umuligt at skelne mobilen fra 7 Plus.

Når det er sagt, så kan det bero på strategien. Apple har aldrig ændret på noget bare for at ændre, og med 8 Plus er det som om at Apple er af den opfattelse, at der ikke er noget væsentligt at ændre.

Men…vi har også fået iPhone X, som faktisk rykker sig og tilføjer ny teknologi og ændrer vores opfattelse af iPhones.

Så man kan antage, at dette er den nye "standard"-iPhone, og mobilen som folk vender sig til, når de ikke vil betale store summer for en mobil.

Selvom den ikke er i samme prisklasse som X, er iPhone 8 Plus en af de dyreste flagskibsmobiler på markedet. Den har derfor brug for lidt ekstra, så man ikke vender forbrugeren mod de tidligere modeller.

Der er er par store opdateringer: kameraet er blevet forbedret, indersiden er nu den stærkeste i branchen, og små justeringer gør, at ting fungerer bedre og mere smidigt.

Dertil kommer et bedre batteri og en optimeret skærm, og iPhone 8 Plus er bedre, hvis man sammenligner med de mindre 8-modeller.

Men dagens smartphone-brugere bliver stadig mere skarpe, og beholder deres mobiler meget længere end før ... så den nye phablet fra Apple skal levere.

iPhone 8 Plus vs iPhone X

Den første forskel er prisen. iPhone X starter på 9800 kroner, hvis du vil have 64 GB-modellen, mens iPhone 8 Plus starter på 6700 for samme kapacitet.

Så hvad får du for den (noget) højere pris? Primært skærmen – du får en (næsten) rammefri 5.8"-skærm med 1125 x 2436-opløsning, og den har også OLED-teknologi.

Det er en større mobil med en mindre skærm – det sker, når rammen forsvinder.

Den anden store ændring er hvordan man låser telefonen op. På iPhone 8 Plus er det med Touch ID- fingeraftrykslæser, som det har været i årevis. iPhone X låser du op med ansigtet – heraf navnet Face ID.

Vi er bekymrede for om Face ID kan genkende ansigter hurtigt nok, og det er en af de funktioner, vi vil se på i vores test af iPhone X.

Øverst på iPhone X er der et kamera, der giver dig mulighed for at lave Animoji, her bliver emoijs animeret ved at aflæse dit ansigt. Funktionen er låst til iPhone X og kan derfor ikke bruges på iPhone 8 Plus eller iPhone 8.

Både iPhone X og iPhone 8 Plus har dobbeltkamera, som giver mulighed for forskelligt fokus på baggrunden og mere omfattende fotografiske egenskaber, men på grund af måden, man har skabt mobilen på (for at gøre plads til iPhone X-stik), så er kameraet horisontalt på X, men lodret på 8 Plus.

Kort sagt: på iPhone 8 Plus er skærmen en større version af 8 med bedre batteri og tyngde.

iPhone X er den næste generation af Apples mobiler. Den er fyldt med chokerende ny teknologi, som er meget spændende for Apple-fans.

iPhone 8 Plus pris og lanceringsdato

Lanceringspris (64 GB): 7500 kroner

Lanceringspris (256 GB): 8100 kroner

Lanceret 22. september 2017

Det er sikkert ingen overraskelse, at iPhone 8 Plus er dyr. Der burde findes et alternativ til dem, der "bare" vil have nogle gode apps, optage lidt videoer og downloade en masse fed musik – her havde en 128 GB-model været kærkommen.

Den almindelige bruger kan få svært ved at fylde 64 GB med fotos, apps, musik og det er godt at se, at Apple rent faktisk tænker over, hvor meget lagringsplads, man egentlig har brug for. Men i betragtning af at iPhone 8 Plus kan optage 4K på 60fps, og tre minutter af det går til 2,16 GB, kan du meget nemt fylde de 64 GB.

IPhone 8 Plus blev lanceret den 22. september, så tag et kig på nettet eller i butikkerne, hvis du leder efter en ny mobil.

Glinsende guld bagpå tilbyder ny funktion

Glasset bagpå tillader trådløs opladning

Ser luksuriøs ud i guld

Det første du lægger mærke til ud fra et æstetisk synspunkt er farverne. Den nye version i guld er den helt store nyhed. Den kommer med en guldaluminiumsramme og et guld/hvidt glas bagpå.

Det er en fantastisk kombination, og i forhold til 7 Plus er det virkelig visuelt anderledes og skaber et mere luksuriøst udseende. Blandingen af sølv og grå har ikke samme visuelle effekt, men i hånden opleves det anderledes med glas.

Glasset bagpå er dog ikke kun for syns skyld og af æstetiske grunde. Apple er endelig hoppet med på den trådløse opladningsvogn – lige da det så helt umuligt ud.

Samsung har taget teten indenfor den teknologi i flere år, og nu hvor Apple er med, er trådløs opladning kommet for at blive.

Der er ingen tvivl om, at det er praktisk og meget nemmere at kunne lægge sin iPhone på en opladningsplade. Men det er ikke revolutionerende – teknologien har været indbygget i mobiler i flere år.

Den ville måske gøre et større indtryk, hvis der allerede var en opladninsplade i æskren, men du skal bruge ca. 500 kroner på at købe den fra Apple.

Opladninghastigheden er imponerende og ikke er langt fra et kabel. Vi husker stadig den besværlige "opladning med trådløst", så du kan nok forstå, hvorfor Apple ventede indtil oplevelsen var god nok til at blive brugt på deres mobiler.

Ny og lys portrættilstand

Portrættilstand er hurtigere og bedre end tidligere

Portrætlyset er en lille, men imponerende funktion

Den store nyhed på 12 MP-dobbeltsensoren på bagkameraet er den forbedrede bokeh-tilstand – også kaldet Portrait Lightning.

Funktionerne er slående og viser, hvor kraftfuld den nye A11 Bionic er – den kan f.eks. få algoritmerne til at fungere med ansigtstræk og justere lysstyrken. Det kan både gøres før og efter, man har taget billedet via galleriet, selvom det er et kraftfuldt værktøj, er det ikke voldsomt imponerende.

Og det bliver en indikator for iPhone 8 Plus som helhed, mens hele oplevelsen generelt er smidig og forbedret, er de store hovednyheder ikke rigtigt til stede.

Portrait Lighning er ganske god, og vi føler os en smule skyldige i, at vi ikkef reemhæver denne egenskab lidt mere frem, hvis man tager i betragtning, hvor meget man har arbejdet på at få denne funktion med.

Portrættilstand kræver lidt arbejde for at nå det kvalitetsniveau, som gør den helt store forskel.

Men den nye portrættilstand er en af iPhone 8 Plus' betydelige opgraderinger i forhold til sine forgængere. Den er lysere, og det går hurtigere at identificere det, du nu vil fotografere, og har også Portrait Lightning-funktionen, som ikke er tilgængelig i ældre modeller.

Portrait Lightning-tilstanden ændrer en smule, men ikke meget og Studio og Studio Mono ser lidt for meget "klippet" ud, selvom kanterne er rigtige.

Hvis du bruger lidt tid på at lave det perfekte billede, kan du få nogle rigtigt gode resultater, men moderne smartphone-kameraer skal kunne tage et hurtigt billede, og vi kan desværre se, at denne funktion bliver væk blandt andre apps.

Image 1 of 4 Mørkt lys i portrættilstand fungerer godt Image 2 of 4 The 'Contour' lighting effect works very nicely Image 3 of 4 The speed of working out the object is much improved over the 7 Plus Image 4 of 4 The mono stage lighting is a favorite

A11 bionisk motor

Fantastiske benchmark-resultater

Virker i praksis ikke hurtigere end 7 Plus eller Note 8

Det kan være svært at gennemskue de navne, Apple giver til sine chipset i disse dage. Efterfulgt af A10 Fusion fortæller navnet A11 Bionik ikke rigtigt, hvad den kan, men man kan kalde den "fremkaldende".

Det nye chipset har seks kabler (med fire effektive som gør det grundlæggende arbejde), mens de to andre gør det tunge arbejde, alt efter om det handler om fotoredigering, multitasking ellert at tilføje lidt live-kameraeffekter.

De nævnte Portrait Lightning-effekter har brug for masser af kraft, og det er her A11-chipsettet kommer ind i billedet. Enhver app som bruger et højt niveau af billedmanipulation, fungerede forholdsvis fejlfrit i vores forsøg, og bød ikke på fejl, da vi brugte f.eks. brugte filtre.

Det er svært at formidle brugen af alt dette til den almindelige bruger, hvis du ikke bruger funktionerne regelmæssigt, men den sørger for, at din iPhone arbejder mere harmonisk i de næste to eller tre år i forhold til tidligere generationer.

Alt føles fast og sikkert under fingeren med denne iPhone, selv om det måske er overflødigt at nævne, når en iPhone altid føles sådan, når du tager den ud af æsken. Den rigtige test kommer, når du downloader apps og indhold.

Det er en af de mest kraftfulde mobiler lige nu

Generelt set gik det hurtigt at "fylde" mobilen, men vi oplevede et par tilfælde, hvor brugerfladen tøvede lidt. Den var stadig hurtigt, men vi oplevede en langsommere hastighed. Problemet blev hurtigt løst, men det er noget overraskende for en iPhone, og ikke noget vi er vant til.

Hvad der er mere overraskende er, at iPhone 8 Plus ikke klarede sig meget bedre end iPhone 7 Plus i testen. Vi åbnede og lukkede et par apps på begge mobiler samtidigt, og responsen var næsten identisk og lignede Samsung Galaxy Note 8 .

Iphone 7 Plus var faktisk bedre til f. eks. at gemme en lang film, selvom den er ældre og bruger mere intern hukommelse. A11 Bionik-chippen er absolut stærk, men vi har ikke bemærket noget, der viser dens power i dagligt brug. Den kommer kun til udtryk i de ekstra funktioner som f.eks. Portait Lighting.

Når det gælder hastigheden er iPhone 8 Plus den mest kraftfulde, vi nogensinde har set i en præstations sammenligning. Geekbench-resultatet er uovertruffent, passerer 10.000 på multi-performance og slår alt fra Android-verdenen.

Vil du mærke noget til denne ydeevne i din daglige brug? Nej. iPhones har været hurtige nok i mange år, men folk begynder at forvente mere og mere af deres mobiler, f.eks. filter på billeder, dele indhold med venner eller spille de mest kraftfulde spil. Du vil være glad for bionik-chippen år efter år.

Apple gør ikke selv det helt store nummer ud af den kraftfulde ydeevne i deres mobiler, men de opbygger et renommé om, at deres mobiler fungerer, som de skal, og iPhone 8 Plus vil fortsætte med at fungere ligesom enhver anden mobil enhed, Apple nu sælger.