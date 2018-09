Anmeldelse: iPad Pro 12.9

iPad Pro 12.9 er tablettens sidestykke til en gaming laptop. Den er utrolig kraftfuld, uomstrideligt hurtig og en fryd for øjet, hver gang du tænder for den mærkbart forbedrede skærm. Den er stor at bære rundt på hver dag og temmelig dyr sammenlignet med iPad Pro 10.5 med de samme specifikationer. Det er meget nemt at forelske sig i den nye iPad Pro's kæmpe størrelse, men også let at ønske, at den var mindre.

iPad Pro er - ifølge Apple's nyeste iPad-reklame - en computer for en ny generation af brugere, som ikke ved, hvad en computer er; for alle andre er den en toptunet tablet, især for dem, der tænker på at udskifte deres gamle bærbare.

Apple's markedsføring er heller ikke længere ubegrundet. iOS 11 opdateringen gør det mere realistisk for en masse mennesker at skifte en forældet computer ud med en iPad Pro takket være dens tablet-baserede funktioner, og den nye iPad Pro 12.9 er en af de bedste måder, hvorpå man kan opleve Apple's software på en frisk. Og den for nyligt annoncerede iOS12 opdatering vil gøre det endnu bedre senere på året.

Der er en masse gode nyheder her. Sammenlignet med iPad Pro 12.9 (fra 2015) har den en 12.9 tommers ekstremt anti-flekterende touchscreen, som står mere klart og har en bedre farvemætning. Denne skærm - som er langt den bedste, vi har set på en tablet - er i bund og grund en Mac med touchscreen. Hvis du undrer dig over, hvordan Apple er i stand til at konkurrere med Microsoft Surface Pro og en masse andre touch-venlige Windows laptops, så er svaret her.

I både denne nye iPad Pro 12.9 og den mindre iPad 10.5, der blev markedsført samtidigt, er der en hurtigere A10X-chip med tilstrækkeligt af Apple's ydeevne til at matche de fleste laptops. Den har en hexa-core CPU og en 12-core GPU, hvad der ganske enkelt betyder, at du overhovedet ikke vil have problemer med at multitaske i det øjeblik, du opdaterer til iOS11. Apple's Pencil, Smart Keyboard og - på 12.9 tommers versionen - et stærkt 10-timers batteri, der kan lades hurtigt op, afrunder til sammen Apple's stærke mobil-serie.

Den store farverige skærm og de toneangivende "hestekræfter" har selvfølgelig sin pris. Den nye iPad Pro 12.9 er utrolig dyr, også sammenlignet med andre iPads - næsten to en halv gang mere end iPad 9.7, som vi stadig er vilde med. Apple Pencil og Smart Keyboard skal også købes separat. Indimellem virkede den 12.9 tommers iPad Pro uhåndterlig sammenlignet med iPad 10.5, som er udstyret med en mindre ramme på siderne. Dens mere kompakte dimensioner kan godt virke mere tillokkende. Men alt andet ved den nye iPad Pro føles godt, selv om det ikke ser ud, som om Apple har forandret meget ved den, før man dykker ned i den og begynder at bruge Apple Pencil på den hurtigt reagerende touchscreen. Dens ydeevne er fremragende, og App Store forbliver den bedste grund til at foretrække et iOS-drevet system frem for en Android. Det er simpelthen bare et bedre tablet økosystem .

Pris

Apple har fordoblet lagringskapaciteten i forhold til den første generation iPad Pro 12.9 uden at sætte prisen op, men man skal stadig betale for det eftertragtede tilbehør: Apple Pencil, den 12.9 tommers Smart Keyboard Folio, som vi anbefaler for produktivitetens skyld. Og Wi-Fi + Cellular iPad Pro 12.9 er endnu dyrere.

Det er stadig billigere end en MacBook, men ikke meget. Macbook Air har ikke den flotte Retina-skærm, tablettens slanke form eller den Apple Pencil kompatibilitet, som man får med en iPad Pro. Den har dog macOS High Sierra og kommer med et keyboard, som er lettere at sidde med på skødet - hvis man ikke har noget imod forældet hardware og design. Apple's fremtid inden for computere ser ud til at være knyttet til iPad.

Hvis det er for mange penge at spendere, og du gerne vil have en væsentlig billigere iPad uden alle de funktioner, der hører til Pro-niveauet, så blev den nye iPad 2018 lanceret tidligere på året, og den understøtter Apple Pencil til en meget billigere pris med en 9.7 tommers skærm.

Skærm

Skærmen på iPad Pro 12.9 er den største af alle iPad-skærme - og kan undertiden føles overdreven stor, men det er jo ingen skade til at blive forkælet. Og forkælet bliver man med klarere og stærkere farver i forhold til tidligere iPads, selv om man måske ikke bemærker det, med mindre man holder dem op ved siden af hinanden, men bare siger: "Det ser virkelig godt ud!"

Den har den samme 2732 x 2048 opløsning som den iPad, vi fik for to år siden, men det nye er, hvor glat alting bevæger sig rundt, hvor farvemættet det alt sammen ser ud, og hvor meget klarere det kan blive, og ikke hvor mange pixels man alligevel ikke tæller.

Det her er det afgørende: Den nye iPad Pro er mærkbart mere følsom, hvad enten du bevæger dig hurtigt igennem iOS 11's multitasking menuer eller tegner med Apple Pencil. Skærmen udviser mindre forsinkelse takket være det, som Apple kalder ProMotion teknologi, som giver hurtigere "refresh rates" på op til 120Hz. Tricket er her, at skærmens "refresh rates" varierer efter indholdet og afpasser sig automatisk for at spare batteritid. Den holder trit med dig, når det er nødvendigt, og sætter automatisk tempoet ned , når det ikke er det.

Hvis man kigger nærmere på denne iPad Pro 12.9 sammenholdt med første generationsudgaven, vil man bemærke andre forskelle såsom et større farveregister og en helt lamineret skærm, hvilket den første model ikke havde. Man får også for første gang Apple's True Tone display i 12.9 tommers størrelsen, hvilket gør det lettere for skærmen at tilpasse sig lyset fra omgivelserne.

Design

Den 12.9 tommers skærm, der gør den til et alternativ til en bærbar computer, er grunden til at købe denne ekstra store iPad Pro frem for flagskibet på 10.5 tommer. Det er den bedste måde, hvorpå man kan multitaske og have overblik over det hele på en Apple uden for Mac-familien.

Når man multitasker mellem dokumenter, regneark og emails på iPad Pro 12.9, går det op for én, at man har det hele lige for øjnene af sig og ikke behøver at scrolle nær så meget som med andre tablets, man har haft. "Wow, jeg kan jo se alle cellerne i det her regneark med det samme". Det er en fantastisk følelse. Selv om den nye iPhone X med sin fuldskærm er et pænt spring op i størrelse, kan det alligevel være irriterende at skulle scrolle gennem tal, og den oplevelse havde vi aldrig med denne store iPad.

Når det drejer sig om at udføre seriøse opgaver, findes der ikke en bedre tablet end iPad Pro 12.9 takket være dens store skærm. Det er en fornøjelse af have den, men også lidt af en håndfuld at holde om. Den er ganske vist bærbar, men den er, hvad vi kalder tablettens sidestykke til en gaming laptop. Hele tiden at slæbe rundt på den uden for hjemmet eller kontoret kan indimellem være lidt anstrengende.

Den er 6,9 mm tyk og vejer 677 g, så den er i sig selv tynd og let. Men med Smart Keyboard Cover sat på, er det ikke lige så let at folde keyboardet ud som på 10.5 tommers iPad Pro og dets mindre keyboard - der er en ekstra flap på det bøjelige materiale ved den størrelse. Der er stadig heller ingen steder at placere Apple Pencil, så pas godt på den stylus - for husk, at den er dyr.

Image 1 of 3 Stort er godt, men iPad Pro 12.9 er kun lige til at klemme ned i vores skuldertaske. Og glem alt om at få den officielle Apple mappen ind i en rejsetaske.

Image 2 of 3 Apple's Smart Keyboard Case is recommended, but it's a little more cumbersome to unfold compared to the the 10.5-inch version.

Image 3 of 3 There are just one too many flaps to slickly unfurl this larger keyboard case. The next iPad Pro 12.9 should be smaller in overall size.



Man kan købe den officielle iPad Pro mappe, som har en særlig plads til Apple Pencil, men med begge ting er denne tablet for stor til mange kompakte laptop-tasker (hvorimod vores 13-tommers MacBook Pro passer ind i denne samme skuldertaske). Den er altså ikke særlig bærbar. Og værre endnu: Der er ikke plads nok, hvis man prøver at få den ned i lædermappen med Smart Keyboard Coveret sat på. Man skal bruge to hænder og en del kræfter på få den ind og ud af mappen. En iPad er lavet for at være mobil, og her lever den ikke op til det, vi gerne vil have. Man kan bare ikke få alt, hvad man kunne tænke sig, ved denne størrelse.

iPad Pro 12.9 kunne have haft gavn af de tyndere kanter på iPad Pro 10.5. Rygterne om den nye iPad Pro 2018 peger i retning af et tablet design i lighed med iPhone X uden en "home button" i et forsøg på at forøge skærmstørrelsen. iOS 12 gav os det til dato største vink om dette med iPhone X matchende bevægelser for Control Center (swipe nedad fra øverste højre hjørne) og tilbage til home (swipe hurtigt nedefra)

Vi synes godt om, at disse bevægelser bliver de samme på tværs af iPhone X og iPads, men en ny iPad Pro for 2018 ligger sandsynligvis flere måneder ud i fremtiden. Og når det sker, bliver det forhåbentlig i flere farver i iPad Pro 12.9-størrelsen. Indtil videre har vi kun sølv, grå og guld - rødgylden findes nu udelukkende i 10.5 tommers størrelsen.