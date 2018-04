Anmeldelse: iPad Pro 10.5

iPad Pro 10.5 er den bedste iPad, du kan købe, hvis du leder efter en Apple-tablet, der både tilbyder underholdning, mulighed for at være produktiv og en lækker 10.5-tommer skærm. Med den tabletfokuserede iOS 11-opdatering er det nemmere at skifte mellem apps, også selvom touchskærmen ikke er som på MacBook. Men den er tæt på. Den nye skærm kommer med en tyndere ramme og kraftige højttalere er også en fin fornøjelse for ørerne.

10.5 tommer iPad Pro repræsenterer Apples ønske om at tilbyde en tablet med alting i. Den bedste lydoplevelse, det bedste af det bedste af firmaets skærmteknologi samt mest muligt power pakket ind i denne tablet.

Tag ikke fejl: Appel vil gerne have dig til at vælge iPad Pro i stedet for en bærbar pc, hvis du da ikke vil betale for den nye MacBook.

Ironisk nok er prisen – når man tilføjer det nødvendige tilbehør – ikke langt fra en bærbar, men iPad Pro tilbyder noget lidt anderledes.

Der er ikke meget som producenterne kan gøre for at opdatere deres tablets nu om stunder, udover at øge specifikationerne, da anvendelsesområderne for disse enheder ikke har ændret sig meget i løbet af årene. En forskel er at de nu kan fungere som pseudo-erstatning for din pc, når man tilføjer et tastatur.

Når det er sagt, så viser Apple alle førsteklasses specifikationerne i den nye iPad Pro, og det gør i den grad en forskel, men imponerer de virkelig kunderne, og er det nok til at retfærdiggøre den højere pris?

For at svare på de spørgsmål vil vi forsøge at skrive hele denne anmeldelse på den nye iPad Pro 10.5 – herunder tage billeder og redigere dem - og med vores "hands on"-billeder taget med iPhone 7 Plus, som har en sammenlignelig sensor. Mon det er muligt?

De problemer vi så i 2015 kredsede omkring apps og hvordan man skiftede imellem dem og uploade billeder til vores CMC-system samt Apple Pencil som erstatning for en mus – er det blevet bedre?

iPad Pro 10.5 pris og lanceringsdato

Lad os gå direkte videre til det negative: prisen på 10,5 tommer iPad Pro kan få dig til at fælde en tåre med 7495 kroner for modellen uden cellular-tilslutning – og det gælder kun, hvis du vil have 64 GB lagringsplads.

Måske en acceptabel pris for nogen, for andre er det for dyrt med 256 GB-modellen til 8895 kroner, og det koster 11095 kroner, hvis du vil have 512 GB-modellen. Den største model kan dog være lidt overflødig for nogen som ikke har behov for 0,5TB lagringsplads.

Det er en overraskende høj pris, da sidste års iPad Pro 9.7 kostede cirka 6700 kr.

Der er et par vigtige opgraderingen på chippen og skærmen, men eftersom sidste års model var ok på flere områder, er det mærkeligt, at Apple igen hæver prisen og også fjerner 9,7 tommer tablet'en fra butikkerne.

Design

Hvis du allerede kender til iPad, så vil designet på den nye iPad Pro ikke overraske dig. Bagpå sidder samme afrundede metal (og nu er der ikke nogen plastikudskæring øverst til stik, hvilket pynter på designet), og den opleves utrolig let i hånden med sine 469 gram.

Det er nærmest umuligt at spotte, at du sidder med en ny iPad foran dig, men på sin egen måde er det en god tablet, som man godt kan holde ud at sidde med i hænderne i et stykke tid.

Det udstående kamera på bagsiden irriterer en anelse – man skulle tro, at der var plads på denne store enhed til at få en jævn bagside – men da den anvender samme sensor som i iPhone 7 forstår vi, hvorfor Apple har taget dette valg.

At holde komponenterne mindre på denne måde betyder, at der er mindre plads til højttalerne, som har store resonanskamre for at forstærke lyden, som kommer ud af den nye iPad Pro. Vi er glade for, at Apple besluttede sig for dette, for lyden på denne tablet er helt fantastisk – mere om det senere.

Det er måske lidt ærgerligt, at 10,5 tommer iPad Pro ikke er vandtæt, da Apple åbenbart har mulighed for at gøre det, som f.eks. med iPhone 7.

Men det kan man godt leve med – at lave en tablet vandtæt er lidt mindre nødvendigt end for en mobil, som er mere udsat for at blive våd pga. størrelsen.

Det er næsten unødvendigt at tale om byggekvaliteten på denne tablet. For premiummærkatet på dette Apple-produkt garanterer, at den er bygget til at holde og til at ligge godt i dine hænder.

Knapperne føles godt fabrikeret, er behagelige og alt er nemt at finde under dine fingre. TouchID-sensoren svarer hurtigt og er indenfor rækkevidde uanset i hvilken retning, du holder tablet'en.

Du kommer til at bruge mange penge på denne enhed, men i det mindste får du noget som retfærdiggør prisen i form af byggekvaliteten.

Skærm

Skærmen på denne 10.5"-iPad Pro er en af de bedste, vi har set på tabletmarkedet takket være skarpheden og det brede farvespektrum.

Her har Apple lagt de fleste kræfter, og det mærkes. I det øjeblik du sidder med den nye iPad Pro vil du blive overrasket over, hvor lidt ramme der er, og hvor hurtig den opleves under dine fingre.

Apple har pakket en masse ny teknologi ind i denne skærm for at gøre den ekstraordinær... men man oplever, at det måske er for meget især med henblik på prisen.

Ja, skærmen ser bedre ud, men er det nok?

Skærmen er absolut en opgradering, men den opleves på en måde mere begrænset, da 12.9"-modellen er så meget dyrere.

Der er rigeligt skærmplads, da Apple har bibeholdt skarphedsniveauet ved at placere 1668 x 2224 pixels i skærmen for at balancere med størrelsen, hvilket er et godt træk.

Skærmen kan blive endnu lysere end tidligere tablets – helt op til 600 nits, hvilket betyder, at den kan vise HDR-film. Det er i teorien fint, da den visuelle kvalitet ved visse indstillinger er fantastisk.

Vi siger "i teorien", da det er umuligt at teste lige nu. Når man streamer indhold fra Youtube har man ikke fået full HDR-effekt, og man kan ikke kopiere HDR-videoer til en iPad.

Som du kan læse senere, så er det ikke let at få adgang til HDR-indhold endnu.

ProMotion-skærmens teknologi er værd at tage et ekstra godt kig på, for det er noget, som Apple har fremhævet flere gange under lanceringen og ved demonstrationer.

Ideen er, at skærmens billedhastighed varierer alt efter, hvad der bliver vist – når man scroller på hjem-skærmen eller er på nettet tilbydes 120 billeder i sekundet for den mest smidige oplevelse, men når den f.eks. viser et stillbillede nedsættes billedhastigheden for at spare på batteriet.

Du skal ikke bekymre dig for, at dine videoer ser mærkelige ud. Du lægger ikke mærke til denne ændring – den dynamiske opdateringshastighed er der i lige så høj grad på grund af batteriet.

Ud fra et visuelt synspunkt kan det være svært at sige, om denne teknologi er nødvendig. Vi oplever den ganske vist som mere smidig og hurtig, når man scroller på hjem-skærmen og animationen mellem apps virker mere klar end nogensinde, men det er (måske) ikke noget, der imponerer alle.

Det var stort set en smidig oplevelse at tjekke skærmen på denne nye 10,5 tommer tablet – det er absolut en opgradering både visuelt og hvad angår hurtighed.

Der var ikke så mange fejl med opdateringshastigheden på tidligere udgaver af iPad og ProMotion-teknologien er rent faktisk batteribesparende. Det har naturligvis en effekt, hvis du bruger iPad Pro dag ind og dag ud, men vi mærkede ikke den helt store forskel.

TrueTone-skærmen er svær at bedømme – den justerer lyset ved at måle farven på det som lyser, så skærmen ser anderledes ud, når du bruger den under en lampe eller udendørs.

Det er nemt at sige, at TrueTone-teknologien ikke betyder noget. Lige indtil du slår den fra i indstillingerne. Så kan du mærke en reel forskel og behagelig forskel, især hvis du bruger iPad Pro i lampelys.

Overordnet set er skærmkvaliteten fantastisk på mange måder, men det bliver stadig en stort spørgsmål, om det måske er for meget.

Er du Apple-entusiast og er vild med alt, de sender på markedet, så vil denne tablet uden tvivl imponere dig.

Bedre farver, lysere scener og anti-reflekterende gør den nem at bruge i forskellige omgivelser – spørgsmålet bliver med rette, om den forbedrede billedhastighed er pengene værd, når vi kan slå fast, at mange slet ikke vil lægge mærke til denne forskel.