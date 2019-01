Anmeldelse: Huawei Watch GT

Huawei har droppet Wear OS-softwaren, som normalt driver deres smartwatches, for i stedet at satse på sit eget styresystem – og det er i store træk det største problem ved Watch GT. Når det er sagt, er det batterilevetiden og prisen på Watch GT, som gør det til et godt køb for nogle.

De første to Huawei Watch-produkter var en stor årsag til Android Wear-platformens tidlige succes, så det kom som en overraskelse, da firmaet valgte at droppe Googles bærbare platform på Huawei Watch GT.

I stedet har firmaet valgt at benytte sin egen software i sit seneste smartwatch, som skal sælges ved siden af Huawei Watch 2, der benytter Wear OS, og være en del af en separat linje af produkter, i stedet for at blive det nye ”Huawei Watch 3”.

Watch GT har skrottet softwaren for at forbedre batterilevetiden og den gode nyhed er, at det virker – selvom det har betyde kompromisser andre steder. Herunder finder du vores dom over Watch GT fra Huawei.

Huawei Watch GT lanceringsdato og pris

Der findes to varianter af Huawei Watch GT, som du bør kende til. Huawei kalder dem Sport og Classic. I øjeblikket er Classic svær at opdrive på de fleste markeder, så hvis du falder over Huawei Watch GT, er der højst sandsynligt tale om Sport-versionen – selvom vores erfaring siger, at forhandlere sjældent referer til ures som Sport-udgaven, men i stedet bare kalder det Watch GT.

Prisen ligger på ca. 1.888 kr. men er allerede set billigere hos flere forhandlere. Den laveste pris netop nu ligger på 1.666 kr. selvom uret kun har været på markedet siden november 2018. Vi anbefaler derfor, at man ser sig omkring, inden man køber.

Design og skærm

Dette er et tyndt og let smartwatch med fuldt farvedisplay og vi fandt det behageligt at gå med i hele testperioden: vi fik desuden komplimenter for hvordan uret så ud på håndleddet.

Designet minder meget om Huawei Watch 2, selvom det har en tyndere profil. Det er 10.6mm tykt, hvilket betyder, at det føles behageligt på armen, uden at være for tungt, som denne slags ure har en tendens til at være.

AMOLED-skærmen på 1.39 tommer er både lys og skarp. Alle vores data står klart på skærmen og det er let at interagere med touch-skærmen. Denne klarhed skyldes opløsningen på 454 x 454 pixels, som er højere end hvad vi ser på mange andre smartwatches.

Dette er en af de bedste skærme vi har set på et smartwatch, hvilket derfor også gør det til en skam, at der ikke er nogen Wear OS-software, og derfor ingen ekstra apps udover Huaweis eget standardudvalg. Men lad os holde fokus på designet…

Der er to knapper i højre side af uret, som bruges til at navigere rundt i brugerfladen, når du ikke bruger touch-skærmen til det samme. Den øverste knap vækker uret og bringer dig tilbage til hovedmenuen, imens den nederste kan programmeres til den genvej du ønsker. Dette betyder, at du let kan starte din yndlings-app, uden først at skulle igennem hovedmenuen, hvilket eksempelvis er smart, hvis du er ude at løbe med uret på.

Hvis du ejer et Huawei Watch 2, vil du genkende mange af designelementerne. GT er lavet af en kombination af keramik og metal, hvilket giver et premium-look på håndleddet. Urskiven har tal på, hvilket får det til at ligne et traditionelt ur og vi kan generelt rigtig godt lide designet på det ur vi har haft til test.

Du får valget imellem et sølvfarvet hus med brun læderrem (som har silikone på indersiden, for at gøre det mere behageligt under sport), eller et sort hus med en sort silikoneren. Vi foretrak sølvudgaven med den brune rem, men begge ser godt ud på håndleddet.