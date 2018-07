Anmeldelse: Huawei P20 Pro

Huawei P20 Pro tilhører den voksende kategori af mega-mobiler. Og her tænker vi på de nye dyre smartphones, der indeholder al den nye teknologi, man kan proppe i dem, beregnet på folk, der ikke tænker på prisen.

I toppen af denne kategori er Samsung Galaxy S9 Plus og iPhone X. Sammenlignet med de to, er Huaweien nok den svageste, men prisen er altså også noget mindre.

Nor det er sagt, (Og nu afslører vi nok lidt af konklusionen på denne anmeldelse) så ryger denne P20 Pro altså godt højt op på listen. Og det er ikke en pludselig indskydelse efter et par dages brug, vi har haft seriøst gang i den i en måneds tid - og vi er stadigvæk imponerede.

For den pris man giver for Huawei P20 Pro, kan man blot få en 64GB iPhone 8 Plus - ikke en iPhone X - til gengæld skal man så vænne sig lidt til det lidt skæve Huawei-design.

Til gengæld får man så det mest fleksible kamera på smartphone-markedet, og det er uanset prisen. Og det bør tilfredsstille både den hurtigskydende amatør og den seriøse entusiast.

Se P20 Pro i aktion

Huawei P20 Pro pris og tilgængelighed

Pris: : cirka 6.300 og op

Lancering den 3. april 2018 i Danmark

Nøglefunktioner

40MP bag-camera med 3x optisk zoom

Kirin 970 CPU med AI smarts

Stort 4,000mAh batteri

Hvis du på forhånd er interesseret i Huaweis P20 Pro, er det formentlig på grund af kameraet. Der er tale em et tripple-kamera, som er placeret på bagsiden af mobilen med henholdsvis 40 megapixel kamera, et 20 megapixel sort/hvid kamera og endelig et 8 megapixel kamera med 3 x optisk zoom.

Det vil sige, at man kan tage billeder med 3x zoom og endda opnå gode resultater ved 5x. Den store stjerne her er kvaliteten ved dårlig belysning. Optagelse ved standard belysning er på højde med de bedste, men et dedikeret night-mode giver lige så gode billeder som APS-C og DLSR kameraer.

Derudover har Huawei P20 Pro et frontkamera med 24 megapixel, der er fremragende til selfies og ansigtsgenkendelse.

Andre dele af mobile er mere konventionelle. Man får en Kirin 970 CPU, som også bruges i Huawei Mate 10, 6GB RAM og 128 GB opbevaringsplads.

Som andre af Huaweis nyere mobiler, så er gør P20 Pro et stort indtryk ved første øjekast med dens reflekterende glas-finish. Og så har den et meget større batteri end de fleste, 4.000mAh - uden at det springer i øjnene.

Der er ingen tvivl om, at Huawei har lagt mange kræfter i denne mobil, og resultatet er da også mere interessant end Samsungs Galaxy S9 eller S9 Plus, ikke mindst på grund af dets fremragende kamera-muligheder.

Design

Iøjnefaldende glas- og metaldesign

OK størrelse for en 6.1 tomme mobil

Ingen stik til høretelefoner

"Prangende" er vel det ord, der beskriver Huawei P20 Pros design bedst. Ja, den er stor, og ja, den har det berømte/berygtede "hak" for oven, men dens glitrende overflade får den til at stå ud fra mængden.

Den er formet af to afrundede Gorilla Glass med metalfinish på siderne. Metallet er aluminium, men det er poleret, og det får det til at lige stål. I modsætning til iPhone X, der er lavet af rustfrit stål, så er P20 Pro stadigvæk uden ridser efter en måneds brug.

Du vil formentlig se flest sorte og blå versioner, men der findes også andre iøjnefaldende varianter, blandt andet en variant, der er lille for oven og derefter glider over i en slags grøn/turkis i bunden.

Denne udgave er nok op til diskussion, men så kan man jo vælge en mere almindelige farve. Fingeraftryk giver sig hurtigt til kende på mobilen, ligesom den let hævede kamera også har nemt ved at samle støv.

The Huawei P20 Pro har et stort batteri, men det fremgår ikke af designet. Mobilen er faktisk både tyndere - 7,8 mm - og lettere end Samsung Galaxy S9 Plus

Til gengæld ser Samsungs skærm større ud, fordi Huaweien ikke runder på siderne. Det er kun glasset, der gør det, og endda kun den sidste millimeter.

Huawei P20 Pro er - sammen med Huawei P20 - den første mobil fra Huawei med et hak for oven, udskæringen, der blev gjort berømt af Apples iPhone X. Apples undskyldning for udskæringen er, at det er nødvendigt for at kunne bruge ansigtsgenkendelse med normalt kamera, IR kamera og så videre.

Huaweis undskyldning er ikke så god, da der kun er et højopløseligt kamera samt en højttaler på fronten, til gengæld er udskæringen mindre. Om et par år vil vi sikkert tænke, "hvad pokker skulle det hak gøre godt for", men lige nu er det topmoderne.

Man glemmer det i øvrigt hurtigt, ikke mindst fordi, at når man ser 16:9 video, så er der alligevel en sort kant hen over toppen.

Huawei har også fulgt en anden trend, idet mobile ikke har et stil til høretelefoner. Man får en USB-C til 3, 5 mm adapter med, eller man kan benytte trådløse høretelefoner. Vi ville nu gerne have haft det rigtige stik med.

Mobilen er vandtæt og kan holde til at ligge i en meters dybde i en halv time, men lad være med at gøre det for sjov.

Under skærmen sidder en fingeraftryksskanner, og som på andre af Huaweis nyere modeller er den lynhurtigt, og de logger ind på brøkdelen af et sekund.

Skærm

6.1 tommer AMOLED skærm

1080 x 2244 opløsning

Justerbart skærmudseende

Ligesom andre af Huaweis hig-end produkter, så har P20 Pro ikke den højeste skærmopløsning i klassen. Den kommer "kun" med en 1080 x 2244 AMOLED skærm.

Tallene virker lidt usædvanlige, men der er i virkeligheden tale om en fuld HD-skærm, der bare er trukket lidt ud til 18.7:9 formatet.

Og ja, den er endda bredere - eller længere - end de fleste andre 18:9 mobiler.

Med 408ppi kommer den ikke engang tæt på Samsung Galaxy S9 Plus' 529ppi, men det ser du ikke, med mindre du bruger et mobil-baseret VR headset. Og det er der vist ikke så mange, der gør.

Kvaliteten af Huawei P20 Pros skærm er dog ganske glimrende. Sort fremstår perfekt med blot en minimal blå afskygning, når man tilter den. (Det er ofte et problem med mindre avancerede OLED-skærme.)

Man har også et par farveprofiler at vælge imellem. Standard fremstår en smule mere mættet end den gamle sRGB-standard, men den giver en ganske naturlig billede. Levende farver bliver nedtonet en smule.

Ligesom med andre Huawei-mobiler, så kan man justere farvetemperaturen efter eget behag, selv om standardindstillingen er ganske god.

Huawei P20 Pro har et par usædvanlige tweak-muligheder. Skærmen kan løbende ændre farvetemperaturen, så den passer til omgivende lysforhold, og skærmens øverste del kan blive helt sort for at skjule det berømte "nudge" - eller hakket. Dette ser ganske pænt ud, da dette lille område stadig kan bruges til underretningsikoner, når det bliver mørkt.

Det er også værd at notere sig, at Huawei P20 Pro kommer med skærmbeskyttelse, så man fra starten kan undgå ridser. Når det er sagt, er vi nødt til også at skrive, at den tynde plasticfilm hurtigt bliver sat til med fingeraftryk, så vi kan kun anbefale, at man sørger for en bedre beskyttelse af skærmen.