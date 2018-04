Anmeldelse: Google Pixelbook

Med rygterne om, at det nu er muligt at hente tidlige versioner af Google Fuchsia og selv installere dem, ville det ikke være overraskende, hvis det fik interessen for Google Pixelbook til at blomtre op igen. Som en hybrid i både form og funktion, har det seneste flagskib en masse at byde på, som man ikke tidligere har været vant til fra firmaets andre Pixel-modeller.

Det handler mere specifikt om, at denne 2-i-1-laptop giver brugeren mulighed for at afprøve Android samtidig med, at man beholder de velkendte funktioner og designet fra Chrome OS. Google Pixelbook er en moderne pakke i en velafprøvet, konvertibel form faktor, og hvis man ellers kan tro de første meldinger, så vil den også blive udstyret med fuldt implementeret dark mode.

Selv om man er nødt til at købe den separat, så understøtter Google Pixelbook en stylus-pen, som letter meget af besværet, der ellers ville være ved at køre Android-apps på en laptop. På samme tid gør det faktum, at man kan vende maskinen om 360 grader, så indersiden vender ud, Google Pixelbook til en meget alsidig computer til mange forskelligartede opgaver.

Ved første øjekast ligner den måske nok en blanding af en Chromebook og en Nexus telefon, men dens specifikationer slår de to andres med flere længder. Med en skærmopløsning på 2.400 x 1.600 pixels og 7. generation Intel Core ‘i’ processorer, er Google Pixelbook svær at se bort fra. Hertil kommer en forholdsvis beskeden pris, i hvert fald når man sammenligner den med Apples tilsvarende modeller.

Specifikationer Her er konfigurationen for den Google Pixelbook, som vi har kigget på : CPU: 1.2GHz Intel Core i5-7Y57 (dual-core, 4MB cache, op til 3.3GHz)

Graphics: Intel HD Graphics 615

RAM: 8GB LPDDR3 (1,866MHz)

Skærm: 12,3” QHD (2.400 x 1.600, 235 ppi) LCD touchscreen (400 nits, 72% NTSC color, 3:2 skærmforhold)

Lager: 256GB SSD (eMMC)

Tilslutninger: 2x USB-C 3.1, hovedtelefoner/mikrofon jack

Netværk: 802.11ac Wi-Fi (2 x 2 MIMO), Bluetooth 4.2

Kameraer: 720p webcam (60fps)

Vægt: 1.1kg

Størrelse: 290,4 x 220,8 x 10,3mm

Pris og tilgængelighed

Der er ingen anden måde at sige det på: Google Pixelbook er en vanvittig dyr Chromebook. Priserne starter ved $999 eller omkring 6.000 kroner og når op til $1,649 eller omkring 10.000 kroner for den dyreste model – hertil skal man så lægge omkring 600 kroner for en Pixelbook Pen, hvis man vil nyde godt af den ekstra funktionalitet.

Til den høje pris får man også 7. generation Kaby Lake Intel Core i5-processorer på både den billigste 128GB-model og mellemklassemodellen med 256GB, begge med 8GB hukommelse. Topmodellen på 512GB er udstyret med en Core i7-processor og 16GB hukommelse. Alle processorer tilhører Intel’s low-power, low-heat Y-serie, hvilket betyder, at alle Pixelbook-modeller er uden blæsere.

Lad os så kigge på, hvordan denne konfiguration klarer sig i forhold til de nye Samsung Chromebook Pro og Asus Chromebook Flip, som begge er udviklet i tæt samarbejde med Google for at kick-starte firmaets Android app-fremstød på Chrome OS. Begge disse laptops ligger i et mere overkommeligt leje med priser på henholdsvis $499 (omkring 3.000 kroner) og $459 (omkring 2.800 kroner).

De har dog markant færre kræfter end Google Pixelbook med en 6. generation Intel Core m3-processor, som også er beregnet til et lavt strømforbrug og dermed en lav varmeudvikling, hvilket gør, at de to modeller kan køre uden blæsere. Når det er sagt, så er de begge fine Chromebooks, også selv om de har langt mindre lagerplads og hukommelse.

I sidste ende er disse to Chromebooks et bedre køb i forhold til hvor Chromebook-platformen befinder sig lige nu. Den nye Pixelbook handler dog ikke om, hvad der er bedst lige nu – her gælder det fremtiden. Google Pixelbook er for Chromebooks, hvad Microsofts Surface-serie var for de Windows 10-baserede 2-i-1-enheder, som fulgte efter.

Design

Pixelbook er tydeligvis det smukke resultat af flere års arbejde fra Googles side på at udvikle og forfine et samlet design for deres hardware-udvalg. Men Pixelbook kunne også opfattes som det sidste og afgørende trin for Googles Chromebook-filosofi.

Dette er uden tvivl Googles mest vellykkede computerenhed til dato. Lige fra det børstede aluminium-kabinet med sine plane flader til den gummibelagte håndledshviler, er det tydeligt at der er tænkt over designet i alle detaljer.

Enhver der ikke har købt ny bærbar indenfor de seneste par år, vil nok skulle vænne sig til kun at råde over to USB-C 3.1-stik. I det mindste er den dog fremtidssikret. I den forbindelse er det værd at nævne, at også computerens webcam er forberedt til en stadigt mere video-centreret fremtid. Det klarer en opløsning på 720p og optager i en framerate på 60 billeder i sekundet.

Desværre kan det samme ikke siges om lyden. Som det efterhånden er blevet en fast tendens for de tyndeste og letteste laptops, har Google skubbet højttalerne ind under tastaturet med det resultat, at lyden er blevet meget tynd og dåseagtig. Heldigvis er der et 3,5mm jackstik, som giver mulighed for at tilslutte eksterne højttalere eller hovedtelefoner.

Til gengæld er dens glas-trackpad en fornøjelse at bruge og fungerer super jævnt og præcist både med enkeltfinger- og med flerfinger-bevægelser. Den bryder sig dog ikke om, at man hviler sin tommelfinger på trackpad’en så man kan klikke med den, mens man bruger sin pegefinger til at flytte cursoren med, så den teknik må man vænne sig af med.

Tastaturet er et af de bedste vi endnu har testet. Der er god afstand mellem de baggrundsbelyste taster, og de har en perfekt vandring på 0,8 mm med en meget behagelig modstand. De giver også et meget behageligt klik, når man bruger dem – det er helt anderledes end noget andet tastatur, vi har prøvet.

Ordet Pixel i navnet på denne Google-laptop, kommer fra det faktum, at dens 3:2-skærm har en opløsning på 235 pixels-per-inch (ppi) og en meget præcis farvegengivelse, som er på højde med nogle af de bedste på markedet, såsom Microsofts 267 ppi Surface Pro og MacBook Pro (13”) med 227 ppi.

Skærmen fungerer godt til film og fotos, for ikke at tale om fotoredigering. Lysstyrken på 400 nits er en medvirkende årsag til dette, men den blanke skærm er ikke specielt velegnet til at bruge i direkte sollys. Den berøringsfølsomme skærm reagerer også præcist på bevægelser, især når man bruger en Pixelbook Pen.

Pixelbook Pen og Google Assistant

Allerførst, vil vi bare sige, at det er en ærgerligt, at Pixelbook Pen ikke er inkluderet i prisen på denne computer, da den er helt nødvendig for at få det fulde udbytte af den. Det er dog ikke for at sige, at den ikke er pengene værd, det er den 100%.

Pixelbook Pen fungerer glimrende, den reagerer perfekt på trykforskelle og den vinkel, man holder pennen i, hvilket gør det til en fornøjelse at tegne på skærmen. Den lynhurtige skærmrespons sørger for, at det digitale blæk følger pennen tæt nok til, at man ikke oplever nogen forsinkelse.

På Pixelbook Pen sidder en enkelt knap, som i realiteten er en Google Assistant-knap, men det virker også som om den inkorporerer noget af den nye Google Lens-teknologi, som man finder i smartphones som Google Pixel 2. Når man trykker knappen ned, mens man skriver, bliver blækket til en tyk blå farve, men tegner ikke noget i sig selv.

I stedet bliver de elementer, som man har markeret med denne blå blæk, sendt til analyse i Google Assistant, der så til gengæld returnerer de oplysninger, som Googles servere kan levere, om det man nu har markeret. Hvis man tegner en cirkel omkring en flodhest, så vil Google Assistant præsentere en Wikipedia-side om dyret. Der er oplysninger at hente om selv meget specifikke ting, så kommer Googles dybdegående informationssøgning virkelig til sin ret.

Det vil være et utrolig effektivt værktøj for studerende især, men alle typer brugere vil have gavn af dette.

Et andet plus ved Pixelbook Pen er, at den åbnede Google Keep til at understøtte pen-input, selv fra låst skærm, hvilket gør det meget nemmere, at tage noter. Der er sågar apps, som kan oversætte skriblerierne fra Pixelbook Pen til almindelig tekst.

Det eneste nævneværdige problem med Pixelbook Pen er, at den ikke kan fastgøres på computeren på nogen måde, ikke engang med magneter ligesom Surface Pro. Det betyder, at det er nemmere at miste sin dyrt indkøbte stylus-pen. Den kører også på AAAA-batterier, hvor det havde været mere hensigsmæssigt, hvis den havde haft en genopladelig løsning. Det havde også passet bedre til prisen.

Med hensyn til Google Assistant, kan tjenesten tilgås enten via en særlig knap på tastaturet eller via stemmekontrol, hvis man vælger ikke at investere i en Pixelbook Pen.

Overordnet set, er Google Assistant lige så nyttig her, som den er på smartphones og ser ud på præcis samme måde med både chat og stemmerespons.