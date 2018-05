Anmeldelse: GIMP

GIMP (GNU Image Manipulation Program) er et både fantastisk – og helt gratis – alternativ til Adobe Photoshop og indeholder en række professionelle funktioner til at optimere dine billeder. Du kan også skabe dine egne kunstværker helt fra bunden.

GIMP Download her: GIMP Udvikler: The GIMP Project Styresystem: Windows, Mac, Linux Version: 2.8

Programmet indeholder funktioner som lag, brugerdefinerede pensler, filtre og automatiske funktioner, der forbedrer dine billeder. Derudover har du adgang til et hav af plugins (nogle er installeret på forhånd, og andre skal du selv downloade).

GIMP har et særdeles aktivt community med mange bidragsydere, og det betyder, at programmet konstant bliver udviklet og hurtigt rettet for fejl. GIMP er et fantastisk program til billedredigering, og kvaliteten svarer til mange af de kommercielle programmer på markedet.

Brugervenlighed

GIMP (GNU Image Manipulation Program) er et gratis alternativ til Photoshop. At Gimp er gratis har dog ingen betydning for kvaliteten, og det kan uden problemer stå distancen mod mastodonten Adobe.

GIMP har et imponerende udvalg af funktioner til billedoptimering. F.eks. mulighed for retouchering, crop, farvejustering, brugertilpassede penseltyper, gradient og meget mere. For den avancerede bruger kan vi nævne funktioner som layer masks, bezier curves, filtereffekter og tilmed en animationpakke.

Brugerfladen kan snildt tilpasses, og GIMPS community har produceret et hav af fantastiske plugins – som alle er gratis! Programmet er spækket med brugerguides, og der er mange muligheder for at få hjælp af det særdeles aktive og hjælpsomme community. Du behøver altså ikke at være bange for at gå i stå – hjælpen er lige ved hånden.

Vi har ikke plads nok til at kradse lidt dybere i overfladen her. Derfor: download GIMP og find ud, hvorfor programmet er et godt og populært alternativ til Adobe Photoshop.

Image 1 of 3 I GIMP har du en masse værktøjer til rådighed - og flere i form af plugins Image 2 of 3 Alle GIMP's mange tools kan personliggøres, og du kan oprette dine egne profiler Image 3 of 3 GIMP tilbyder "layer" og "mask" til avanceret redigering.

Seneste nyt

Den seneste udgave af GIMP introducerer "enkeltvindue"-tilstand, som kan justeres via Windows-menuen. Du kan også samle flere lag i en gruppe – smart hvis du arbejder med en kompliceret opgave. Også penseltyperne har fået et løft. Vil du vide mere, så tjek release notes.

Konkurrenter