Anmeldelse: Fujifilm X100F

Fujifilm har med X100F stort set lavet det perfekte kompaktkamera til entusiaster. Selvom det kan ligne, at ikke meget er anderledes, har X100F den største portion ændringer til dato, og det gør X100F til det kamera, vi altid har ønsket, at X100 ville være. Det er måske en anelse dyrt, men der er ikke andet, som minder om dette kamera. Det er et fantastisk kamera – både at se på og at skyde med.

Visse links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

Fujifilms originale X100 grundlagde en ny æra for virksomheden tilbage i 2011 med sit retroinspirerede design og en betjening, der satte gang i fantasien for både fotoentusiaster og professionelle fotografer.

Det første kamera i X-serien, X100, markerede en omvæltning for Fujifilm, der betød, at virksomheden gik fra at producere en række ordinære kompaktkameraer til nu at lave nogle af de mest eftertragtede kameraer på markedet.

Siden dengang har vi set yderligere to udgaver af X100, X100S og X100T, som forbedrede nogle af de spidsfindigheder, der var på det oprindelige kamera, og nu kan vi så tilføje X100F.

Der er altså gået seks år, siden X100 blev introduceret. Har Fujifilm X100F stadig noget særligt at byde på, der kan gøre fotografer begejstrede?

Funktioner

APS-C X-Trans CMOS III-sensor, 24,3 MP

3,0 tommer skærm, 1.040.000 dots

Hybridsøger

Som vi har set med Fujifilms seneste generation af kameraer, såsom X-T2 og X-T20, anvender X100F virksomhedens 24,3MP X-Trans CMOS III-sensor. Den giver et kærkomment løft til opløsningen, der stiger fra 16MP, som vi kender fra X100S og X100T, og samtidig betyder det et lige så velkomment løft til kameraets lysfølsomhed.

En af kendetegnene ved X100-serien har været den smarte hybridsøger, som giver fotografer muligheden for at skyde enten optisk eller elektronisk.

Det elektroniske billede vises på det store OLED-display med 2.36 millioner dots, som giver et klart overblik over eksponering, hvidbalance, komposition og et væld af andre informationer om billedet, mens den optiske søger, med sit klare billede, giver et mere traditionelt alternativ. Hvis du fokuserer på elementer nær kameraet, i den optiske tilstand, aktiveres funktionen Real Time Parallax Correction, og hjælpelinjerne i søgeren ændres, så man sikrer en god indramning af billedet.

Hvis du vil have det bedste fra begge verdener, er det muligt at få en elektronisk forhåndsvisning i det nederste højre hjørne af søgeren. Billedet kan forstørres, så man kan tjekke fokus, men som noget nyt på X100F, kan man få vist hele billedet, hvis man vil dobbelttjekke eksponeringen og indramningen. Man skifter visningen ved blot at trykke på det bagerste kommandohjul.

Skærmen på kameraets bagside forbliver uændret – en anstændig skærm på 3.0 tommer med 1.040.000 dots opløsning, men Fujifilm har dog valgt ikke at inkludere touchskærm i denne omgang.

Objektivet er ligeledes uændret i forhold til den tidligere model, og X100F har således et kompakt 23mm f/2 fast objektiv. Hvis det føles som en begrænsning, er der, for at lindre smerten, et par dedikerede konverteringsobjektiver; TCL-X100 II og WCL-X100 II, der svarer til 50mm og 28mm, og ”II” betyder, at X100F-kameraet automatisk vil genkende begge konverteringsobjektiver, og derfor korrigere eventuelle afvigelser.

Hvis du overvejer at opgradere fra en tidligere model, og du ønsker at bruge dine konverteringsobjektiver fra første generation så bare rolig – du skal såmænd bare ind i X100F-menuen og fortælle kameraet, hvad du har monteret foran.

Hvis du ønsker at bruge Lee Filters kompakte Seven5-filtersystem eller noget lignende, bliver du nødt til at investere i Fujifilms AR-X100 adapterring, som har et gevind på 49 mm. Hvis du også vil have den kombinerede modlysblænde, koster den omkring $65, alternativt kan du finde nogle gode imitationer på Amazon for en brøkdel af den pris. Vi har brugt dem før i tiden, og vi har haft svært ved at adskille dem fra de officielle Fujifilm-varianter.

X100-serien har aldrig været videofotografens favoritkamera, og det er usandsynligt, at X100F kommer til at ændre på det. Mens vi har set, at 4K-optagelse er tilgængeligt på både X-T2 og X-T20, holder X100F sig til Full HD-optagelse, og der kan skydes i op til 60p.

Der er hverken NFC eller lavenergi-bluetoothforbindelse i kameraet, men X100F har wifi, og når den bruges med den kompatible app, er det muligt at overføre billeder og fjernudløse kameraet.