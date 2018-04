Anmeldelse: Fitbit Ionic

Den første smartwatch fra Fitbit er et fitness-ur der "kommer fra hjertet". Hvis du leder efter et ur, der skal bruges til træning, er Fitbit Ionic en god mulighed, men du må ikke forvente samme oplevelse som med andre andre smartwatches.

Fitbit er blevet synonymt med fitness-armbånd, men nu har virksomheden besluttet at forsøge sig på et helt nyt marked. Efter talrige rygter har vi endeligt fået det første Fitbit smartwatch, som hedder Ionic.

Virksomheden har kombineret sin fitness know-how med erfaringer fra af en række virksomheder, den er købt – bl.a. Pebble, som Fitbit erhvervede i 2016 – og udnyttet muligheden for at tilføje et imponerende nyt element sit sortiment.

Der findes en række faciliteter, der tilsvarer dyre alternativer som f.eks Apple Watch og Android Wear , og Fitbit Ionic kan være en seriøs konkurrent, når det gælder smartwatches til løbeturen eller i fitnesscentret.

Men der er nu ny konkurrence fra den nye Apple Watch 3 , som indeholder den samme LTE-forbindelse som Fitbit Ionic, for ikke at nævne Garmins indmarch på fitness/ smartwatch-området med Forerunner 645.

Visse links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

Fitbit Ionic-priser

Fitbit Ionic koster £299.95 / $299.95 / DKK 1825 (anslået)

Det er dyrt for et fitnessur

Sælges over hele verden

Fitbit Ionic er det dyreste produkt fra Fitbit. Med £299.95 / $299.95 / DKK 1825 koster det mere end Fitbit Surge , men lidt mindre end Apple Watch 3 og LG Watch Sport .

Vi har set et lille prisfald, men ikke særlig meget, og det betyder, at du sandsynligvis ikke skal forvente større rabatter i nærmeste fremtid.

Design og display

Fremstillet af aluminium og lettere end de fleste smartwatches

Plast- eller læderremme, der er nemme at skifte

Fitbit Ionic føles behageligt på dit håndled, og i forhold til mange andre moderne smartwatches er det meget let – det mærker du, så snart du har taget det på.Det føles let på håndleddet, hvilket gør det mere behageligt under træning. (Sig LG Watch Sport!).

Det har også en god pasform til dagligt brug, hvilket bør tilskynde dig til at bære det hele dagen, så du hele tiden har mulighed for aflæsninger.

Det er vandtæt, så du kan tage det med i brusebad eller endda svømme med det –mere om dette i fitness-omtalen.

Fibit Ionic er lavet af aluminium og har meget små antennebånd på siderne. Det er attraktivt og uden tvivl det bedste Fitbit-produkt hidtil. Når det er sagt, deler designet vandene hos venner og familie. Enten hader man udseendet eller også elsker man det.

Du kan godt elske udseendet af Fitbit Ionic, men hvis du går op i, hvad andre tror, så tænk på, at det ikke er sandsynligt, at produktet har samme "universelle" appeal som andre (Sig Apple Watch!).

Der er en hardwareknap på venstre side og to andre til højre: De sidder i samme positioner som på Fitbit Blaze og giver dig mulighed for at bevæge dig rundt på urets brugerflade.

Knapperne er hævet lidt - Fitbit tror formentlig, at dette vil hjælpe dig med at benytte dem, så du ikke skal fumle så meget under træning, hvor du sveder og er forpustet.

Vi fandt knapperne velfungerende, og de er med til at gøre brugerfladen enkel. Dertil kommer touch-skærmen, hvor man kan bladre gennem sine apps ved at swipe.

Der findes læder- og plastremme med sikre fastgørelseselementer, så Ionic ikke falder af, når du træner.

Vi brugte begge dele, og plastikremmen er behagelig, når du sveder i gymnastiksalen, mens læderremmen har et meget mere attraktivt udseende - så måske vil du benytte begge til henholdsvis træning og "en tur i byen"..

Skærmen på Ionic er en fuldfarve-skærm, der er rektangulær – i modsætning til de mere firkantede Apple Watches og de fleste Android Wear ure – og den minder om Blaze's skærm. Denne her er dog en smule større.

Når det er sagt, er kantene relativt tykke på Fitbit Ionic. Det er et af vores store kritikpunkter af designet, for vi tror, at der er meget "spild-plads". Fitbit kunne have inkluderet en meget større og mere brugbar skærm i stedet.

Fitbit-logoet er også irriterende placeret lige under skærmen og tager lidt plads på produktet.

Opløsningen på LCD-skærmen er 384x250, og vi kan især lide skarpheden - den når 1000 nits, hvilket er det samme som for Apple Watch 2 og betyder, at du kan se selv i stærkt sollys, når du er ude at løbe.

Vi fandt, at touchskærmen engang imellem var lidt langsom til at reagere, og vi var ofte nødt til at bevæge vores håndled ret voldsomt for at få funktionerne til at virke. Det er særligt irriterende, når du træner og har brug for øjeblikkelig respons.