Anmeldelse: Essential Phone

For et mærke uden erfaringen med at fremstille smartphones er Essential Phone et spændende første forsøg.

Telefonen satser på den lange bane, da den i teorien ikke behøver at blive kastet til side, smidt ud eller byttet efter blot et års brug. En del af det skyldes det tidsløse design, der understreger, at telefonen hører lige så meget til i morgen, som den gør i dag. En anden del er Essentials plan om at levere modulært tilbehør til telefonen, og på den måde udvide dens kapacitet, som månederne går.

Fra start gør PH-1, som den officielt hedder, det klart, at den ikke blot er endnu en Android-smartphone. Men i anstrengelserne for at skille sig ud som noget essentielt for nutidens innovationshungrende publikum, kunne telefonen her ikke være mere forfriskende – eller dele vandene mere.

Telefonen er en selvsikker sammensmeltning af glas og keramik, som virker lidt ordinær i forhold til, hvad den prøver at opnå, men den gemmer et par tricks i ærmet. For dem med små hænder, er den skærmstørrelse, som Essential har presset ned i den kompakte enhed, imponerende.

Når man taler om skærmen, der nærmest ingen kanter har, er det et af telefonens store samtalestartende funktioner. Kombinationen af design og software kan dyste mod Googles egne smartphones. Men for et produkt, der påstår at være essentielt ved lanceringen, antager telefonen en hel del omkring publikum: At for hver ønskværdig funktion, som PH-1 indeholder, hvoraf der bestemt er en del, vil du forhåbentlig ikke bemærke, at telefonen mangler mange nødvendige funktioner.

Ting som væskebeskyttelse, mulighed for at udvide lagringspladsen, trådløs opladning og et 3,5mm stik til høretelefoner er essentielle for mange, men dem finder du ikke her. Og det modulære tilbehør? Du må bare stole på, at virksomheden er stålsat på at udvikle flere med tiden, da lanceringen af deres første 360-graders kameratilbehør tog længere end forventet.

På trods af alt hvad Essential Phone gør rigtigt, er listen med undskyldninger kort, når det kommer til den høje pris på 699$, sammenlignet med den seriøst skræmmende konkurrence, telefonen har sat sig selv iblandt: iPhone 8, Samsung Galaxy Note 8 og Google Pixel 2 for blot at nævne et par stykker.

Essential Phone er dog, takket være fantastisk tidsløst design, masser af ydeevne og løftet om modulært tilbehør, en Android-telefon, der kun vil blive bedre med tiden. Hvis du altså har tålmodigheden til at se den vokse.

Opdatering: Essential Phone ligger lunt på vores definitive liste over de bedste Android-telefoner, du kan købe lige nu. Selv før det nylige prisfald, som sendte prisen ned på 200$ mindre end ved lanceringen. Før var den anbefalet for nogle, men nu er den lettere at anbefale til flere.

For nyligt har Essential endelig udvidet salget af PH-1 til andre lande end USA. Du skal betale fragt og skatter, men hvis du er i Canada, Frankrig, Japan eller i Storbritanien, kan du nu købe en gennem Essentials website.

Interesseret i Android Oreo? Oreo 8.1 er nu tilgængelige efter en lang beta-periode.

Essential Phone pris og lanceringsdato

Tilgængelig nu i USA, missede sin 2017 lanceringsdato i Storbritanien

Kan fås ned til 449$

Essential Phone blev oprindeligt lanceret i USA til 699$ oplåst. Hvis du er Sprint-kunde, kan du spare yderligere 260$ på telefonen, hvilket sender prisen ned i rækkevidde for dem, der normalvis ikke har råd til en oplåst telefon fra øverste hylde.

Nu hvor Essential har sænket prisen yderligere til blot 499$, er telefonen endnu mere tilgængelig end ved lanceringen.

Essential har bekræftet, at PH-1 vil komme til Storbritanien senere i 2017, selvom telefonen allerede nu har overskredet den fastsatte dato. Hvis vi blot omregner prisen, vil den koste £535, men da Essential har opbakning fra store amerikanske virksomheder såsom Sprint og Amazon, er det svært at spå om hvorvidt den samme pris er gældende i hele verden.

Design

Designet uden kanter imponerer virkelig

Et tidsløst look og fornemmelse

High-end byggekvalitet og materialer giver den lille telefon noget tyngde

Essential Phone er en ingeniørbedrift forstået på den måde, at telefonen formår at pakke en 5,7 tommer 2.560 x 1.312 skærm ned i en krop, der ikke er meget større. Sammenlignet med Google Pixel XL er den cirka samme størrelse i hånden, men der er bare så meget mere skærm her.

Essential har taget reduktionen af kanter til et nyt niveau. Du finder en ganske lille kant i bunden af telefonen, men skærmen flyder nærmest henover toppen af telefonen, hvor du finder selfie-kameraet. Det bliver kun mere imponerende af, at LCD-skærmen omkranser kameraet i stedet for at henvise det til bunden ligesom Xiaomi Mi Mix. Den telefons ”næsebors-kamera”, som Essentials Andy Rubin kalder det, giver akavede selfies.

Essential har valgt en ramme i titanium, som de påstår giver meget bedre holdbarhed (og tyngde) sammenlignet med aluminium, som ofte bruges, og som vi ser i mange smartphones. Det betyder i teorien, at telefonen ikke burde gå i stykker eller bøje i situationer, hvor de fleste telefoner ellers ville. Udvendigt er Essential dækket af ultraskinnende keramik, som ser fantastisk ud og føles køligt at røre ved, men som nærmest tiltrækker fingeraftryk.

Rundt om telefonens kanter, har Essential kløgtigt implementeret et skridsikkert materiale, der også fungerer som gennemgang for antennen. Selvom du ikke finder et 3,5mm stik til høretelefoner på denne telefon (Essential leverer en USB-C til 3,5mm omformer i æsken), optræder det normale udvalg af lydstyrke-knapper, tænd/sluk-knap og USB-C- indgang på kanten af telefonen. De taktile knapper er lette at finde, og de er rare at trykke på.

Bagsiden af telefonen er lige så flad som fronten, og er så renset for symboler, at der ikke engang er et Essential-logo at finde på telefonen. Det er et forsøg fra Essential på at sige ”Det er ikke vores telefon, det er din telefon”. På vej op er der en fingeraftryksscanner på en placering, der er let at nå, flankeret af et kamera med to objektiver, flash og Essentials tilbehørs-indgang, som vi kommer nærmere ind på herunder.

Essentials ”Pure White” farvevariant er nu også tilgængelig, hvilket giver dig to farver at vælge imellem: sort eller hvid. Vi venter stadig på den tredje og fjerde farve ”Stellar Grey” og ”Ocean Depth”, men indtil da er der i det mindste en variant, der ikke lige så tydligt viser fingeraftryk.

Se nogle billeder af telefonen i sort og hvid herunder.