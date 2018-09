Anmeldelse: Dell XPS 15 (2018)

Med hensyn til værdi for pengene, så er det lykkes for Dell XPS 15 at udmanøvrere de fleste konkurrenter, især når det gælder arbejde med 4K. Og det er til trods for endnu en fejlagtig kameraplacering og mangelfuld lyd. Alligevel får den TechRadars Great Value-pris.

Den nye Dell XPS 15 er landet, og den har til formål at befæste markedet for de såkaldte prosumer bærbare, altså en blanding af professionelle og almindelige brugere. Den er mere kraftfuld end nogensinde, og den kan køre forbavsende længe på en enkelt opladning.

Der er dog ikke de store ændringer i forhold til den forrige Dell XPS 15. Og ja, det betyder, at den irriterende placering af webkameraet stadig er samme sted, ligesom den dårlige lyd også er fulgt med over i den nye udgave.

Dell har klaret at holde de nærmeste konkurrenter fra livet med hensyn til værdi for pengene, især på 4K-området, og det har da også givet Dell XPS 15 prisen Great Value udover endnu højere test-scores. Læs her hvordan det lykkes Dell at hive sig op i toppen af det bærbare marked - til trods for det irriterende webkamera.

Spec Sheet Her er specifikationerne på den Dell XPS 15, som TechRadar fik til anmeldelse: CPU: 2.2GHz Intel Core i7-8750H (hexa-core, 9MB cache, op til 4.1GHz)

Grafik: Intel UHD Graphics 630; Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4GB GDDR5)

RAM: 16GB DDR4 (2,666MHz)

Skærm: 15.6-tommer 4K UHD (3,840 x 2,160) InfinityEdge display (Refleksktionsfri, IPS, 100% sRGB, 400 nits)

Lagerplads: 512GB SSD (M.2 2280 PCIe)

Porte: 2 x USB 3.1, 1 x USB-C (Thunderbolt 3) m/ PowerShare, 1 x HDMI 1.4, SD kortlæser, headset jack

Forbindelser: Killer 1535 802.11ac Wi-Fi (2x2 MIMO); Bluetooth 4.2

Kamera: 0.9MP (720p) webkamera

Vægt: 1,8 kilo

Størrelse: 357 x 235 x 11 – 17mm; B x D x H)

Pris og tilgængelighed

Med den konfiguration, du kan se her til højre, løber prisen for Dell XPS 15 2018 op i 18.999 kroner, men så kommer den også med alle de kræfter, som en almindelige bruger kan drømme om. Du kan selvfølgelig også give den endnu en opgradering med en Intel Core i9 processor, 32 GB RAM og 2TB SSD-disk, men så skal du altså smide nogle tusinde kroner oven i, og herhjemme skal du selv stå for udvidelsen.

I almindelighed starter Dell XPS 15 på et mere rimeligt niveau, selv om man skal have 12,999 kroner op ad lommen for startmodellen. Her får man en Intel Core i5 processor med integreret grafik, 8GB RAM og en disk på 1TB samt en skærm med Full HD (1,920 x 1,080).

Til sammenligning skal du for den seneste 15-tommer MacBook Pro - med nogenlunde samme specifikationer - have 21.449 kroner op ad lommen. Så får man den samme processor, AMD Radeon Pro 555X GPU med 4GB videohukommelse, 16GB RAM, der er en smule langsommere og halvt så meget diskplads. Hertil kommer en Retina-skærm, der ikke er så skarp som Dells 4K-skærm. Skal man matche Dell på diskpladsen, så skal du op i omkring 23.499 for MacBook Pro.

Asus ZenBook Pro 15 sigter efter samme marked som ovenstående, men her skal man kun op i 14.499 kroner. Til den pris får man en 4K-skærm og en sekundær touchscreen såvel som en 512GB SSD-harddisk, 16GB RAM og samme GPU og CPU som i Dell XPS 15.

Når alt kommer til alt, så placerer Dell XPS 15 2018 sig mellem MacBook Pro's luksus og den pris/ydelse man får fra en Windows-computer. Til gengæld har XPS 15 en fingeraftrykslæser i sin strømknap til biometrisk login via Windows Hello.

Design

Designmæssigt er der ikke meget, der har ændret sig hos XPS 15 over årene. Den kommer stadig pakket ind i aluminium med et tastatur i karbonfiber - hægtet sammen med en enkelt, kraftigt hængsel.

Dells topmodeller adskiller sig dels ved de porte, som det større design giver mulighed for. For eksempel har Dell XPS 15 en port til en SD-kortlæser, HDMI og USB 3.1, mens MacBook Pro holder fast i fire Thunderbolt 3-porte.

Når det er sagt, så er der dog ikke blevet plads til numeriske taster, men det er der jo heller ikke på XPS 15’ens nærmeste konkurrenter. Ellers har tastaturet masser af plads, og det er dejligt sprødt, ganske som vi så det ved den prisvindende Dell XPS 13. Dog føles tastetrykket lidt mere "hult", end vi bryder os om.

Touchpad'en er glimrende med dens matte glasoverflade, og den giver et tilfredsstillende klik, når man trykker på den. Det er nemt at navigere rundt i Windows 10 både med touchpad og den responsive touchscreen.

Skærm og lyd

Og hvilken touchscreen. Vores anmeldelsemodel kom med 4K UHD-skærmen med en opløsning på 3,840 x 2,160. Og billeder og video nærmest springer ud af skærmen. Det betyder, at Dell XPS 15 er mere end klar til at redigere video i 4K.

Selv om MacBook Pro og Asus kan diske op med de samme muligheder via en tilkoblet 4K-skærm, så kan Dell gøre det hvor som helst og når som helst - uden brug af ekstra skærm. Og endnu bedre: skærmen matcher 100 procent Adobes RGB farveskala.

Uheldigvis har Dell XPS 15 atter webkameraet placeret under skærmen. Det sker for at give plads til ekstra tynde kanter. Kameraet opløsning er OK, men placeringen er elendig, og det kan få nogle brugere til at vælge andre løsninger.

Højttalerne har ligeledes fået en dårlig placering for neden på computeren, hvor de vender nedad. De er desuden alt for små, når man tager Dell'ens størrelse i betragtning, men de er overraskende kraftfulde. Slutresultatet er dog, at der mangler bund i lyden, når man sammenligner med tv eller høretelefoner. Men i det mindste kan de spille højt.