Anmeldelse: Dell XPS 13

Raffineret, forfriskende og imponerende. Hvis vi kun måtte bruge tre ord til at beskrive den nye Dell XPS 13, så er det disse ord, vi ville hive frem. Den starter med en quad-core processor, tre USB-porte og microSD-kort-indgang. Hertil kommer, at den kun vejer 1.21 kilo, så ikke bare vejer den mindre end Apples MacBook Pro, der har også flere kræfter - og så er den billigere.

Oveni kommer, at XPS'en har et mere moderne udtryk. Ud fra designet af de nyeste smartphones på markedet, kan vi konstatere, at mindre kant på skærmen er det store hit, og det har Dell også indset. Dells XPS 13 er nemlig udstyret med den nyeste InfinityEdge-skærm, og kanterne er så tynde, at maskinen ser ud som om, at den kommer fra fremtiden. Er man i stand til at se bort fra den lidt klodsede placering af web-kameraet, så er dette den bedste bærbare, du kan købe lige nu. Og det er der bred enighed om på markedet.

Som det fremgår, så er vi dybt imponeret over den nye XPS 13, ikke mindst takket være den nye farvemulighed. Faktisk er vi så imponeret af Dells opdateringer, at vi endnu engang har udnævnt den til at være "Bedst i klassen". Når det er sagt, så skal vi også lige nævne, at opgraderingerne har sin pris - og den er højere end før.

Spec Sheet Here er konfigurationen på den Dell XPS 13 som TechRadar modtog til anmeldelse: CPU: 1.8GHz Intel Core i7-8550U (quad-core, 8MB cache, op til 4.0GHz)

Grafik: Intel UHD Graphics 620

RAM: 16GB DDR3 (2,133MHz)

Skærm: 13.3-tommer, Ultra HD (3,840 x 2,160) UltraSharp InfinityEdge touch display

Lagringsplads: 1TB PCIe SSD

Porte: 2 x Thunderbolt 3 (USB-C), 1 x USB-C 3.1, micro SD card reader, headset jack

Forbindelser: Killer 1435 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Kamera: Widescreen HD (720p) webcam med 4 array digital mikrofoner

Weight: 1.21 kg.

Størrelse: 11.9 x 7.8 x 0.3-0.46 tommer (3.02 x 1.99 x 0.78-1.16 cm; Bredde x Dybde x Højde)

Pris og tilgængelighed

Selv om den er steget i pris, så er de ekstra kræfter i Dells XPS 13 klart værd de ekstra kroner.

Selv den billigste udgave starter denne gang med en quad-core processor, nemlig en 1.6GHz (op til 3.4GHz med Turbo Boost) Intel Core i5-8250U. Du skal nok regne med at hoste op med omkring 10.000 kroner, men så får du også en 1080p non-touch skærm, 4GB RAM og 128GB SSD-harddisk.

Ligesom med de fleste bærbare nu til dags, så har du muligheden for at vælge en konfiguration, der forsøger at matche dine ønsker. Har du brug for en hurtigere processor, så kan du vælge mellem to udgaver, der begge indeholder en 1.8GHz Intel Core i7-8550U (4GHz med Turbo Boost).

Den udgave, vi har testet her, vil sikkert løbe op i omkring 15.000 kroner, hvilket selvfølgelig er mange penge, men den kommer så til gengæld med en 4k-skærm, 1TB disk og 16GB RAM. Selv om vi egentlig nød at kigge på skærmen, så er vi nødt til at erkende, at andre fastholder, at den ikke er så god som basis-modellens 1080p skærm på grund af dårligere farvenøjagtighed og kontrast.

Det er også lettere irriterende, at udgaven i farven Alpine White er dyrere end standardfarven.

Uanset konfigurationen, så er alle udgaverne udstyret med tre USB-C porte (to af dem er Thunderbolt 3), en microSD-kortlæser og en 3.5mm audioindgang.

Til dem, der holder af at sammenligne priser, kan vi oplyse, at den eneste konkurrerende flagskibs-model, der prismæssigt kan matche XPS'en, er Google Pixelbook. Den nyeste MacBook Pro og 13.5-udgaven af Surface Book 2 er begge dyrere og svære at drage hardwaremæssige paralleller til.

Visse links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

Design

Med den nye udgave af XPS 13 er det første gang, siden den populære maskine ramte vores top fire, at designet har ændret sig markant. Den er faktisk både tyndere og lettere end den forrige udgave, der kom for blot nogle måneder siden.

Dell har sendt XPS13 på slankekur, så den er 30 procent tyndere (3.4mm) på det tyndeste punkt, og den er en smule lettere med sine 2.21 kilo. Den mest bemærkelsesværdige ændring er dog muligheden for den nye farve; Rose Gold on Alpine White.

Mens næsten alle producenter af bærbare har en såkaldt rose/gold-udgave, så har Dell taget deres version skridtet videre med det matchende tastatur.

Dell er især stolt over, at chassiset til tastaturet indeholder et krystalliseret silikone-materiale med indfarvet hvidt - nærmest som et vævet stykke stof - i ni lag.

Det er første gang, at man har vævet glasfiber ind i en bærbar computer. Hertil kommer, at hoved-chassiset har en oxideret titanbelægning, der giver overfladen et næsten perlemorsagtigt skær og samtidig gør den mere modstandsdygtig overfor fedtpletter.

Desværre kan man ikke sige det samme om det plastikmateriale, som de tynde kanter består af. Vi har gennem de seneste uger konstateret, at farven her er blevet mere grålig.

Desuden er der et lille aber dabei med hensyn til, hvad der er maskinens største kritikpunkt; nemlig placeringen af webkameraet. Den nye IR-linse fungerer glimrende i forhold til hurtig login med Windows Hello, det biometriske sikkerhedssystem, som kameraet bruger til login - men desværre ser det infrarøde lys lidt intenst.

Når det er sagt, så er vi også nødt til at pointere, at kameraet med dets 720p giver et lige så godt billede som den seneste MacBook Pro, men det er ikke en 60fps som den på Pixelbook'en. På det område slår Surface Book 2 dem alle med sit 1080p-kamera.

Webkameraet kommer med fire mikrofoner, som alle sidder på kanten af den bærbares base. Det giver en bedre lyd, når man videochatter eller befinder sig lidt på afstand af computeren. Her er den bedre end de nærmeste konkurrenter.

På den anden side, så kommer XPS 13 ikke til at konkurrere på dette område med for eksempel Google Home og Amazon Echo lige med det første. Man kan godt vække Cortana med stemmen, når man er et par skridt væk fra computeren - og står foran den - men går man om på "bagsiden" af den, så går det galt.

Display

En anden kæmpe forbedring på dette års udgave er skærmen. Nu har man muligheden for at få en 4k Ultra-HD skærm (3,840 x 2,160) som ligger lige under en blank IGZO touchscreen. Det giver bedre skarphed end hos nogle af de konkurrerende computere, som vi har nævnt tidligere i anmeldelsen.

Touchscreen-skærmen er coatet med en 0.65% anti-reflekterende belægning, der har til formål at eliminere de gener, som vi kender fra en almindelig touchscreen.

Skærmens brightness-indstillinger skal også fremhæves. Selv når man skruer ned på 10 procent brightness, er man stadig i stand til både at læse og skrive.

Med en 1,500:1 kontrast ratio og 100% sRGB farveprofil ser det ind imellem ud som om, at de mørkeste områder i en video eller på et billede lukker en smule sammen, men skærmen har en hurtig og flydende respons ved berøring.

Første gang anmeldt i januar 2018

Gabe Carey har også medvirket i denne anmeldelse