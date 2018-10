Anmeldelse: Canon EOS Rebel T7i / EOS 800D

Den nye sensor imponerer, og det samme gør et autofokus-system med 45 punkter, der bakkes op af fremragende live view autofokus, mens den nydesignede grafiske interface bestemt gør dette kamera endnu mere attraktivt for nye brugere. Fraværet af muligheden for 4K-video samt kvaliteten af materialerne på kameraets eksteriør skuffer, men på trods af det, er EOS Rebel T7i / EOS 800D bestemt et godt bud på dit første DSLR-kamera, hvis du leder efter et godt sammensat kamera, der er let at bruge.

Canon EOS 800D (Modellen kaldes EOS Rebel T7i i USA) er den seneste i en lang række af Canon DSLR-basiskameraer, der kan spore sin historie tilbage til det oprindelige EOS 300D (EOS Digital Rebel i USA), der udkom tilbage i 2003.

Siden dengang har de forskellige udgaver og opdateringer, som er kommet undervejs, været favoritter – både hos nye og mere erfarne brugere.

Canons nuværende EOS Rebel T6i / EOS 750D har etableret sig selv som et af vores favorit DSLR-basiskameraer. Det er pakket med en række funktioner, der er perfekte til nye brugere, mens den gennemførte betjening gør kameraet til en fornøjelse at bruge.

Men det kamera er nu to år gammelt, og det begynder at vise tegn på alder, og mens Nikon opdaterer deres basiskamera-linje med modeller som D3400 og D5600 , og en linje af spejlfri konkurrenter fra en række producenter også har meldt sig i kampen, er en opdatering fra Canon forventet.

EOS T7i / 800D byder på en række forbedringer i forhold til forgængeren, selvom det ikke er dem alle, der er er åbenlyse, når man skuer ned over specifikationerne, så lad os se nærmere på Rebel T7i / 800D...

Funktioner

24,2 megapuxel APS-C CMOS-sensor

3,0 tommer drejbar 1.040.000 dot-skærm

1080p videooptagelse

Mens EOS T7i/ EOS 800D har det samme 24,2 MP-opløsning, som det Rebel T61i / EOS 750D modellen afløser, så er vi blevet fortalt, at sensoren har fået en overhaling, og nu bruger samme teknologi, som vi har set i EOS 80D .

Canon ville ikke uddybe, præcis hvad der har ændret sig, men vi kan spekulere i, at kameraet bruger den samme digital-til-analog konvertering på chippen, som vi har set i EOS 5D Mark IV for bedre at håndtere støj.

Den nye sensor er kombineret med en ny DIGIC 7 billedeprocessor. Vi har allerede set DIGIC 7-chippen i kameraer såsom PowerShot G7 X II - kompaktkamera, men dette er et noget andet tilbud. Canon påstår, at processoren kan håndtere 14 gange mere information, end den DIGIC 6-processor, der var i T6i / 750D, hvilket skulle medvirke til at give bedre støjpræstation ved høj ISO samtidig med bedre præstation fra autofokus-systemet.

Vi går i dybden med autofokus senere, men når vi ser på lysfølsomheden, tilbyder Rebel T7i / 800D ISO fra 100 til 25.600 – hvilket er en tand højere end T6i'erens udvidede loft på ISO 12.800. Dog er der også en Hi-indstilling tilgængelig, der svarer til ISO 51.200 – du bliver dog nødt til at vælge denne under de justerbare indstillinger.

Canon har valgt at holde fast i den drejbare touchskærm på 3 tommer med en opløsning på 1.040.000 dots. En højere opløsning eller en opgradering i størrelsen til 3,2 tommer (så den matchede Nikons D5600) ville have været velkommen her, men måske har Canon følt, at forbedringer i dette område var unødvendige, da der allerede er tale om et af de mest gennemførte trykfølsomme interfaces på markedet.

It's perhaps a little underwhelming to see only Full HD capture

Mens 4K-videooptagelse bliver en mere udbredt standardfunktion på kameraer, særligt på de spejlfri konkurrenter, som Rebel T7i / 800D skal dyste mod, er det måske en smule skuffende at se, at kameraet kun tilbyder Full HD.

Video kan dog optages i op til 60p, hvilket er en forbedring fra T6i / 750Ds 30p. Canon har udstyret Rebel T7i / 800D med et femakslet billedstabiliseringssystem til håndholdt fotografering. Systemet er designet til video, ikke til stillbilleder, og fjerner uønsket kamerabevægelse. Hvis kameraet er monteret med et objektiv med indbygget billedstabilisering, vil de to systemer samarbejde.

Der er også et 3,5 mm stereo mikrofon jackstik, men der er ingen indgang til høretelefoner til overvågning af lyden – noget der er ret almindeligt på kameraer i dette prisleje.

Forgængeren T6i / 750D understøttede wi-fi og NFC, og det bygger T7i /800D videre på. Det er nu muligt at oprette en lavenergi-Bluetoothforbindelse, så man hele tiden er forbundet til kameraet. Vi har set noget lignende med Nikons SnapBridge, der gør det muligt at fjernoverføre billeder fra dit kamera til en smart-enhed.

Canons Camera Connect-app gør det muligt at vække kameraet fra sin dvale (betinget af, at du ikke har slukket kameraet), såvel som at bladre mellem billeder og fjernbetjene kameraet. Selve appen er også blevet opdateret, så den er blevet mere brugervenlig, og så den guider dig gennem styringen af kameraet.

Nyt 18-55 mm objektiv

Introduktionen af EOS Rebel T7i / EOS 800D betyder også ankomsten af et nyt 18-55mm objektiv, der bliver tilbudt som begynder-kit med kameraet. Canon EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM-objektivet er 20 procent mindre end forgængeren, og en smule langsommere (det ældre objektiv havde en variabel maksimal blændeåbning på f/3.5-5.6) takket været det sammenklaplige design, men tilbyder billedstabilisering med fire stop. Da vi har fået fingrene i et af de allerførste T7i / 800D, der var tilgængelige, har vi brugt det gamle objektiv i denne test, men vi opdaterer, når det nye objektiv bliver tilgængeligt.