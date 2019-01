Anmeldelse: Canon EOS R

Canon EOS R er meget anvendeligt kamera, der vil tilfredsstille mange EOS DSLR-ejere, der er på udkig efter et solidt spejlfrit alternativ. Hvis vi dog ikke allerede havde valgt system, ville det være svært at vælge EOS R fremfor kameraets rivaler - særligt når man tænker på prisforskellen i forhold til det fremragende Sony Alpha A7 III. Det kan meget vel ændre sig med den næste model, når Canon har haft muligheden for at slibe lidt af de grove kanter.

Canon EOS R er Canons første full-frame spejlfrie kamera, og det er designet til at lokke dig væk fra modeller som Nikons nye Z6 og Sonys fantastiske Alpha A7 III.

Selvom Canon allerede har dyppet tåen i de spejlfrie vande med en ydmyg række af APS-C sensorbaserede EOS M-kameraer, herunder EOS M6 og EOS M5, er EOS R den første model i en ny række af full-frame spejlfrie kameraer, som er baseret på et ny objektivmonteringssystem, der får navnet RF mount.

Mange Canon-brugere har ventet længe på EOS R, så spørgsmålet er, om kameraet kan leve op til forventninger og retfærdiggøre prisen, når det skal op mod ret hårde konkurrenter.

Canon EOS R anmeldelse: Funktioner

30,3MP (effektiv) full-frame sensor

Ny RF objektivmontering

4K video-optagelse

EOS R bruger en full-frame 30,3MP sensor uden optisk low-pass filter. Hvis det lyder bekendt, er det fordi Canons EOS 5D Mark IV deler det samme pixelantal, selvom Canon understreger, at det ikke er den samme sensor. Vi har dog mistanke om, at det dog er en meget lignende chip, der bruges i EOS 5D Mark IV, hvilket ikke er en dårlig ting, da det er blandt Canons bedste sensorer.

CANON EOS R SPECIFIKATIONER Sensor: 30,3MP full-frame CMOS sensor Objektivmontering: Canon RF mount Skærm: 3,15-tommer tilt-angle touchskærm, 2.100.000 dots Serieskud: 8fps Autofokus: 5,655 AF-punkter Video: 4K Tilslutninger: Bluetooth og Wi-Fi Batterilevetid: 350/370 skud (EVF/LCD) Vægt: 660g med batterie og hukommelseskort

Der er også en ny DIGIC 8 processormotor og en sund ISO-rækkevidde fra 100 til 40.000, som kan udvides til indstillinger svarende til ISO50 og 102.400 - hvilket er præcis magen til EOS 5D Mark IV.

Som Nikon har gjort med den nye Z-linje af full-frame spejlfrie kameraer, har Canon valgt et nyt objektivmonteringssystem til R-serien (vi antager, at der kommer flere) af spejlfrie kameraer. Det nye RF mount deler den samme diameter på 54mm som Canons EF-system, men har markant kortere afstand fra enden af objektivet til sensoren. Afstanden er faldet fra 44mm til 20mm, selvom det dog stadig er lidt længere end afstanden på Nikons Z mount, der ligger på 16mm.

Fire nye RF-objektiver lanceres sammen med EOS R: RF 24-105mm f/4L IS USM, RF 28-70mm f/2L USM, RF 50mm f/1.2L USM og RF 35mm f/1.8 IS STM Macro.

Som forventet kan man bruge sine Canon EF-objektiver på EOS R med en adapter, men fremfor at lancere én variant, har Canon lavet fire forskellige adaptere. Der er en simpel (og billigere) EF-EOS R monteringsadapter, en EF-EOS R adapter med betjeningsring (mere om den senere), en EF-EOS R adapter med indbygget pol-filter og en EF-EOS R adapter med indbygget variabelt ND-filter.

Interessant nok har Canon også valgt at udelade billedstabilisering i kamerahuset - noget som rivalerne Sony og Nikon begge tilbyder i deres full-frame spejlfrie kameraer. Canons argument er, at det er bedre at skræddersy billedstabiliseringen til et bestemt objektiv fremfor en mere generel tilgang, som også medfører et større kamera. Når det er sagt, byder to af de nye RF-objektiver ikke på nogen form for billedstabilisering.

EOS R er overraskende nok kun det tredje EOS-kamera, der byder på 4K efter EOS 5D Mark IV og EOS M50. Det skal dog siges, at selvom rivalerne tilbyder optagelse på tværs af hele sensoren, har EOS R en beskæring på 1,7x, hvilket gør det svært at optage i vidvinkel. Du kan vælge mellem 30p og 24p, mens Full HD-video kan optages i op til 60p.

Canon har valgt at holde fast i SD-kort med EOS R, og der er en enkelt UHS-II kompatibel indgang.

Den elektroniske søger (EVF) på EOS R byder på en imponerende opløsning på 3,69 millioner dots og en forstørrelse på 0,76x. Så selvom den matcher søgeren på Nikon Z7 og Z6 i opløsningen, kan den ikke helt matche 0,80x forstørrelsen fra Nikon-rivalerne.

EVF på EOS R understøttes af en stor 3,15 tommer vari-angle touchskærm bag på kameraet med en anstændig opløsning på 2,1 millioner dot.

Selvom Nikon skabte røre ved at implementere et enkelt XQD-kort på Z7 og Z6, har Canon valgt at holde fast i SD-kort med EOS R, og der er en enkelt UHS-II kompatibel indgang.

Hvis du allerede er Canon-bruger, og har planer om at bruge EOS R ved siden af dit eksisterende udstyr, bliver du glad for at vide, at EOS R er kompatibel med Canons LP-E6 batteri, som bruges i en række EOS DSLR-kameraer. EOS R er selv udstyret med et LP-E6N batteri, som gør det muligt at lade batteriet op, mens det er i kameraet.