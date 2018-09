Anmeldelse: Asus ZenBook Flip S UX370

Hvis du sidder med en følelse af déjà vu, så tag den bare med ro. Det er ikke dig, der er noget galt med, der er blot tale om endnu en lancering i rækken af mange.

Det er ikke så lang tid siden, at Asus opdaterede deres ZenBook Flip S, faktisk kun et par måneder, men så kom Intel med deres nye 8. generations Kaby Lake R processor, og Asus mente, at de var nødt til at presse denne ind i deres produktlinje. Og det er vi egentlig glad for, idet Asus ZenBook Flip S UX370 har masser af overskud.

Ud over den hårdtarbejdende hardware, så ligner det ydre af denne udgave noget, vi har set før - og det er ikke dårligt, for denne ZenBook Flip S er en fornøjelse at arbejde med.

Hvis du ikke har haft fornøjelsen af at lege med en 2-i-1 bærbar, så er det helt sikkert en oplevelse, dur bør prøve. Hvad der egentlig ser ud til at være en gimmick, viser sig nemlig at have en række praktiske formål, når først man vænner sig til den.

Hvis du har behov for at præsentere noget arbejde, så er den særdeles behændig til opgaven, ligesom den afspiller video uden et glødende tastatur under skærmen.

Der er tale om en ydelsesmæssig opgradering af en fleksibel maskine, men den er så også steget i pris. For det beløb, du skal af med for at få den udgave, vi havde til test, er du oppe i MacBook Pro-territorie, så er der overhovedet nogen grund til at overveje at købe den? Lad os finde ud af det.

Specifikationer Her er konfigurationen på den Asus ZenBook Flip S UX370 TechRadar fik til anmeldelse: CPU: 1.8GHz Intel Core i7-8550U (Quad-core, 8MB cache op til 3.7GHz)

Grafik: Integreret Intel UHD Graphics 620

RAM: 16GB 2133MHz LPDDR3

Skærm: 13.3-tommer Full HD (1,920 x 1,080) LED-bagbelyst (60Hz, 100% sRGB, 178-grader synsvinkel, Corning Gorilla Glass)

Lagerplads: 512GB PCIe SSD

Porte: 2x USB 3.1 Type-C

Forbindelse: 802.11ac/b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Kamera: 480p (VGA) webcam

Vægt: 1,1 kilo

Størrelse: 31,3 x 21,8 x 1,09 cm; B x D x H)

Pris og tilgængelighed

Den seneste udgave af ZenBook Flip S er ikke i den billige ende. Nye komponenter koster kassen, og denne model er spækket med dem. Prismæssigt snakker vi om cirka 12,500 kroner for den Asus ZenBook Flip S UX370, som vi anmelder her,

Der er et problem med at vurdere en Asus ZenBook Flip S, og det er et problem, der også gælder mange andre bærbare. Der kommer simpelthen så mange udgaver, at det er svært at finde den helt præcise model. Det gælder både antal RAM, lagerplads og endda i nogle tilfælde også type af processor. Der kommer forskellige udgaver i forskellige lande, så man skal virkeligt have øjnene åbne.

Det sidste punkt er vigtigt, når det handler om vores endelige anbefaling, da det ikke altid er helt klart, hvad det er, man får. Hovedsageligt er der tale om to forskellige løsninger med hver deres lagerplads: Asus ZenBook Flip S UX370 kommer nemlig dels som en SATA SSD-udgave og dels som en meget hurtigere PCIe NVMe SSD-udgave. Vi kommer snart til at kigge på ydelses-tallene, men generelt er der med den hurtigere løsning tale om seks gange hurtigere læsning og tre gange hurtigere skrivehastighed, hvilket samlet giver en noget bedre og mere responsiv oplevelse.

ZenBook Flip S UX370 en dyr maskine, men den kommer med en række kvalitetskomponenter, yder godt og er så velbygget, at man samlet set får god værdi for pengene.

Design

Det som især gør sig positive gældende for denne Flip S, er hængsel-løsningen, som på fremragende vis forvandler maskinen fra en almindelige bærbar til en tablet - med forskellige stader af brugbarhed undervejs. Hængslet holder godt sammen på skærm og tastatur, og man har en god fornemmelse under hele skærmens rotation.

Selv om vi ikke altid er helt med på, hvad producenterne af disse vendbare computer vil have os til at bruge dem til, så er vi meget imponerede over, hvor godt de er lavet. Og denne er en glimrende repræsentant for genren.

Vores udgave var i farven Royal Blue (Den kommer også i Smoky Grey) og ser aldeles fremragende ud, selv om den nemt bliver sat til med fedtede fingeraftryk - faktisk så meget, at vi måtte gøre den ren, før vi kunne tage billeder af den. Et fingeraftryk her og der er ikke et problem, men denne sarte blå maskine kræver løbende arbejde for at se pæn ud.

Og den er svær at holde fingrene fra. Uanset hvordan man vender - og bruger den - så ligger den godt i hænderne, men især som tablet funderer den fint. Det er ikke et problem at holde den i den ene hånd og taste løs med den anden. Med en vægt på bare 1,1 kilo er den nem at bære rundt på, og det medfølgende hylster gør, at du nemt kan smutte den ned i enhver taske. Selv strømforsyningen er så lille, at den ikke volder problemer i tasken.

Asus hævder, at deres ZenBook Flip S er verdens tyndeste 2-i-1 bærbare, og med en tykkelse på blot 1,09 cm lyder dette da også rimeligt. Desværre betyder det også, at der ikke rigtigt er plads til porte. Faktisk er der blot 2 stk. USB 3.1 Type-C. På siden er den en volume-knap - lige under afbryderknappen - og det er især brugbart, når man benytter den som tablet. En anden nøglekomponent er fingeraftrykslæseren, der er lille, men fungerer fint.

Vi frygtede lidt, at dette supertynde design ville gå ud over tastatur-oplevelsen, men det gjorde det ikke. Vi havde absolut ingen problemer med at skrive løs, faktisk er denne anmeldelse skrevet på maskinen. Endnu mere overraskende er, at touch-paden fungerer så godt, at det ikke er nødvendigt at slæbe rundt på en mus. Og så skal man tænke på, at man jo også for en touch-screen, så der er gode valgmuligheder.