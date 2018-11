Anmeldelse: Apple MacBook Air

Fans af Apple MacBook Air har efterspurgt en opdatering af den tynde og lette laptop i nogen tid efterhånden, og de vil ikke blive skuffede over det faktum, at den nye model er tyndere og lettere end nogensinde; den er dog kun marginalt hurtigere og absolut dyrere, og hvis du ikke er blevet overbevist af MacBook Air før, så vil de kosmetiske forbedringer, måske ikke være nok til at få dig med på vognen.

Apple’s MacBook Air (2018) repræsenterer ikke nogen radikal nytænkning i forhold til den ikoniske original, som i realiteten var den første Ultrabook på markedet, men den har tilstrækkeligt med nye features og opgraderinger til at gøre gøre den til den bedste startmodel i MacBook-serien, som Cupertino-firmaet endnu har lavet.

Dette års opdatering inkluderer opdateret hardware, en meget bedre skærm og et tyndere og lettere design, som gør den endnu nemmere at have med på farten – så den nu endelig kan retfærdiggøre ‘Air’-betegnelsen.

Alle disse opdateringer og nye tilføjelser har dog også en enkelt bagside, MacBook Air (2018) er den dyreste MacBook Air til dato. Så selvom MacBook Air stadigvæk er en af de mere overkommelige veje til at få en MacBook, så er spørgsmålet om de nye features er tilstrækkelige til at retfærdiggøre den højere pris.

Specifikationer Dette er konfigurationen for den MacBook Air som TechRadar har anmeldt: CPU: 1,6GHz Intel Core i5-8210Y (dual-core, 4 tråde, 4MB cache, op til 3,6GHz)

Grafik: Intel UHD Graphics 617

RAM: 8GB (2.133MHz LPDDR3)

Skærm: 13,3”, 2.560 x 1.600 Retina-skærm (baggrundsbelyst LED, IPS)

Lager: 256GB PCIe SSD

Stik: 2x Thunderbolt 3 (USB-C), 3,5mm headphone jack

Tilslutninger: 802.11ac Wi-F, Bluetooth 4.2

Kamera: 720p FaceTime HD webcam

Vægt: 1,25kg

Størrelse: 30,41 x 21,24 x 1,56 cm; B x D x H)

Pris og tilgængelighed

Dette er den højeste pris for en MacBook Air indtil videre, men hvor nogle brugere havde håbet, at 2018-modellen ville matche prisen på de tidligere Air-modeller på omkring de 9.000 kroner, så er det stadigvæk den mest overkommelige Apple laptop fra ny.

For dem, der er utilfredse med Apple’s høje (og stadigt stigende) priser, vil dette ikke være noge større trøst, da den nye MacBook Air (2018) starter ved 10.499 kroner.

For denne pris får du en 8. generations Intel Core i5-processor, 8GB hukommelse og 128GB SSD-lager. Dette kan konfigureres, men prisen vil selvfølgelig stige, hvis du opgraderer ting, som hukommelse og lager, der nu har et maksimum på henholdsvis 16GB og 1,5TB.

Der er også en dyrere prækonfigureret MacBook Air til 12.299 kroner, som er udstyret med en 256GB SSD, men ellers har de samme komponenter. Det er en prisforøgelse på 1.800 kroner for en ekstra lagerplads på 128GB, og selv efter Apple’s standarder er det en temmelig voldsom prisforskel – det ville være mere fornuftigt at holde sig til 128GB-modellen og så købe en ekstern harddisk.

Hvis du vil konfigurere din MacBook Air, kan du fordoble RAM’en til 16GB ved 2.133MHz for 1.720 kroner ekstra .

For at opgradere harddisken til 512GB SSD, skal du af med 3.600 kroner ekstra i forhold til den grundlæggende model, mens det vil koste 10.800 kroner at opgradere til 1,5TB.

Ingen andre komponenter kan ændres i Apple MacBook Air 2018, hvilket betyder, at du hænger på det lidt skuffende valg af processor, som er en 1.6GHz dual-core 8. generation Intel Core i5. Som priserne ovenfor understreger, så tager Apple sig godt betalt for at tilbyde større harddiskplads. Vi har ikke prøvet at skille MacBook Air ad, men vi vil vædde på, at det er ekstremt vanskeligt at åbne den og selv installere et større – og billigere – SSD-drev.

Hvis du ikke har brug for så meget lagerplads, og bruger cloud-baserede tjenester til de fleste ting, så vil dette ikke være noget større problem. Men for dem, der har brug for den større harddiskplads, betyder det at MacBook Air hurtigt kan blive et temmelig dyrt bekendtskab – med mindre, som vi foreslog tidligere, at du anskaffer dig en ekstern harddisk.

Markedet for eksklusive laptops omkring de 10.000 kroner er nu mere konkurrence-præget end nogensinde, hvor en række markante maskiner nu skiller sig ud, hovedsageligt ledt på vej af den oprindelige MacBook Air’s succes. Med en pris på 10.499 kroner konkurrerer MacBook Air mod en række glimrende Windows-laptops, såsom Dell XPS 13 og Huawei MateBook X Pro , der begge tilbyder mere kraftfulde komponenter og fremragende skærme til nogenlunde samme pris. Hvor MacBook Air før i tiden var den indiskutabelt bedste laptop i dette prisleje, skal den nu virkelig strenge sig an, for at genvinde sin titel – og desværre vil disse specifikationer ikke være tilstrækkeligt til at opnå det.

Selvfølgelig er XPS 13 og MateBook X Pro kun gangbare alternativer, hvis du er indstillet på, at skifte til Windows 10. Hvis du er fast besluttet på at holde dig til macOS og Apple, så repræsenterer Apple MacBook Air (2018) den mest overkommelige vej til at få en ny MacBook – det betyder dog ikke, at det er den der giver mest for pengene.

For omkring 1.000 kroner mere kan du få den basale udgave af 13” MacBook Pro 2018 (11.499 kroner), der har en klarere skærm og mere kraftfulde komponenter. For mange brugere vil de ekstra penge være godt givet ud til en MacBook med en bedre ydeevne.

Design

Da den første MacBook Air blev lanceret for 10 år siden, fik designet en enorm betydning for laptop-markedet, da denne computer beviste, at man kunne få en effektiv og feature-spækket laptop i et tyndt og let design.

Man kunne med god ret sige, at MacBook Air bevirkede, at Intel og andre laptop-producenter skabte Ultrabook -kategorien med eksklusive laptops, der satte ydeevne, stil samt et tyndt og let design over alt andet.

Da designet af den oprindelige MacBook Air fik så stor en betydning for markedet, kunne man have håbet på, at Apple ved Air’s 10 år jubilæum, ville have skabt et tilsvarende revolutionerende design – men det er altså ikke tilfældet, og måske vil mange blive skuffede over designet på MacBook Air (2018), da Apple er gået efter en mere sikker løsning.

Selvom dette betyder, at det ikke er nogen skelsættende laptop på samme måde som forgængeren, så holder den sig til det ikoniske tynde og lette design, samtidigt med at den har nogle væsentlige forbedringer de steder, hvor det tæller.

Så MacBook Air (2018) er krøbet en smule i forhold til originalen, så den i forvejen tynde og lette laptop nu er blevet endnu slankere med målene 30,41 x 21,24 x 1,56 cm. Det er stadigvæk et kileformet design, så den snævrer ind til 0,41 cm, hvor den er tyndest.

Som vi bemærkede i vores oprindelige hands-on anmeldelse, så har den nye laptop samme bredde og dybde som MacBook Pro 13”, selvom den er en smule tyndere og lettere.

Den reducerede størrelse og vægt på den nye MacBook Air betyder ikke, at der er skåret ned på features. Du får stadigvæk en 13,3”-skærm (mere om det senere) og som nævnt er den udstyret med forbedret hardware, inklusive en 8. generation, dual-core Intel Core i5-processor 8GB RAM, som kan opgraderes til 16GB.

Med hensyn til stik, så får du to USB-C (Thunderbolt 3)-stik langs venstre side af MacBook Air. De kan begge bruges til opladning, og vi er glade for, at Apple fortsætter med at bruge USB-C-formatet til opladning, frem for deres eget MagSafe-stik, hvilket gør MacBook air til en langt mere brugervenlig og fleksibel enhed.

En ting, som bekymrede os til at starte med, er det faktum, at begge USB-C-stik sidder på samme side, og temmelig tæt på hinanden. Det betyder nemlig, at det andet USB-C-stik kan være for tæt på til, at man kan tilslutte andre ting, når MacBook Air er koblet til opladeren – med mindre man har en adapter. Hvis der var et USB-C-stik på hver side, ligesom på Dell XPS 13, ville man have undgået denne situation, samtidigt med, at det ville have givet lidt større fleksibilitet, når det handler om opladning.

For de fleste brugere vil dette dog ikke være noget større problem, og vi er glade for at se, at Apple går over til USB-C på den seneste MacBook Air. Det er med til at holde kabinettet på MacBook Air slank, samtidigt med at computeren er mere fremtidssikret, da den vil være kompatibel med både eksisterende og kommende USB-C-tilbehør.

Hvis du hovedsageligt har USB-tilbehør, så får du brug for en dongle eller en dock, for at de skal kunne fungere sammen med Apple MacBook Air (2018). Ja, det er irriterende, men du vil formentlig opleve, at du snart er nødt til at gøre dette med de fleste moderne laptops, især de tynde og lette Ultrabooks.

De to USB-C-stik er bestemt et skridt opad i forhold til det enlige USB-A stik på tidligere MacBook Air-modeller. Det eneste andet stik er et 3,5 mm hovedtelefonstik – et stadigt mere sjældent syn på Apple-produkter – på højre side.

Apple MacBook Air har et redesignet tastatur, som bruger Apple’s tredje-generations ‘butterfly’-mekanisme, som Apple hævder leverer fire gange højere taste-stabilitet end almindelig laptop-tastaturer, samtidigt med at de giver en bedre komfort og kvikkere reaktion.

Under vores tid med den nye MacBook Air, oplevede vi, at tastaturet krævede lidt tilvænning, især hvis man kommer fra en ældre MacBook Air, men når først ens fingre har vænnet sig til det, ender det med at være ganske behageligt at bruge.

Tasterne har en meget kort vandring, så man ikke helt får den samme respons, som man er vant til fra andre laptop-tastaturer, men det er den pris, man betaler for så slankt et design. Der er også et behageligt ‘klik’, når tasterne trykkes ned, selv om det larmer en smule mere i forhold til tidligere versioner.

Det faktum, at der er tale om et ‘butterfly’-tastatur, vil måske bekymre nogle brugere, som måtte have læst den strøm af rapporter om, hvordan der var problemer med butterfly-tastaturet på visse MacBooks . Apple har ikke sagt noget om, hvorvidt de har lavet justeringer på deres tastaturer for at undgå fremtidige problemer, og selv om det på dette tidspunkt er for tidligt at læse rapporter fra MacBook Air (2018)-ejere, der oplever problemer med tastaturet, så kunne det være et problem for visse potentielle købere.

Tiden vil vise, om de meget forkætrede butterfly-kontakter på dette tastatur, døjer med samme problem som tidligere generationer, men vi håber, at Apple har adresseret problemerne med denne tredje-generations model.

MacBook Air (2018) har også indbygget Touch ID, så du kan logge ind på computeren med dine fingeraftryk. Det er en nyttig, tidsbesparende feature, som gør det hurtigt og nemt at logge ind på MacBook Air. Ligesom med andre Mac-enheder med Touch ID, virker denne feature upåklageligt, og registrerer fingeraftryk og logger brugeren ind uden problemer af nogen art.

Hvor Touch ID er inkluderet, så er en Touch Bar – den ekstra slanke skærm, som ligger hen over tastaturet, og rummer relevante genveje til de apps, der bruges i øjeblikket – ikke. Vi mener dog ikke, at der er mange, som vil savne denne feature, da funktions-tasterne langs toppen af tastaturet er mere end tilstrækkelige til at give hurtig adgang til forskellige værktøjer.

Selvom kabinettet rundt om det er skrumpet, så er computerens Force Touch-pegefelt faktisk vokset. Det er nu 20% større end det standard pegefelt, der var på tidligere udgaver af MacBook Air, så der nu er endnu mere plads til Multi Touch-bevægelser og til at flytte cursoren rundt – du vil ikke have lyst til at vende tilbage til et mindre pegefelt, når du først har prøvet det nye. Til forskel fra ældre MacBook Air-udgaver, er det nye pegefelt i plan med resten af kabinettet, og kræver kun lette tryk for at registrere klik. Det er meget mere behageligt at bruge, og mere lydsvagt.

Anvendelsen af genbrugs-aluminium gør dette til den grønneste MacBook nogensinde, ifølge Apple, og selv om dens unibody-design er fremstillet af det overskydende metal fra tidligere udfræsede enheder (hvilket betyder, at Apple ikke behøver udvinde og smelte yderligere materiale), er der ingen misfarvninger eller mærker. Den nye model er den samme eksklusivt udseende MacBook Air, som vi er vant til, bare grønnere. Apple fortalte os, at de har opnået denne designmæssige bedrift ved at benytte fuldtids, in-house metallurger til at sikre, at de genudvundne aluminiums-kabinetter lever op til Apple’s strenge standarder.

MacBook Air (2018) bruger et unibody-kabinet, som er skåret ud af en solid blok aluminium, hvilket giver en robust fornemmelse, til trods for det tynde og lette design. Det er en imponerende maskine at stå med i hænderne, og virker på samme tid let og tilstrækkelig robust til at man sagtens kan smide den i en rygsæk og have den med på farten.

Højttalerne er også blevet opgraderede, og til trods for deres ringe størrelse, har de dobbelt så meget bas som tidligere modeller, og kan levere en 25% højere lydstyrke. Den indbyggede T2 sikkerheds-chip, sørger for en række forskellige sikkerheds-foranstaltninger, samtidigt med at den hjælper med til at brede stereo-billedet ud. Tanken er, at det giver indtrykket af, at højttalerne er placeret længere fra hinanden, end de rent faktisk er – vi afprøvede det ved at se nogle film, og det giver en tydelig lyd-separation, når lyden panorerer fra venstre mod højre, selvom det ikke kan måle sig med et egentligt stereo-setup, hvor højttalerne er placeret i hver sin side af et rum.

Højttalerne giver en klar lyd over et fornuftigt område, og de lyder stadigvæk virkelig godt ved høj lydstyrke. En sådan lydkvalitet er sjælden på så slanke og lette laptops, og den forbedrede lyd, kombineret med den opdaterede og forbedrede skærm, gør MacBook Air til en fremragende laptop at se film og høre musik på.

Et 720p FaceTime HD-kamera og et setup med tre mikrofoner er ligeledes med til at få video- og stemmeopkald til både at tage sig godt ud og lyde godt, selv om denne opløsning efterhånden virker forældet sammenlignet med konkurrerende laptops, som har webcams med en 1080p-opløsning.

Apple leverer MacBook Air i en række forskellige farver: Space Gray, Gold og den traditionelle Silver. Det illuminerede Apple-logo er dog droppet til fordel for et krom-logo – det tyndere låg levner ikke plads til dette klassiske Apple-kendetegn.

Selv om designet ikke er lige så revolutionerende, som det på den oprindelige MacBook Air, så er det lykkedes Apple at forbedre udseendet og det overordnede udtryk af den nye model.

Skærm

Skærmen på Apple MacBook Air (2018) er det område, hvor Apple har lavet de største forandringer. Til trods for, at den samlede størrelse er skrumpet i forhold til tidligere modeller, så er skærmstørrelsen den samme med 13,3 tommer.

Dette er opnået ved at formindske rammerne rundt om skærmen, og ikke nok med at det gør den nye MacBook Air mindre og nemmere at transportere, det betyder også at skærmen fylder mere, når den er i brug.

Skærmen holder det samme 16:10-format, men her slutter sammenligningerne med tidligere MacBook Air-modeller også. MacBook Air (2018) er den første Air, som er udstyret med en Retina-skærm med en opløsning på 2.560 x 1.600 pixels. Det resulterer i en tæthed på 227 pixels pr. tomme (ppi), hvilket er en anelse skarpere end MacBook X Pro, og langt bedre end den billigste Dell XPS 13.

Retina-skærmen giver denne MacBook Air en fire gange så høj opløsning i forhold til tidligere modeller. Springet fra 900p-opløsningen hos ældre MacBook Air-modeller til Retina-opløsningen på den nye model er virkelig imponerende, og vil sandsynligvis være det første du lægger mærke til, når du tænder for nye Air.

Enhver som følte, at den lavere opløsning hos de tidligere MacBook Air-modeller, gav for lidt plads at arbejde med, vil virkelig sætte pris på denne forbedring.

Den placerer faktisk skærmen på MacBook Air på niveau med den dyrere MacBook Pro, hvor 13”-modellen har den samme skærmstørrelse og opløsning. Til forskel fra Pro-udgaven har MacBook Air dog ikke True Tone-teknologien, som er udviklet til at justere farverne på skærmen for at gøre dem mere præcise i forhold til det omgivende lys, man benytter enheden i. Skærmen på MacBook Air er heller ikke helt lige så lysstærk som MacBook Pro.

Apple har også forbedret betragtningsvinklerne dramatisk på dette års MacBook Air. Det var et af de største problemer ved de gamle MacBook Air-modeller, til et punkt, hvor det stort set var umuligt at se billedet på skærmen, hvis man vippede skærmen bare en lille smule væk fra ens ansigt. Den nye 2018 MacBook Air har ikke dette problem.

Det var kun ved de mest ekstreme vinkler, at vi så en masse refleksioner fra det anti-refleksive glas, der beskytter LCD-skærmen. Farvenøjagtigheden er også blevet øget på MacBook Air (2018), med et større farveområde, som er i stand til at vise 48% flere farver end den tidligere Air – det betyder, at især fotos står strålende og klare på den nye MacBook Air-skærm.

Skærmen på MacBook Air er nok i virkeligheden den mest imponerende opdatering, og den højere opløsning giver denne model et eksklusivt udtryk, samtidigt med at den får fotos og andre medier til at se bedre ud end nogensinde.