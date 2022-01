Audio player loading…

Purtroppo sembra che la pandemia da Covid-19 sia destinata a durare ancora molto a lungo. Ora stiamo vivendo un momento particolarmente difficile, ma è lecito sperare che presto arriveranno tempi migliori. Per il momento, lo stato di emergenza in Italia è in vigore fino al 1 marzo 2022, poi vale la regola del “aspettiamo e vediamo”.

Non possiamo sapere con certezza che cosa ci riservano i prossimi mesi, ma possiamo essere sicuri che milioni di persone in tutto il mondo continueranno a fare smart working . In molti paesi è “caldamente consigliato”, in altri persino obbligatorio. In Italia per ora il Ministro Brunetta si è pronunciato contrario per la PA, mentre molte aziende privati hanno deciso di andare avanti con lo smart working, con modalità a volte anche molto diverse.

“Fare smart working” può significare molte cose, e non necessariamente c’è accordo su tutto. Ma per molte aziende questo tipo di lavoro non è possibile senza usare uno tra i migliori software per l’accesso remoto. Lavorare da casa e collegarsi al PC dell’ufficio richiede infatti strumenti affidabili e performanti.

A tal proposito, vale la pena segnalare il recente arrivo di Iperius Remote 4 , una nuova versione che in verità è un nuovo software in tutto e per tutto, riscritto da zero e basato sulle tecnologie più recenti e performanti.

Iperius Remote è un servizio già noto a molti, moltissimi in Italia, che durante la pandemia si è dimostrato uno strumento essenziale per le aziende e gli enti pubblici che hanno dovuto adottare lo smart working come modalità di lavoro primaria.

La nuova versione introduce, tra le altre cose:

Supporto per Mac OS

Controllo remoto di iOS e Android

Stampa remota

Strumenti per i meeting

Trasmissione audio

Trasferimento file più potente

Controllo remoto da browser

Iperius Remote 4 è già disponibile in versione beta ed è possibile iscriversi e partecipare al programma per testare in anteprima le novità. Potete farlo contattando direttamente il produttore .

Abbiamo inserito Iperius Remote nella nostra lista dei migliori software di accesso remoto, e tra le ragioni di questa scelta è senz’altro da citare la grande semplicità di utilizzo: in effetti, si tratta di avviare un file, senza nemmeno installare un programma completo. L’interfaccia è altrettanto semplice, pulita e intuitiva. Questo programma sarà usato molto dai tecnici del reparto IT, ma in verità potrebbe usarlo chiunque.

Iperius Remote ha una versione gratuita, più che adeguata a soddisfare le esigenze basilari di un privato o di un piccolo professionista. Piccole e medie imprese invece scopriranno

che questo software ha un prezzo molto competitivo, che parte da €8/mese. Il costo aumenta insieme alle esigenze, ma scala in proporzione e resta sempre più che conveniente. Va tenuto conto del fatto che con una licenza di Iperius Remote ci si può connettere a illimitati computer remoti. E si può installare il software su tutte le postazioni che si desidera. Anche il numero di account (operatori) che è possibile creare è illimitato, mentre l’unica limitazione, in base alla licenza, è nel numero delle connessioni contemporanee.

Una volta avviato Iperius Remote, su tutti i computer che si vogliono controllare a distanza, avrete a disposizione una comoda rubrica con tutte le macchine connesse. Per ognuna potrete impostare permessi diversi, con livelli di accesso selezionati e password.

Per i dipendenti che lavorano da remoto, le statistiche di utilizzo vi aiuteranno a tracciare le attività dei dipendenti stessi e a ottimizzare il flusso di lavoro, per ottenere il massimo della produttività.

Negli ultimi anni, poi, si è rivelata molto utile la funzione accesso remoto non presidiato, presente sia su Iperius Remote sia su altre piattaforme. Con questa funzione, il computer remoto è connesso costantemente, anche se il lavoratore vi accede solo durante l’orario di lavoro.

I software di accesso remoto, insieme alle migliori VPN , sono tra gli strumenti essenziali del lavoro moderno. Dalla PMI alla grande multinazionale, il modello dell’ufficio tradizionale è inevitabilmente destinato a scomparire, in favore di lavoratori sparpagliati in diversi luoghi, anche molto lontani. Un’azienda può fiorire e crescere tantissimo con un team a distanza, ma servono strumenti giusti come Iperius Remote.

Immagine di copertina: 123RF